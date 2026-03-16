Potencia, eficiencia y financiamiento: las claves para afrontar una nueva campaña agrícola

Por cuarto año consecutivo como tractor oficial de Expoagro, Valtra reafirmó su compromiso con los productores argentinos

Cada edición de Expoagro reúne a los principales actores del sector agroindustrial en un espacio donde la innovación tecnológica y las oportunidades de negocio se encuentran cara a cara con los productores. La exposición se consolidó como la vidriera más importante del agro argentino y marca el pulso de cada campaña con lanzamientos, demostraciones a campo y soluciones orientadas a mejorar la productividad.

En esta nueva edición, Valtra volvió a participar como tractor oficial de la muestra, una presencia que reforzó su vínculo con el campo argentino y con los productores que impulsan el desarrollo del sector. La empresa llegó a la feria integrando una propuesta que combina innovación tecnológica, robustez y soluciones pensadas para los desafíos actuales del trabajo rural.

La participación de la compañía se dio en un momento clave del calendario productivo, cuando el inicio de la cosecha concentra la atención de los distintos actores del agro. En ese escenario, la exposición funcionó como un espacio estratégico para presentar herramientas que acompañen el comienzo de una nueva campaña.

Durante Expoagro 2026, los productores pudieron conocer de cerca los equipos de Valtra y acceder a asesoramiento especializado de su red de concesionarios (Leonardo Galletto)

Tecnología aplicada al trabajo en el campo

En el stand 910, la marca presentó un conjunto de soluciones orientadas a maximizar el rendimiento durante las tareas de cosecha y las labores posteriores. El portfolio exhibido incluye equipos preparados para operar en diferentes escenarios productivos, con características que priorizan la confiabilidad y la eficiencia operativa.

La propuesta de Valtra se apoya en el desarrollo de maquinaria capaz de adaptarse a las condiciones del campo argentino. Cada equipo fue diseñado para ofrecer potencia, resistencia y precisión, tres variables que resultan determinantes cuando se trata de enfrentar jornadas de trabajo intensivo.

Durante la feria, los visitantes pudieron conocer de cerca el desempeño de los tractores y acceder a información técnica sobre las distintas configuraciones disponibles. El objetivo fue que cada productor logre identificar el modelo que mejor se ajuste a las necesidades de su establecimiento y a las particularidades de su sistema productivo.

Los visitantes de la muestra pueden participar en test drives para experimentar el desempeño y la potencia de los tractores de Valtra en condiciones similares al trabajo real en el campo (Leonardo Galletto)

Otro de los ejes centrales de la participación de la marca fue la experiencia práctica. A través de demostraciones en vivo, la compañía mostró cómo la tecnología incorporada en sus equipos se traduce en mejoras concretas en el trabajo diario del campo.

Experiencia a campo y asesoramiento especializado

Uno de los principales atractivos del espacio fue la posibilidad de realizar test drives diarios en el Tecnódromo de la muestra. Allí, los productores tuvieron la oportunidad de probar los tractores en condiciones reales de trabajo y evaluar su desempeño en un entorno similar al que enfrentan en sus propias explotaciones.

El stand también contó con la presencia de especialistas de la red de concesionarios oficiales, quienes brindaron asesoramiento personalizado a los visitantes. A su vez, el equipo comercial ofreció información sobre disponibilidad de repuestos, soporte técnico y atención en todo el territorio nacional.

Financiación y respaldo para el productor

La propuesta de Valtra en la feria incluyó alternativas de financiación en pesos y dólares, una herramienta que facilita que los productores analicen diferentes esquemas de financiamiento para la incorporación de maquinaria, adaptados a su planificación financiera y a las necesidades de cada campaña.

El stand de Valtra en Expoagro 2026 presenta su portfolio de tractores y soluciones pensadas para maximizar el rendimiento en el trabajo a campo (Leonardo Galletto)

El acceso a crédito y a condiciones flexibles se convirtió en un factor central dentro de las decisiones de inversión del sector agropecuario. Frente a ese escenario, la marca apuesta por soluciones que acompañen la realidad económica de los productores y les permitan avanzar con proyectos de renovación tecnológica.

Además de las opciones comerciales, la compañía se destaca por el respaldo que ofrece a lo largo de todo el ciclo de vida de sus equipos. El servicio posventa, la asistencia técnica y la disponibilidad de componentes forman parte de una estrategia orientada a garantizar continuidad en el trabajo diario.

Como tractor oficial de Expoagro 2026, Valtra vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la denominada “Capital de los Agronegocios”. La feria reúne cada año a miles de visitantes provenientes de la Argentina y de distintos países de Latinoamérica, lo que la convierte en un punto de encuentro clave para el intercambio de conocimientos y oportunidades.