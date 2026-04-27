Del living al estadio: la tecnología que llega para transformar la experiencia de ver fútbol

Samsung aplica inteligencia artificial a sus televisores para transformar la experiencia de ver fútbol en casa (Samsung)

El fútbol ocupa un lugar central en la cultura popular. En los últimos años, mirar un partido dejó de ser una acción pasiva. Frente a ese escenario, Samsung pone el foco en cómo la tecnología puede transformar ese ritual cotidiano en una experiencia más inmersiva.

Uno de los ejes de esta propuesta es VISION AI, un concepto que ubica a la inteligencia artificial como motor principal del televisor. Ya no se trata de funciones aisladas, sino de un sistema que analiza y optimiza cada contenido en tiempo real.

El portfolio incluye cuatro tecnologías principales:

Neo QLED , con control de luz preciso y alto brillo.

OLED , pensado para negros profundos y gran contraste.

QLED , orientado a precisión de color y volumen cromático.

Crystal UHD, una alternativa para grandes pulgadas con optimización inteligente.

A esto se suman funciones impulsadas por inteligencia artificial que permiten mejorar automáticamente imagen y sonido según el tipo de contenido.

Modo Fútbol: la función que redefine cómo ver partidos

Dentro de esta evolución, el Modo Fútbol se posiciona como el eje central de la campaña. Se trata de una herramienta desarrollada para optimizar la experiencia durante transmisiones deportivas mediante inteligencia artificial.

La tecnología analiza el contenido en tiempo real y ajusta parámetros clave del televisor para destacar lo que ocurre en la cancha. De esta manera, mejora la visibilidad del balón, resalta el campo de juego y potencia el sonido ambiente.

Entre los principales beneficios se destacan los siguientes:

Optimización de imagen en tiempo real , con mayor claridad del campo y mejor seguimiento de la pelota.

Colores más precisos , que resaltan césped y uniformes sin sobresaturar la imagen.

Audio mejorado , que potencia relatos y clima del estadio.

Análisis inteligente de escena, con ajustes automáticos durante el partido.

Además, la función incorpora distintos niveles según la gama del televisor, lo que permite adaptar la experiencia a cada tipo de usuario.

En su versión más avanzada, AI Modo Fútbol Pro, el sistema puede reconocer automáticamente cuándo se está reproduciendo un partido. Al detectar un estadio en la pantalla, activa optimizaciones sin intervención del usuario para ofrecer una experiencia cercana a la de estar en la cancha.

También se encuentra disponible AI Modo Fútbol, que analiza el contenido para mejorar colores, nitidez y sonido en tiempo real. En tanto, la versión tradicional ofrece ajustes específicos que optimizan la visualización en modelos seleccionados.

El objetivo de la marca con esta tecnología es claro: llevar el estadio al hogar, con una experiencia que se adapta dinámicamente a cada jugada.

El Modo Fútbol de Samsung ajusta imagen y sonido en tiempo real para acercar el estadio al hogar (Samsung)

Pantallas, sonido y un ecosistema que amplía el consumo

En paralelo, Samsung también pone el foco en la expansión del entretenimiento dentro del hogar. A través de SmartThings, distintos dispositivos pueden integrarse para acompañar el contenido desde múltiples espacios. Esto incluye televisores, smartphones, tablets y electrodomésticos conectados. Así, el partido puede seguirse de forma simultánea en diferentes pantallas.

En cuanto al audio, la propuesta se potencia con barras de sonido diseñadas para funcionar en conjunto con los televisores. Tecnologías como Q-Symphony permiten sincronizar ambos equipos y generar una mayor profundidad sonora.

Además, el concepto Perfect Match refuerza la integración entre TV y barra de sonido como parte de una experiencia pensada para funcionar de manera complementaria.

Beneficios exclusivos que facilitan la experiencia de compra

La propuesta se completa con herramientas que buscan simplificar el acceso a esta tecnología. Entre los beneficios destacados aparecen:

Envío gratuito de televisores a todo el país.

Financiación sin interés en hasta 12 cuotas con bancos seleccionados.

Plan Canje EcoCambio , que permite entregar dispositivos usados —incluso de otras marcas— como parte de pago.

Comprá y Probá, con 60 días para experimentar el producto en el hogar.

Dependiendo del modelo y las condiciones vigentes, este esquema puede ofrecer ahorros de hasta un 54%, facilitando la renovación tecnológica.

Tecnología integrada: el valor de un ecosistema completo

Otro de los pilares de la campaña está en los elementos diferenciales que amplían la propuesta para el usuario. Entre ellos aparecen algunas soluciones vinculadas a seguridad, eficiencia energética y conectividad.

En este sentido, se integran herramientas como Samsung Knox Security, SmartThings Energy y el Control Remoto SolarCell, que permiten proteger datos, optimizar consumo y reducir el uso de pilas. Todos estos avances buscan configurar una propuesta que va más allá del dispositivo individual y apunta a un ecosistema conectado.

La nueva campaña de Samsung presenta una guía clara sobre cómo evoluciona la forma de ver fútbol en casa. Con la función Modo Fútbol como protagonista, la inteligencia artificial aplicada en tiempo real, la integración con audio y los beneficios que facilitan el acceso, la propuesta promete transformar el entretenimiento doméstico y acerca cada partido a una experiencia más inmersiva.