Por qué Los Cabos se convirtió en uno de los destinos más deseados de México

Productos locales, creatividad y reconocimiento Michelin impulsan al destino en el mapa del turismo gourmet

El Arco marca el punto
El Arco marca el punto donde el océano Pacífico se une con el Mar de Cortés - Golfo de California (Visita Los Cabos)

Pocos destinos logran combinar naturaleza imponente, clima privilegiado y una oferta de experiencias tan diversa como Los Cabos, en el extremo sur de la península de Baja California Sur. Frente al océano Pacífico y el Mar de Cortés (conocido también como el Golfo de California), la región ofrece mucho más que playas: es un territorio donde el mar, el desierto y la cultura local construyen un recorrido pensado para distintos perfiles de viajeros.

Desde temprano, la vida al aire libre marca el pulso del destino. Deportes acuáticos como surf, paddleboard, kayak, snorkel y buceo permiten explorar aguas cristalinas y una biodiversidad única. A eso se suman los paseos en barco por las aguas del golfo, muchas veces acompañados por el avistaje de ballenas durante su migración anual, uno de los espectáculos naturales más impactantes de la zona.

Entre los imperdibles se destacan la Playa del Amor —llamada así por su ubicación resguardada y su carácter íntimo, accesible solo por mar— y el icónico Arco de Los Cabos, una monumental formación rocosa que marca el punto donde se encuentran el océano Pacífico y el Mar de Cortés, y que se convirtió en el gran símbolo natural del destino.

Flora’s Field Kitchen lidera el
Flora’s Field Kitchen lidera el movimiento farm to table en Baja California Sur (Visita Los Cabos)

Naturaleza, mar y experiencias al aire libre

Para quienes buscan un contacto más profundo con la naturaleza, el Parque Nacional Cabo Pulmo —uno de los santuarios marinos más importantes del Pacífico— ofrece arrecifes de coral y una riqueza biológica que atrae a viajeros de todo el mundo.

Ya en tierra, San José del Cabo propone un ritmo diferente. Su centro histórico, con calles empedradas, arquitectura colonial y galerías de arte, concentra restaurantes, tiendas y espacios culturales que invitan a recorrer el destino desde una mirada más urbana y sofisticada.

El circuito se amplía hacia Todos Santos, pueblo de espíritu bohemio y edificios patrimoniales, donde la historia y la cocina local conviven en un entorno singular. Allí se encuentra el mítico Hotel California, convertido en un ícono cultural del destino y asociado a la leyenda popular que lo vincula con la célebre canción, hoy resignificado como un espacio que combina tradición, hospitalidad y una cuidada oferta culinaria.

El atardecer sobre el Pacífico
El atardecer sobre el Pacífico marca uno de los momentos más esperados del día, cuando el paisaje y la luz transforman la experiencia del destino (Visita Los Cabos)

Con la caída del sol, la experiencia se completa con una vida nocturna activa: bares, terrazas y clubes junto al mar combinan música en vivo, DJ y coctelería de autor, extendiendo el disfrute más allá del día.

Cocina con identidad y proyección internacional

En ese contexto de diversidad natural y cultural, la cocina ocupa un lugar central. Los Cabos construyó una identidad culinaria basada en el producto fresco, la pesca del día y la integración de ingredientes locales provenientes de huertas y ranchos cercanos, alineados con el movimiento farm to table (de la huerta a la mesa, en inglés).

Los restaurantes de la región trabajan con mariscos y pescados capturados en el Mar de Cortés, ostras, camarones, langostas y el tradicional callo de hacha, que definen menús cambiantes según la temporada y la disponibilidad diaria. Esta lógica garantiza frescura, calidad y una conexión directa entre el entorno y el plato.

Pescados y mariscos frescos preparados
Pescados y mariscos frescos preparados con ingredientes regionales, especias y métodos que definen la cocina mexicana contemporánea (Visita Los Cabos)

El reconocimiento internacional llegó en 2024 con la incorporación de México a la Guía Michelin, que seleccionó a Los Cabos como una de las regiones del país evaluadas por su nivel gastronómico. La distinción consolidó al destino en el mapa global del turismo gourmet, destacando propuestas que combinan creatividad, técnica y compromiso con la sustentabilidad.

Restaurantes que definen la escena culinaria

Entre los espacios distinguidos figura Cocina de Autor, ubicado en el hotel Grand Velas Los Cabos, donde los chefs Sidney Schutte y Francisco Sixtos desarrollan un menú degustación que reinterpreta la cocina mexicana con una mirada contemporánea. La experiencia se completa con vistas al mar y una puesta en escena cuidada al detalle.

Por su parte, Flora’s Field Kitchen recibió la Estrella Verde por su enfoque sostenible. Ubicado en Animas Bajas, el restaurante integra vegetales recién cosechados y carnes de su propio rancho, trabajando con menús estacionales que refuerzan la conexión entre el campo y la mesa.

Preparaciones que combinan producto de
Preparaciones que combinan producto de calidad, técnica cuidada y una presentación que refleja la identidad culinaria de la región (Visita Los Cabos)

Bajo la dirección del chef Arturo Rivero, Arce combina influencias globales con ingredientes del desierto y la costa. Su propuesta se despliega en un entorno natural de senderos, palmeras y huertas orgánicas, donde la cocina, la coctelería de autor y el paisaje forman parte de una misma experiencia.

La escena se completa con restaurantes distinguidos con el Bib Gourmand -como Metate y Cocina de Campo- y con una amplia lista de recomendados por los inspectores de la guía, que refuerzan la diversidad y el alto nivel de la oferta local.

Entre el sabor del mar, la frescura del campo y el entorno natural, la cocina de Los Cabos se convierte en una experiencia fundamental para quienes aman descubrir destinos a través del paladar. Tradición, innovación y un compromiso concreto con la sustentabilidad definen una identidad inconfundible, ideal para quienes buscan sumar placer y bienestar a cada estadía.

