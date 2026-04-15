Cada vez más jóvenes eligen el running: uno de cada tres participantes de una carrera fue menor de 30 años

Con una alta participación joven, el evento organizado por adidas reunió a corredores de diferentes niveles en Vicente López y se cerró con un show musical de El Zar.

El running se consolidó en los últimos años como una práctica que trasciende lo deportivo para convertirse en una experiencia social. En ese marco, la Supernova 10K de adidas volvió a ocupar un lugar central dentro del calendario nacional.

La tercera edición del evento reunió a 4.200 corredores en el vial costero de Vicente López, donde la combinación de deporte, música y comunidad definió el pulso de la jornada.

Desde temprano, los participantes se acercaron al punto de largada. Cabe destacar que hubo cerca de 1.800 debutantes en esta competencia, lo que reflejó el crecimiento sostenido del evento. Atletas amateurs convivieron con expertos en un entorno diverso.

Por otra parte, más de 120 running teams dijeron presente con sus integrantes, lo que reforzó el espíritu colectivo. Muchos de estos grupos estuvieron apadrinados por la marca, aportando identidad al circuito.

Supernova 10K volvió a realizarse en Vicente López, a la vera del Río de la Plata, con miles de corredores presentes (adidas)

Atletas de élite e influencers se sumaron a la experiencia

Entre los asistentes estuvieron presentes los atletas de las tres tiras, como Chiara Mainetti, Laureano Rosa, Anto Guerrero, David Rodríguez, Pablo Toledo y Gaucho Runner. También se destacó la participación de creadores de contenido que amplificaron la visibilidad del evento. Algunos de ellos fueron Mica Vázquez, Cale Ruggeri, Ferbo, Martu Torn, Pato Bonzini, El Rufian y Martu Ortiz.

Desde adidas afirmaron que la presencia de estas figuras ayuda a acercar el running y la vida sana a las nuevas generaciones. De hecho, revelaron que es una de las carreras con mayor presencia de corredores menores de 30 años: casi uno de cada tres fue de este rango etario.

Los corredores avanzaron en un circuito certificado, rodeados de público y puntos de aliento constantes (adidas)

Un recorrido acompañado por energía y música

A lo largo del trayecto, los participantes avanzaron en un circuito certificado que demandó exigencia física. La organización dispuso distintos puntos de animación en vivo, que mantuvieron alta la motivación.

A su vez, la conducción de Daniel Arcucci y Catalina Bonadeo aportó dinamismo desde el inicio. La experiencia fue pensada para que cada corredor pudiera disfrutar tanto del rendimiento deportivo como del entorno festivo.

El público acompañó en distintos sectores del recorrido, generando un clima de aliento permanente. Esa interacción fortaleció el vínculo entre quienes corrían y quienes observaban, consolidando así la experiencia colectiva.

Miles de corredores participaron de la Supernova 10K en una jornada que combinó deporte, música y comunidad (adidas)

Un cierre musical que coronó la jornada

Luego de cruzar la meta, los corredores recibieron su medalla finisher, uno de los recuerdos más valorados. Este momento marcó el cierre simbólico del esfuerzo personal y la meta cumplida.

El evento concluyó con una propuesta artística que reunió nuevamente a los participantes. El show de El Zar aportó un cierre festivo con música en vivo y una celebración colectiva.

El espacio de relax dispuesto por la organización permitió a los asistentes recuperar energías en un entorno de distensión postcarrera. Allí, la música y el clima relajado generaron una continuidad natural tras la exigencia física.

Tras la carrera, El Zar ofreció un show que completó la experiencia deportiva con música y celebración (adidas)

Además, la experiencia había comenzado el día previo con el retiro de kits en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi. Ese primer contacto anticipó lo que luego sería una jornada integral.

Así, la Supernova 10K volvió a demostrar su capacidad de convocatoria y su identidad como evento. La combinación de deporte, comunidad, entretenimiento y experiencia definió una propuesta que viene creciendo con el tiempo.

La competencia se posicionó como el puntapié inicial del calendario anual de adidas, proyectando nuevas citas para los corredores. El entusiasmo generalizado reflejó el lugar que ocupa esta fecha dentro de la agenda runner.