La marca referente que eleva la propuesta del sushi en el país con novedades y foco en el método japonés

Nuevas creaciones que incorporan atún rojo, ponzu trufada y otros sabores en combinaciones que elevan el perfil culinario (Fabric)

La escena gastronómica porteña está en plena transformación: tradición, precisión e innovación dialogan en proyectos que buscan una identidad propia. En ese contexto, distintas marcas revisan sus procesos y redefinen sus cartas para responder a un público cada vez más atento al origen del producto y al trabajo detrás de cada plato.

De este modo, Fabric inicia un capítulo que reafirma su apuesta por la excelencia. La marca decidió renovar su propuesta con un enfoque más riguroso en la selección de insumos y en los métodos aplicados en cada preparación.

Este proceso incorpora técnicas de precisión, productos que marcan tendencia en la escena global y una mirada que profundiza el cruce entre la tradición japonesa y la impronta nikkei.

El objetivo es poner un acento en la rigurosidad del tratamiento del pescado, con foco en el origen, la manipulación y la frescura de cada ingrediente en cada restaurante de Fabric.

“Tenemos un público muy exigente. Necesitamos evolucionar todo el tiempo. No solo con la propuesta foodie, sino con el cuidado de nuestros procesos, la reforma de los locales y las aperturas. Estamos donde tenemos que estar, siempre con algo superador y esta actitud es la que nos posiciona como marca líder”, explica Máximo Pellegrino, gerente General de Grupo Fabric.

Fabián Masuda durante el proceso de revisión técnica que impulsa la nueva etapa gastronómica (Fabric)

Una revisión integral de procesos de la mano de un experto

Para llevar adelante esta transformación, se sumó el chef Fabián Masuda. Su rol atraviesa todas las áreas de producción, con procedimientos diseñados para perfeccionar cortes, estandarizar criterios y optimizar la manipulación de pescados y mariscos.

“Fabric es una compañía muy grande, con mucha producción y mucho personal, entonces el trabajo que hacemos es minucioso. Son equipos de trabajo virtuosos, en el que cada uno coopera desde su expertise”, señala el reconocido profesional gastronómico, quien encabeza la coordinación técnica y supervisa la implementación de los nuevos protocolos.

Uno de los ejes centrales de esta etapa es el replanteo del manejo de pescados y mariscos. La revisión abarca cadena de frío, técnicas de guardado y fileteado, además de capacitaciones orientadas a comprender la lógica japonesa aplicada a cada pieza. El objetivo es profundizar la raíz nipona sin perder la identidad nikkei que caracteriza a Fabric desde sus inicios.

Además, esta actualización permite afianzar prácticas que se extienden a pescados como la trucha, la pesca blanca y el salmón —con uso reducido por razones ambientales—, así como a langostinos, vieiras y pulpo. El manejo responsable de la materia prima se vuelve un elemento distintivo dentro de la hoja de ruta.

Una carta renovada y para todos los gustos

En paralelo, la marca presenta nuevos platos que dialogan con tendencias internacionales, sabores locales y clásicos reinterpretados. La carta incorpora creaciones como el Tiradito Tuna Truffle, los rolls Pistacchio Nikkei y Spicy Tuna, y dos nigiris que combinan atún rojo con preparaciones distintivas: Trucha Jalapeño, elaborado con ponzu trufado, y Tuna Ajica, que suma ají amarillo y huevas.

Los rolls de pistacchio nikkei , una de las nuevas piezas que combinan criterio japonés e identidad nikkei (Fabric)

“El proceso de inducción del atún rojo dentro de la marca fue una oportunidad ideal para capacitar al personal en la manipulación de la pesca en general. Es un trabajo que requiere mucho criterio y dedicación. Implica un cuidado de la cadena de frío, las técnicas de guardado y procesamiento y también el fileteado”, detalla Masuda, quien destaca cómo esa formación se traslada a toda la operación.

Al mismo tiempo, Fabric impulsa el desarrollo de nuevas recetas que integran el rigor japonés y la sensibilidad local. La experiencia de Masuda en barras de sushi de Buenos Aires y Patagonia, sumada a su rol pionero en el formato omakase, respalda la actualización técnica que propone para esta etapa.

La historia de Masuda aporta contexto al camino que hoy emprende junto a Fabric. Su formación comenzó con maestros japoneses como Kouzo y Chie Kitayama, y continuó con Juan Matsuoka, Takeshi Shimada y, más tarde, al frente de la barra del omakase en Club M Buenos Aires bajo la guía de Ken y Damián Shiizu.

Con esta renovación, Fabric entra en una etapa donde la técnica, la creatividad y la calidad trabajan en sintonía. La incorporación de un destacado profesional y la actualización de la carta refuerzan una estrategia orientada a elevar la experiencia gastronómica, sostener criterios más rigurosos y fortalecer una identidad que mira al futuro sin perder sus raíces.