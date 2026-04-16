Infobae Talks Triple Impacto: cómo las empresas integran sostenibilidad, innovación y desarrollo

Agostina Scioli, host del ciclo Infobae Talks (Maximiliano Luna)

El triple impacto se consolidó como uno de los ejes centrales dentro de la agenda empresarial. La combinación entre desarrollo económico, compromiso social y cuidado ambiental forma parte de la estrategia de organizaciones que buscan crecer con una mirada de largo plazo.

En ese contexto se realizará una nueva edición de Infobae Talks Triple Impacto, el ciclo de conversaciones que reunirá a ejecutivos de L’Oréal Groupe, CCU Argentina, Nestlé y Arcos Dorados para analizar cómo las empresas aplican estas políticas en la práctica.

Durante el programa se presentarán estrategias y proyectos orientados a generar valor en las comunidades, junto con iniciativas destinadas a reducir la huella ambiental dentro de cada operación.

Estrategias empresariales con foco en sustentabilidad

Uno de los ejes del encuentro estará enfocado en la industria de la belleza y su transformación hacia modelos responsables. Mariana Petrina, Corporate Affairs Engagement and Sustainability Director de L’Oréal Argentina, explicará cómo la compañía avanza en la incorporación de prácticas sustentables dentro del negocio. La ejecutiva analizará el desarrollo de iniciativas orientadas a reducir emisiones, optimizar recursos y mejorar la trazabilidad de los productos.

Durante su conversación con Agostina Scioli, abordará los desafíos que implica integrar estas políticas dentro de marcas asociadas a la exclusividad. También se referirá al concepto Beauty Tech y su impacto en el diseño de nuevas propuestas. La combinación entre tecnología e innovación aparece como uno de los ejes centrales dentro de la evolución del sector.

Además, la ejecutiva analizará cambios en los hábitos de consumo y la influencia de la sustentabilidad en la decisión de compra. El crecimiento de consumidores informados genera nuevas exigencias para las empresas. Este escenario impulsa el desarrollo de productos con menor impacto ambiental y mayor transparencia en los procesos.

Otro de los invitados será Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina. En su intervención abordará cómo se construyen modelos de negocio con impacto dentro del contexto actual. El ejecutivo explicará el rol de las empresas en la generación de valor social y el desarrollo de iniciativas ambientales.

Asimismo, se referirá a programas como Recuperadores, orientados a fortalecer la economía circular y mejorar condiciones laborales. También tendrá espacio para abordar el uso responsable del agua, uno de los recursos más relevantes para la industria.

Cabe destacar que la compañía trabaja en proyectos junto a distintos actores para promover una gestión eficiente y dará a conocer iniciativas como Juntos por el Agua y el Fondo del Río Mendoza. Estas acciones buscan fortalecer la articulación entre el sector privado, organismos públicos y organizaciones sociales. En ese marco, también se presentarán metas hacia 2030 y avances alcanzados durante los últimos años.

Producción responsable y transformación de procesos

El encuentro también contará con la participación de María Emilia Berardozzi, gerente de Comunicación de T&M de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay. Durante su intervención, la ejecutiva explicará cómo la compañía integra el triple impacto dentro de su estrategia regional y detallará políticas vinculadas con producción sustentable y reducción de emisiones, en línea con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050. También destacará el trabajo conjunto con productores y organizaciones como parte de la estrategia de transformación.

Otro de los temas será la innovación en envases y el objetivo de reciclabilidad total. La compañía avanza en el rediseño de materiales y en la optimización de procesos. También se abordará el rol del consumidor dentro de la transformación y la importancia de generar cambios de hábito sostenibles.

Transición energética y compromisos a largo plazo

La última parte del programa incluirá la participación de Hernán Villalobos, gerente corporativo de Cambio Climático y Energías Renovables de Arcos Dorados. En su intervención explicará cómo avanzan en su estrategia de sustentabilidad y analizará la incorporación de energías limpias dentro de la operación regional.

El ejecutivo detallará el rol del sector privado en la transición energética y los desafíos que enfrenta la industria. La implementación de nuevas fuentes energéticas representa un paso clave dentro del proceso de transformación. Estas iniciativas buscan reducir emisiones y optimizar el consumo.

Villalobos también abordará el acuerdo con Capex y la incorporación de energía solar. Este avance impacta en la operación diaria y refuerza la estrategia de largo plazo. La compañía trabaja en proyectos que buscan mejorar la eficiencia y reducir la huella ambiental.

Infobae Talks Triple Impacto ofrecerá un espacio de intercambio entre referentes de distintas industrias. La transmisión en vivo tendrá lugar el jueves 23 de abril desde las 15 horas. Será a través de la home y el canal de YouTube de Infobae.