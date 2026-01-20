La movilidad híbrida gana protagonismo en una propuesta de verano en la Costa Atlántica

Chery dice presente en la Costa Atlántica con un stand en Cariló

La automotriz china Chery renovó su presencia en la Costa Atlántica este verano con un stand ubicado en Avellano 245, Cariló. Representada en la Argentina por el Grupo Corven, la compañía exhibe en más de 600 metros sus novedades, lanzamientos y tendencias para esta temporada de verano.

El espacio funciona como un showroom a cielo abierto, integrado al entorno natural con un diseño moderno, modular y funcional. La propuesta refuerza los principales atributos de la marca: innovación, sustentabilidad, diseño y tecnología, y permite al público acercarse a su visión sobre la movilidad eficiente.

“Para Chery hoy es un día muy importante porque somos la única marca china con un stand con este nivel de envergadura; estamos a la par de lo que son las marcas generalistas, lo cual demuestra el tipo de partido que venimos a jugar”, manifestó Claudio San Román, director de unidad Automóviles Chery.

El espacio de Chery en Cariló ofrece información sobre innovación automotriz y eficiencia energética (Jaime Romano)

Modelos y tecnología híbrida disponibles en la Costa Atlántica

La nueva generación de SUV TIGGO —TIGGO 2, TIGGO 4 CSH, TIGGO 7 HYBRID y TIGGO 8 PRO— está a la vista de los que llegan al stand. Estos modelos ya se encuentran disponibles en la red de concesionarios. A su vez, el 10 de enero la automotriz presentó el sedán mediano ARRIZO 8 CSH, el primer híbrido enchufable de la marca en la Argentina.

“Las personas que vengan a visitar nuestro stand se van a encontrar con los modelos que estamos hoy comercializando, que son Tiggo 2, Tiggo 4, Tiggo 7 y Tiggo 8. También hicimos el lanzamiento del Arrizo 8, que es el el primer sedán híbrido enchufable de la marca. Además, pueden ver la Tiggo 7 híbrida enchufable que vamos a estar lanzando en el segundo semestre”, explicó San Román.

A partir de exhibidores tecnológicos que muestran chasis, motorización y sistema de baterías, esta automotriz pone en primer plano el desarrollo de sus sistemas híbridos bajo estándares globales.

El stand de Chery en Cariló exhibe la nueva generación de SUV TIGGO para el público argentino (Jaime Romano)

Espacio exclusivo para la tecnología Chery Super Hybrid

Dentro del moderno stand instalado en Cariló, la firma ofrece un área especial a la plataforma CSH (Chery Super Hybrid). Allí, los asistentes pueden acceder a información sobre la tecnología híbrida avanzada que distingue a los últimos modelos de la marca.

En este contexto, la automotriz china exhibe a modo de avant premiere el TIGGO 7 PHEV, SUV híbrido enchufable que se perfila como uno de los lanzamientos destacados del año en la Argentina, que se prevé llegará en el segundo semestre del año.

“El stand fue concebido como un espacio para acercar la visión de la marca sobre la movilidad eficiente”, dijo Claudio San Román, director de Chery Argentina (Jaime Romano)

Una propuesta orientada a la movilidad sustentable

Con esta propuesta en Cariló, Chery expone su apuesta por la movilidad eficiente y sella su compromiso con el mercado argentino. La innovación tecnológica y el diseño forman parte central de la estrategia de la automotriz en la región.

“Lo que queremos transmitir a los usuarios es que volvimos, estamos en Cariló, que funciona como un mini salón del automóvil, donde todas las marcas presentan los modelos que están comercializando y las novedades próximas a ser lanzadas. El stand fue concebido como un espacio para acercar la visión de la marca sobre la movilidad eficiente y permitir que los visitantes experimenten de primera mano la tecnología híbrida”, concluyó San Román.

El stand puede visitarse todos los días, de 18:00 a 00:00 h, hasta el 28 de febrero.

El ARRIZO 8 PHEV de Chery incorpora tecnología híbrida enchufable y diseño moderno en la oferta de sedanes en la Argentina. (Jaime Romano)

Una alianza con proyección global

Chery Group cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria automotriz y una presencia internacional en más de 120 países y regiones. La compañía desarrolló una red global con múltiples bases productivas y más de 10.000 puntos de venta y servicio en el mundo. Según datos de la empresa, suma más de 17 millones de usuarios, de los cuales más de 5 millones residen fuera de China.

Por su parte, el Grupo Corven es un conjunto de empresas con más de 55 años de trayectoria industrial en la Argentina. Sus unidades de negocio incluyen la movilidad individual, la producción y distribución automotriz, autopartes y neumáticos, además de otros sectores como energía y agro.

Para más información, se puede ingresar aquí .