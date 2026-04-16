El Corredor Norte gana protagonismo en el mapa productivo bonaerense

Rolando Cafferatta, director general de SINOR, detalla los objetivos y la visión del Salón Inmobiliario Corredor Norte

El Corredor Norte de la provincia de Buenos Aires, integrado por Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz, busca ratificar su lugar como un polo de expansión productiva, urbana y turística en la Argentina. La tercera edición de SINOR, desarrollada el 13 de abril de 2026, funcionó como vitrina de las transformaciones en curso y como un espacio de encuentro para actores estratégicos del sector inmobiliario y productivo, en un contexto de reactivación selectiva del mercado.

La cita, organizada por Cadema Bienes Raíces, congregó a desarrolladores, empresas industriales, especialistas en economía, referentes del real estate y funcionarios municipales. El propósito común fue debatir el futuro de la región y generar sinergias que permitan atraer inversiones y consolidar un ecosistema competitivo frente a otros polos nacionales.

Mario Pergolini propuso una mirada innovadora sobre el liderazgo y la transformación empresarial durante SINOR 2026 (Gastón Taylor)

Una región en transformación: potencial y oportunidades

La reconfiguración del mercado inmobiliario argentino, tras años de cambios profundos, abre nuevas posibilidades para zonas que logran combinar disponibilidad de tierra, valores accesibles y una proyección de crecimiento sostenido. En ese escenario, el Corredor Norte se consolida como una de las regiones más prometedoras para inversores que buscan activos reales y entornos en expansión.

La apertura de la jornada contó con la presencia de los intendentes Sebastián Abella (Campana), Marcelo Matzkin (Zárate) y Luis Mariano Martin (Exaltación de la Cruz), quienes compartieron su visión sobre el papel de los gobiernos locales en la planificación y el desarrollo urbano. El trabajo conjunto entre municipios y sector privado fue uno de los ejes del evento, resaltando la importancia de una estrategia común para potenciar el crecimiento regional.

A lo largo del día, distintos paneles profundizaron en temas clave: la articulación público-privada, el impacto social y económico del desarrollo urbano, las oportunidades para la inversión inmobiliaria y el fortalecimiento del tejido industrial y logístico que distingue a esta área del AMBA. El análisis económico, liderado por el reconocido economista Claudio Zuchovicki, aportó una mirada sobre el escenario nacional y las tendencias que favorecen a los territorios con potencial de valorización.

Rolando Cafferatta remarcó la importancia de trabajar en conjunto entre sector público y privado para consolidar el crecimiento del Corredor Norte (Gastón Taylor)

El Corredor Norte y el desafío de consolidarse como marca territorial

Uno de los puntos centrales de SINOR 2026 fue la búsqueda de consensos para construir una visión compartida del territorio. “La idea principal del Salón Inmobiliario Corredor Norte es atraer nuevas inversiones para la región”, remarcó Rolando Cafferatta, director de CADEMA Bienes Raíces e impulsor del evento.

Según el directivo, la ubicación estratégica, la conectividad con los principales accesos, el dinamismo industrial y logístico, junto al crecimiento de los emprendimientos residenciales, convierten al Corredor Norte en un destino cada vez más atractivo para desarrolladores y empresas.

Mientras Campana y Zárate refuerzan su perfil productivo y logístico, Exaltación de la Cruz se consolida como una opción residencial orientada a quienes priorizan calidad de vida y contacto con el entorno natural. Esta diversidad, destacan desde la organización, permite que convivan diferentes perfiles de inversión, desde la industria hasta el desarrollo urbano y turístico.

El evento reunió a referentes clave para impulsar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en la región (Gastón Taylor)

El evento también ofreció un espacio para el intercambio de experiencias vinculadas a la innovación y la transformación empresarial. El mano a mano entre Aldo Gentile (director de Cadema) y el empresario y comunicador Mario Pergolini propuso reflexionar sobre liderazgo, tecnología y los desafíos de un mercado en permanente cambio.

La agenda de SINOR: networking y visión de futuro

Además de los paneles, uno de los momentos más valorados por los asistentes fue la ronda de negocios que cerró la jornada. Allí, inversores, bancos, desarrolladores y gobiernos locales tuvieron la oportunidad de explorar alianzas y proyectos concretos, en un entorno orientado a facilitar la generación de nuevas oportunidades.

La estrategia planteada por SINOR apunta a instalar al Corredor Norte como una marca territorial con identidad propia, preparada para competir en el mapa de inversiones de la Argentina. “Hace falta que diferentes actores como empresas, instituciones, gobiernos y desarrolladores, trabajen de manera conjunta para consolidar ese crecimiento”, agregó Cafferatta.