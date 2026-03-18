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Una compañía argentina desembarca en Fortnite con una experiencia inmersiva

El formato de YPF Full llega a un entorno virtual pensado para la exploración

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La isla virtual propone exploración
La isla virtual propone exploración y juego a partir de un espacio inspirado en YPF Full (YPF)

Las marcas atraviesan una etapa de transformación en su manera de vincularse con las audiencias. En un contexto dominado por entornos digitales, los espacios de interacción ya no se limitan a redes sociales o medios tradicionales. Los universos virtuales se consolidan como escenarios donde entretenimiento, cultura y tecnología conviven.

En ese marco, el gaming se convirtió en uno de los territorios más influyentes para las nuevas generaciones. Millones de personas participan a diario en plataformas que funcionan como ámbitos de encuentro, creación colectiva y expresión cultural. Para las compañías, comprender estas dinámicas implica repensar la forma en que construyen presencia.

En este escenario, YPF avanzó con una propuesta desarrollada dentro de Fortnite, una de las plataformas culturales y de entretenimiento digital más relevantes a nivel global. La iniciativa consistió en la creación de una isla que recrea el universo de YPF Full, uno de los espacios más reconocibles de la compañía.

El proyecto busca trasladar la identidad del formato de tiendas de las estaciones de servicio a un entorno virtual pensado para la exploración. De esta manera, la marca amplificó su presencia mediante una experiencia jugable diseñada para que los usuarios interactúen dentro del ecosistema del videojuego.

La propuesta responde a una tendencia creciente en el marketing contemporáneo. Las nuevas generaciones ya no esperan que las empresas se comuniquen únicamente a través de mensajes unidireccionales, también valoran propuestas que formen parte de los espacios culturales que habitan.

“Explorar nuevos lenguajes y plataformas es clave para construir una relación relevante con las audiencias del presente y del futuro”, señaló Agustina Pelfini, CMO de YPF. Según explicó, la experiencia permite trasladar un espacio tan representativo como YPF Full a un ámbito digital donde la interacción y la creatividad son protagonistas.

El proyecto evitó replicar formatos publicitarios tradicionales. En cambio, la propuesta fue concebida como un entorno jugable que respeta las dinámicas propias de Fortnite, que prioriza la participación de los usuarios por encima de la interrupción.

El gaming como nuevo territorio cultural

La isla fue diseñada para ser recorrida, explorada y compartida por la comunidad. El enfoque se centró en construir una experiencia alineada con el lenguaje del gaming, donde la narrativa se desarrolla a partir de la acción dentro del juego.

La propuesta combina diseño de
La propuesta combina diseño de mecánicas, modelado 3D y entornos interactivos (YPF)

Cabe destacar que Fortnite se transformó en los últimos años en un punto de convergencia entre entretenimiento, socialización y creación cultural. La plataforma reúne a millones de jugadores en todo el mundo, especialmente entre públicos jóvenes activos en entornos digitales.

Por ese motivo, cada vez más compañías observan estos espacios como ámbitos estratégicos para construir vínculos de largo plazo. El desafío consiste en integrarse de manera auténtica a los códigos de cada plataforma sin alterar la experiencia del usuario.

Tecnología y desarrollo del proyecto

El desarrollo tecnológico de la iniciativa estuvo a cargo de Exomindset, compañía especializada en soluciones de software y experiencias digitales complejas. La implementación se realizó junto a su gaming studio Odaclick, responsable de adaptar el proyecto al lenguaje propio del videojuego.

Para concretar la propuesta se utilizaron herramientas de Unreal Editor for Fortnite, además de procesos de modelado tridimensional, diseño de mecánicas y creación de entornos inmersivos. Todo el trabajo se enfocó en garantizar una experiencia fluida dentro del ecosistema del juego.

Además, el equipo de desarrollo buscó trasladar los lineamientos visuales y conceptuales de la marca al universo digital. De esa manera, el espacio inspirado en YPF Full mantiene elementos reconocibles mientras se integra a la lógica interactiva del gaming.

La iniciativa también posiciona a la compañía entre las primeras del país en trasladar una experiencia de marca a un entorno de gaming de alcance masivo. Este tipo de proyectos refleja la creciente convergencia entre industria tecnológica, entretenimiento y comunicación.

La propuesta plantea una pregunta central para el futuro de la relación entre marcas y audiencias. En un contexto donde la atención se fragmenta entre múltiples plataformas, el desafío ya no se limita a elegir dónde comunicar, también implica comprender cómo participar de los espacios donde hoy se construye valor cultural.

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