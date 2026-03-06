Así es la iniciativa que sortea viajes para vivir el Mundial en vivo

La propuesta artística integró performance, despliegue visual y referencias a la pasión por el fútbol

Ante la llegada de eventos deportivos de gran relevancia, las marcas buscan conectar con las emociones colectivas a través de propuestas que trascienden lo tradicional. En ese contexto, el próximo Mundial de fútbol representa un territorio fértil para generar experiencias que combinan entretenimiento, identidad y cercanía con el público.

En línea con esa tendencia, Banco Macro presentó “Hincha Ritual Show”, una experiencia inmersiva que reunió a clientes, colaboradores e invitados en una función exclusiva. La propuesta se inscribió dentro de una estrategia más amplia vinculada a Norteamérica 2026.

El espectáculo tuvo lugar en Saldías Arena. Allí el público participó de una puesta que combinó acrobacia, música y despliegue escénico con una narrativa asociada a la pasión futbolera.

“Este lanzamiento está alineado con una propuesta integral, donde vamos a ser parte de un evento que ojalá nos permita traer la cuarta estrella al país. Además, es una parte importante del concepto que tenemos de pensar en grande”, explicó Guillermo Jecic, gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Guillermo Jecic, gerente de Banca Individuos de Banco Macro (Juan Novelli)

Experiencia inmersiva con identidad futbolera

La obra llevó la impronta de un creador reconocido por su trayectoria en compañías como De La Guarda. Se trató de una apuesta por lo sensorial, con el objetivo de reforzar la conexión emocional entre el espectáculo y los asistentes.

El evento formó parte de una campaña integral que la entidad financiera desarrolló para 2026. El foco está puesto en acompañar la expectativa global que genera el próximo Mundial, con acciones que sean capaces de amplificar ese entusiasmo.

“La idea se integra dentro de lo que es la estrategia general que tenemos para nuestros clientes: estamos evolucionando nuestra propuesta de valor y tratando de buscar cosas que produzcan cercaníay diferenciales respecto a las ofertas que puede haber en el mercado. Queremos que el cliente de Macro sea único”, detalló Jecic.

Cómo viajar al Mundial de la mano de Banco Macro

La propuesta incluye una promoción orientada a premiar el uso cotidiano de servicios financieros. Bajo el concepto “Más consumís, más chances de llegar al Mundial”, los clientes participan por viajes al torneo más importante del fútbol.

Clientes e invitados participaron de “Hincha Ritual Show” en el año de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Juan Novelli)

Hasta el 30 de abril de 2026, usuarios de tarjetas Visa Macro acceden automáticamente al sorteo de 38 paquetes para dos personas. El premio incluye los siguientes beneficios:

Entradas para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Pasajes aéreos de ida y vuelta desde Buenos Aires

Hospitalidad Visa para el ganador y un acompañante

Asistencia al viajero durante toda la experiencia

Alojamiento por cuatro noches en un hotel 4 estrellas

Comidas incluidas: desayunos, almuerzos y cenas

Traslados en el destino

Tarjeta prepaga con un saldo de 400 dólares

Regalos de merchandising de cortesía

Actividades culturales

Staff de soporte y seguridad las 24 horas durante la estadía

El público vivió “Hincha Ritual Show”, la propuesta inmersiva presentada por Banco Macro (Juan Novelli)

En cuanto a la mecánica, cada consumo suma probabilidades de ganar. Por cada mil pesos se obtiene una chance, mientras que los pagos realizados mediante MODO, Apple Pay o Google Pay multiplicaron las oportunidades.

De este modo, la entidad promueve el uso de herramientas digitales y medios electrónicos. La dinámica busca incentivar hábitos de consumo al tiempo que mantuvo activa la expectativa por el premio.

Una oportunidad para mantener la cercanía con los clientes

En paralelo, el “Hincha Ritual Show” funcionó como una expresión tangible de ese posicionamiento. La puesta artística permitió trasladar al plano físico los valores de la campaña, generando una experiencia memorable.

“En un mercado competitivo, estar cerca es único y lo que más se valora. Por eso, nos enfocamos en ofrecer experiencias memorables que hacen que el cliente nos vuelva a elegir una y otra vez. Creemos que estos elementos hacen a esa propuesta de valor diferencial”, resaltó Jesic.

De esta forma, Banco Macro busca capitalizar la emoción del fútbol, transformando cada compra en una posibilidad concreta de acercarse al próximo Mundial.