Cómo la tecnología está cambiando la forma de vivir cada partido desde el hogar

La inteligencia artificial permite optimizar imagen y sonido en tiempo real para cada partido (Samsung)

Con la llegada de una nueva edición de la Copa del Mundo, los rituales de los hinchas se potencian aún más al ver los partidos en casa. En un entorno donde cada jugada se vive con intensidad, la tecnología gana cada vez más protagonismo.

En línea con esta evolución, empresas como Samsung incorporan inteligencia artificial para mejorar la experiencia televisiva. Con su gama Vision AI, el foco deja de estar solo en la calidad de imagen y se hace hincapié en cómo el dispositivo interpreta, adapta y optimiza cada escena en tiempo real.

Estos equipos cuentan con la función Modo Fútbol. Diseñada específicamente para transmisiones deportivas, es capaz de reconocer automáticamente la disciplina y ajustar la experiencia de los espectadores de forma dinámica.

Según Samsung, esto se traduce en mejoras concretas:

Optimización de imagen en tiempo real : mejora la claridad del campo de juego y el seguimiento de la pelota

Colores más precisos : resalta el césped y los uniformes sin sobresaturar la imagen

Menor desenfoque en jugadas rápidas : mantiene la nitidez en escenas de alta velocidad

Audio mejorado: potencia relatos y el ambiente del estadio

Gracias a este procesamiento, el televisor puede reconocer la cancha, detectar la pelota y adaptar imagen y sonido de manera constante, generando una experiencia más fluida y precisa.

Los televisores incorporan funciones que se adaptan automáticamente al entorno del usuario (Samsung)

Funciones que optimizan cada escena en tiempo real

El lineal Vision AI (Serie F) integra inteligencia artificial como núcleo del sistema. El televisor analiza el contenido en tiempo real y optimiza automáticamente su rendimiento sin intervención del usuario a través de diferentes funciones.

Por un lado, incluye AI Upscaling para mejorar contenidos de menor resolución; imagen adaptable, que ajusta brillo y contraste según la luz del ambiente, AI Motion Enhancer, para reducir el desenfoque en escenas rápidas; y Color Booster Pro, que potencia la intensidad y precisión del color.

A su vez, incorpora Object Tracking Sound, donde el audio sigue el movimiento en pantalla; sonido adaptable, que optimiza el audio a partir del contenido y el entorno; y un amplificador de voz que mejora la claridad de relatos y comentarios.

Estas funciones están disponibles en distintas tecnologías del portfolio, como Neo QLED, OLED y QLED, adaptándose a diferentes necesidades y espacios.

Trayectoria e innovación en el mercado global de televisores

Según datos de Omnia y publicados por Samsung, la marca mantiene el liderazgo mundial en el mercado de televisores desde 2006. En 2025 alcanzó una participación del 29,1% a nivel global, consolidando su posición en segmentos premium, ultragrandes y de última generación.

En televisores de alta gama, aquellos que valen más de 2.500 dólares, la firma cuenta con un 54,3% de participación. En tanto, en el segmento superior a USD 1.500, alcanza el 52,2%. Este recorrido se traduce en uno de los portfolios más amplios del mercado, incluyendo tecnologías como Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED.

Además, Samsung señala que es la única marca que desarrolla su tecnología QLED con Real Quantum Dot libre de cadmio, eliminando el uso de este material y reforzando un enfoque más responsable sin comprometer la calidad de imagen.

Sonido envolvente que acompaña cada jugada en casa

Funciones como Q-Symphony permiten que el televisor y la barra de sonido funcionen en conjunto, lo que genera un audio más envolvente y alineado con lo que sucede en pantalla. De esta manera, cada jugada gana profundidad y el ambiente del estadio se vuelve más presente en el hogar.

En Samsung explican que este desarrollo se apoya en su trayectoria consolidada como líder mundial en barras de sonido desde hace 12 años consecutivos, de acuerdo con información suministrada por FutureSource. Además, en 2025, alcanzó el 21,5% de los ingresos globales y el 19,7% del volumen de unidades.

Las nuevas tecnologías de pantalla priorizan colores más precisos y mayor nivel de detalle (Samsung)

Un ecosistema conectado pensado para el uso cotidiano

La propuesta de Vision AI combina innovación con beneficios concretos en el uso diario:

Samsung Knox Security : protección multicapa con monitoreo en tiempo real y actualizaciones automáticas

AI Energy Mode + SmartThings Energy : monitoreo del consumo, recomendaciones y optimización del uso energético

Control remoto SolarCell : elimina el uso de pilas desechables, recargándose mediante luz solar, artificial o USB-C

Sistema operativo Tizen: cuenta con hasta 7 años de actualizaciones

Asimismo, SmartThings permite integrar el televisor con otros dispositivos del hogar desde una misma plataforma, como TVs, smartphones, tablets, monitores, heladeras Bespoke AI y lavasecarropas Bespoke AI.

Además, posibilita preparar la casa para el partido: desde enfriar bebidas en una heladera conectada hasta seguir el juego en múltiples pantallas al mismo tiempo. La app es compatible con cientos de dispositivos, ampliando las posibilidades del ecosistema conectado.

Beneficios que acompañan la decisión de compra

Samsung complementa su propuesta con iniciativas pensadas para facilitar el acceso a sus productos:

Plan Canje EcoCambio : permite entregar dispositivos usados como parte de pago para acceder a nuevos equipos, con ahorros que pueden alcanzar hasta un 54% sobre el precio final

Comprá y Probá : hasta 60 días de prueba en productos seleccionados

Instalación premium sin costo: disponible para televisores de grandes pulgadas dentro del AMBA

Con un portfolio que abarca desde 32 hasta 98 pulgadas, múltiples tecnologías y opciones que se adaptan a distintos estilos de usuario, Samsung propone una experiencia flexible para disfrutar el fútbol en casa.

Desde quienes priorizan pantallas grandes para compartir el partido, hasta quienes buscan integración con otros dispositivos, mayor eficiencia en el uso diario o tecnología de vanguardia como Vision AI, la marca apunta a cubrir distintas formas de vivir cada encuentro.