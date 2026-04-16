Confirmaron el sobreseimiento de Agustina Kämpfer por supuesto lavado de dinero

La Justicia confirmó el sobreseimiento de Agustina Kampfer en una causa que la investigó por la compra de un departamento en 2010 (Jaime Olivos)

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el sobreseimiento de Agustina Kämpfer, ex pareja del ex vicepresidente Amado Boudou, en una causa por presunto lavado de activos que la investigó a raíz de la compra de un departamento en el barrio porteño de Palermo en 2010.

La periodista estuvo bajo investigación más de una década por la presunta puesta en circulación en el mercado legal de unos 120.000 dólares que, según la denuncia, tenían origen ilícito mediante la compra de un departamento en la calle Bonpland. Fue sobreseída en primera instancia por el juez federal Ariel Lijo en febrero pasado porque se concluyó que esa propiedad se compró con un préstamo de un hermano de Boudou y con dinero propio, cuyo origen fue justificado.

Esa decisión fue recurrida por la querella de la Unidad de Información Financiera y ahora el tribunal de apelaciones integrado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, rechazó el recurso y ratificó el fallo de primera instancia que la había desvinculado del caso.

“Compartimos la decisión adoptada por el juez de primera instancia”, señalaron los camaristas al analizar el expediente y las medidas de prueba reunidas durante la investigación.

En esa línea, destacaron que “existen probanzas que acreditan la veracidad de lo alegado por la defensa en orden al préstamo por la suma de USD 90.000”, uno de los puntos centrales para justificar el origen de los fondos utilizados en la operación.

La periodista fue pareja del ex vicepresidente Amado Boudou

Según el fallo, ese dinero había sido prestado por un hermano del entonces funcionario que contaba con capacidad económica suficiente, circunstancia que fue corroborada con informes registrales y peritajes contables. El acreedor “tenía a la fecha de la operación (5/10/2010) capacidad económica para prestarle U$90.000”, concluyó la decisión judicial. El dinero provino de la venta de una casa en Martínez.

Fondos propios y préstamo

Además, los jueces consideraron razonable que la operación no estuviera formalizada por escrito. “No debe soslayarse la naturaleza del vínculo que existía entre las partes que permite considerar razonable que la formalización del contrato se considerara innecesaria”, afirmaron.

El tribunal también ponderó que sí quedaron documentados los pagos posteriores realizados por Kämpfer para cancelar la deuda, mediante depósitos y transferencias efectuadas en los años siguientes.

Otro aspecto clave fue que la periodista contaba con fondos propios. De acuerdo con los peritajes, tenía al menos 30.000 dólares al momento de la compra y capacidad económica para afrontar la devolución del préstamo.

Respecto de los cuestionamientos de la UIF, la Cámara sostuvo que “el eje de su impugnación se centra en la dificultad de justificar documentadamente el origen del dinero en vez de brindar siquiera un indicio concreto y sólido” sobre un eventual origen ilícito.

En ese sentido, concluyeron que el organismo no aportó elementos suficientes para sostener la acusación ni justificar la continuidad de la investigación. “No se advierte de su presentación ningún fundamento que avale continuar con la investigación”, agregaron.

Con estos argumentos, los camaristas resolvieron dejar confirmado el sobreseimiento y cerrar el caso.

La querella de la UIF sostuvo que el sobreseimiento “resultaba, cuanto menos, prematuro” porque “no se había acreditado la capacidad económica de la imputada al momento de la operación de compra del inmueble” y “tampoco se había probado la existencia ni la aplicación efectiva del préstamo invocado”.