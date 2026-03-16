Buen clima de negocios y demanda récord de financiamiento en dólares para compra de maquinaria agrícola

Banco Provincia participó de Expoagro con propuestas innovadoras, descuentos y una agenda de actividades abiertas al público (Leonardo Galletto)

La 20ª edición de Expoagro, la muestra agroindustrial a cielo abierto más relevante de la Argentina, fue visitada por más de 250 mil personas durante los cuatro días. Una vez más, Banco Provincia fue main sponsor y tuvo en una presencia destacada con un stand de 700 metros cuadrados, diseñado con materiales reutilizables y una estructura que favoreció la apertura y la circulación natural.

El espacio acompañó el clima de negocios que se vivió en la muestra. La banca pública bonaerense recibió 4.760 presolicitudes de crédito, un 26% más que en 2025, por $525.989 millones y USD 736 millones.

Este crecimiento se debió en gran parte al interés por los préstamos en dólares con tasa 0% para maquinaria agrícola fabricada en la provincia de Buenos Aires por empresas agrupadas en MAGRIBA, soluciones sostenibles y tecnología aplicada el agro. Más de la mitad de las presolicitudes recibidas fueron para financiamiento en dólares.

Por su parte, las líneas de inversión en pesos, también con tasas especiales desde 22,5% anual, no se quedaron atrás y crecieron 26% en cantidad de presolicitudes en relación con la edición 2025.

Procampo Digital: una herramienta para comprar insumos a través del home banking

Otra de las grandes novedades de este año fue la incorporación de Procampo Digital en dólares, con una promoción especial de tasa 0% y plazos de hasta 360 días. Este lanzamiento complementa la tradicional oferta de Procampo Digital en pesos, una herramienta clave para adquirir semillas, fertilizantes, combustible y hacienda, entre otros productos, a través del home banking de Banco Provincia.

Durante la expo se realizaron a través de la plataforma operaciones por USD 2,2 millones y $5.825 millones. Sin embargo, las promociones especiales para Expoagro continúan vigentes hasta el 31 de marzo.

La banca pública bonaerense brindó en su stand soluciones de financiamiento, asesoramiento y beneficios exclusivos para productores y pymes del sector (Leonardo Galletto)

Inclusión y desarrollo en el agro

Como parte de la propuesta, Provincia Microcréditos presentó líneas de financiamiento orientadas a trabajadoras y trabajadores independientes, productores agroecológicos y cooperativas que habitualmente tienen dificultades para acceder al crédito bancario tradicional.

A partir de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario, estos préstamos tienen una tasa subsidiada desde 25% anual, con un monto máximo de $17.6 millones. Son a sola firma, sin comisión de otorgamiento y con tasas especiales para mujeres.

Recientemente, Provincia Microcréditos amplió el alcance de estas líneas a cooperativas agropecuarias, agroalimentarias, de trabajo y de servicios, con el beneficio de que pueden acceder a bonificaciones adicionales tasa.

La mateada dedicada a las mujeres del campo generó un espacio de encuentro y reconocimiento dentro de la agenda de Expoagro 2026 (Leonardo Galletto)

“En los últimos años, desde Provincia Microcréditos otorgamos 5.494 préstamos, por más de $43.000 millones, en municipios como La Plata, General Pueyrredón, Tandil, Villarino, 9 de Julio, Tres Arroyos, Saladillo y Bolívar. El 48% de las personas asistidas logró su primer crédito por encima de un salario mínimo, mientras que el 56% fueron trabajadores no registrados, con una edad promedio de 46 años”, explicaron desde el banco.

Actividades y propuestas para toda la comunidad

El stand de Banco Provincia en Expoagro no solo fue punto de referencia para el financiamiento, sino también un espacio de encuentro y recreación que fue visitado por más de 10 mil personas durante los cuatro días de la muestra.

Como en cada edición, se realizaron las mateadas diarias a las 11 y a las 16, que este año alternaron charlas de compostaje, educación financiera, literatura y una actividad especial en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El miércoles 11, la mateada de la mañana estuvo protagonizada por cuatro referentes femeninas del agro, quienes compartieron vivencias y reflexiones con las personas presentes en el stand. En total, más de 3.000 personas participaron de estas actividades.

Asimismo, 2026 marcó el regreso del Atardecer Banco Provincia, que cerró la primera jornada con un show de Los Totora para 300 clientes e invitados especiales. Por su parte, la Comunidad Cuenta DNI tuvo dos beneficios exclusivos: un descuento especial en los comercios de gastronomía de la expo pagando con la app; y la posibilidad de participar en el sorteo de una moto, escaneando un código QR en el stand, como parte de la promoción de la nueva línea Préstamo Acá Motos.