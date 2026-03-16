El respaldo técnico y la simplicidad operativa marcan el rumbo de la maquinaria agrícola

Sergio Karin, director comercial de Massey Ferguson para Hispanoamérica, detalló el lanzamiento de la nueva serie 3700 y la estrategia de la marca para un mercado argentino más competitivo

Expoagro reúne cada año a los principales protagonistas del sector en la muestra a cielo abierto más relevante del país, donde la innovación tecnológica, las oportunidades de financiamiento y el intercambio entre empresas y productores marcan el pulso de la actividad agroindustrial.

En este escenario dinámico, la cosecha adquiere un lugar central. La búsqueda de eficiencia operativa, la calidad del grano y la confiabilidad de las máquinas se convierten en prioridades para quienes apuestan por el crecimiento del sector.

Frente a ese desafío, Massey Ferguson renovó en 2026 su presencia como Cosechadora Oficial de Expoagro. La marca presentó una propuesta enfocada en la eficiencia de trabajo, la calidad del resultado final y el acompañamiento al productor en cada etapa de la campaña.

La eficiencia en la cosecha y la calidad del grano son prioridades para los productores que incorporan tecnología avanzada en el campo (Leonardo Galletto)

Innovación en sistemas de trilla y manejo operativo sencillo

En la edición número 20 de la exposición, la compañía exhibió un sistema de trilla y separación optimizado, desarrollado para proteger la integridad del cultivo. Esta tecnología minimiza pérdidas y daños durante el proceso y permite obtener un grano limpio y con alto valor comercial.

El énfasis en la calidad del grano responde a una necesidad concreta de productores y contratistas, que priorizan el rendimiento y la rentabilidad en cada campaña. El tratamiento preciso durante la recolección es un factor clave para quienes buscan asegurar el resultado de meses de trabajo en el campo.

“El mercado actual presenta un nivel de competencia cada vez mayor, lo que exige a las marcas ser más eficientes y consistentes en su propuesta integral, tanto en portfolio de productos como en condiciones comerciales y servicio al cliente”, destacó Sergio Karin, Director Comercial de Massey Ferguson para Hispanoamérica.

La red de servicio técnico especializado de Massey Ferguson garantiza respaldo y continuidad operativa durante toda la campaña agrícola (Leonardo Galletto)

Esta firma se destaca también por la simplicidad en la gestión de sus cosechadoras. El diseño de comandos intuitivos, junto con el acceso rápido a los ajustes operativos, permite que los operadores optimicen su labor diaria sin enfrentar complejidades innecesarias. Esta lógica facilita la adaptación a diferentes condiciones de trabajo y contribuye a alcanzar altos niveles de productividad desde el inicio de cada jornada.

La automatización de funciones esenciales es otro diferencial que suma valor en la operación. Al reducir la intervención manual y simplificar los procesos, la tecnología aplicada a estas maquinarias ayuda a disminuir errores y maximizar el aprovechamiento de cada hectárea. Esto se traduce en mayor eficiencia, menor desgaste de los equipos y mejores resultados para el productor.

Respaldo técnico y acompañamiento a largo plazo

Más allá de la tecnología, la decisión de invertir en maquinaria para el campo implica considerar el respaldo que la marca puede ofrecer durante toda la vida útil del equipo. En este sentido, la compañía pone en valor su sólida red de servicio técnico especializado y su presencia permanente en el territorio, garantizando cercanía, soporte y continuidad operativa para sus clientes.

Las soluciones automatizadas y el manejo sencillo de las máquinas agrícolas contribuyen a maximizar la productividad en cada jornada (Leonardo Galletto)

“Una de las grandes fortalezas de la marca Massey Ferguson en la Argentina es su red de concesionarios. Tenemos una importante capilaridad en todo el territorio y un trabajo muy fuerte en posventa, con disponibilidad de partes, servicio técnico especializado y personal capacitado que acompañan al productor y le brindan respaldo cada vez que lo necesita”, señaló Karin.

El acceso a soporte profesional y la disponibilidad de repuestos resultan determinantes para garantizar la continuidad de las operaciones, especialmente en los momentos críticos de la cosecha. La previsibilidad y la tranquilidad son aspectos fundamentales para quienes apuestan a una campaña exitosa, y la marca responde a esa necesidad con un acompañamiento integral.

“En cada campo hay una historia que se construye con meses de trabajo, planificación y confianza en lo que se hace. Cuando llega el momento clave de la cosecha, todo ese esfuerzo se transforma en grano y exige una aliada a la altura. Por eso, en Expoagro 2026, la protagonista vuelve a ser roja”, resaltó el Director Comercial de Massey Ferguson para Hispanoamérica.