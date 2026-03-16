Drones, fertilización variable y maquinaria inteligente impulsan la transformación del campo argentino

Acompañando al campo argentino desde hace dos décadas en la expo, ERCA mostró su avanzada tecnología en sembradoras y fertilizadoras

La Argentina mantiene una posición de relevancia en el escenario agroindustrial mundial gracias a la adopción constante de tecnologías avanzadas y al compromiso de empresas nacionales que buscan potenciar la eficiencia productiva. En este contexto, Expoagro 2026 se presentó como el escenario ideal para que productores, contratistas y especialistas conocieran de primera mano las últimas soluciones y tendencias en maquinaria agrícola.

El evento, que reúne cada año a los principales actores del sector, se consolidó como un espacio estratégico para el intercambio de experiencias, el análisis de desafíos y la presentación de innovaciones que marcan el rumbo de la actividad.

Soluciones de siembra y alianzas estratégicas

Industrias ERCA, con más de cinco décadas de experiencia en el sector, participó de Expoagro 2026 con una propuesta renovada y un portafolio de soluciones que responde a las demandas actuales del productor nacional. Entre las novedades más relevantes, la empresa de Armstrong anunció la incorporación de tecnología internacional y la ampliación de su gama de productos para la siembra y la fertilización.

Soluciones tecnológicas y propuestas para toda la familia acompañan la transformación del sector agropecuario argentino (Leonardo Galletto)

Uno de los anuncios más destacados fue el inicio de la comercialización en la Argentina del sistema Fertisystem, resultado de una alianza estratégica entre ERCA y una reconocida firma brasileña. Tras un proceso de validación en campo junto a clientes durante las campañas más recientes, este sistema de dosificación de fertilizantes se integra a la plataforma Línea 7 y ofrece alternativas de fertilización variable y controlada.

“Esta alianza representa un paso muy importante para nuestra compañía, porque nos permite incorporar una tecnología de fertilización de primer nivel internacional, validada a campo y alineada con nuestro concepto de siembra precisa y adaptable a cada productor”, detalló Marcela Silvi, gerente general de ERCA.

Agricultura de precisión y nuevas herramientas tecnológicas

Expoagro 2026 representó para la empresa una oportunidad clave para exhibir nuevas soluciones que potencian la agricultura de precisión. En esta edición, la compañía presentó su alianza con Next Siembra para la comercialización y distribución del drone agrícola EAVISION J-150 en todo el país.

Innovaciones en maquinaria inteligente facilitan el manejo de cultivos y optimizan los recursos en la agricultura de precisión (Leonardo Galletto)

Este equipo de última generación se destaca por el vuelo autónomo, la precisión en la aplicación y la eficiencia operativa. Puede realizar aplicaciones de líquidos y sólidos en distintos tipos de lote, incluso en terrenos irregulares o de difícil acceso.

“El futuro de la agricultura pasa por integrar distintas tecnologías que trabajen de manera complementaria. Esta alianza con Next Siembra nos permite acercar a nuestros clientes una herramienta innovadora que amplía las posibilidades de manejo y eficiencia en el campo”, expresó Andrés Panattoni, responsable de marketing de la compañía.

Innovaciones en sembradoras: robustez y adaptabilidad

Entre las soluciones presentadas en la exposición, ERCA incorporó un nuevo cuerpo de siembra de fundición como opcional para las líneas Línea 7 G (granos gruesos) y Línea 7 PF (pliegue frontal). Este desarrollo, realizado junto a productores y contratistas, aporta mayor robustez estructural, estabilidad y durabilidad en ambientes exigentes.

La incorporación de drones agrícolas y fertilización variable potencia la eficiencia en los sistemas productivos (Leonardo Galletto)

Además, la compañía incluyó la Línea 7 F (granos finos) una minitolva específica para maíz que mejora la logística de carga y la autonomía durante la implantación de este cultivo en configuraciones especiales. Inspirada en los tradicionales cajones de pasturas, esta innovación amplía la versatilidad de la sembradora y permite adaptar su funcionamiento a diferentes estrategias productivas.

Experiencia para toda la familia y cercanía con el productor

Para este año, en la edición número 20 de Expoagro, la compañía diseñó su espacio Kids, una propuesta orientada a las familias que visitan la muestra. Los más chicos pudieron participar de actividades recreativas y educativas relacionadas con la vida rural, además de juegos y premios especiales.

De esta manera, durante toda la muestra, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer la gama completa de sembradoras Línea 7, interactuar con especialistas y acceder a asesoramiento personalizado sobre las nuevas soluciones presentadas.