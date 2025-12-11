Por qué el plástico se convirtió en un recurso clave de la economía circular

El proceso industrial de reciclaje de plásticos es clave para la economía circular (Dow)

La industria del plástico atraviesa, desde hace ya algunos años, una transformación en la que la sostenibilidad se convierte en eje central. En Argentina, el reciclaje de plásticos se multiplicó por 5 en los últimos 20 años.

Según el Informe Ecoplas & Opinaia 2025, el 44% de los argentinos considera que el atributo más valioso del plástico radica en su capacidad para reciclarse y reutilizarse, mientras que un 52% solicita que el reciclaje de estos materiales forme parte de los contenidos esenciales. La posibilidad de transformar el plástico en soluciones innovadoras impacta de manera directa en todos los sectores: su baja densidad reduce emisiones y optimiza el uso de energía, y su durabilidad extiende la vida útil de los productos, permitiendo el ahorro de recursos.

La constante evolución tecnológica y el reciclaje posicionan al plástico como un valioso recurso para avanzar hacia una economía circular y de consumo responsable. Sus aplicaciones cotidianas más notorias incluyen la preservación de alimentos y su aporte en el campo de la salud, entre otros beneficios.

Dow desarrolla soluciones que integran el reciclaje mecánico y químico (Dow)

La economía circular y la descarbonización marcan el rumbo, y en ese contexto, Dow define su estrategia mediante iniciativas colaborativas e innovación tecnológica.

El objetivo de esta compañía de ciencia de materiales y soluciones para empaques es reducir el impacto ambiental y fortalecer modelos que prioricen el reciclaje y la reutilización, tanto en la Argentina como en toda la región.

Metas de sostenibilidad con impacto global

Dow contempla tres objetivos que buscan alinear la industria con los desafíos ambientales actuales a nivel global.

Reducir significativamente las emisiones netas de carbono en los próximos años, avanzando hacia una industria más limpia y responsable. Transformar grandes volúmenes de residuos plásticos y otras materias primas alternativas en soluciones renovables y circulares, promoviendo la innovación. Lograr que todos los productos de empaque comercializados sean reutilizados o reciclados en el mediano plazo, impulsando una economía circular y sostenible.

Estos compromisos coinciden con la demanda creciente de regulaciones y expectativas sociales más estrictas en torno a la gestión de residuos.

Colaboraciones para la circularidad en la Argentina

Un eje clave de la estrategia de Dow en la Argentina es la colaboración con Benito Roggio Ambiental (BRa), la principal empresa nacional de gestión de residuos. En marzo de 2025, ambas compañías firmaron un acuerdo para analizar la viabilidad de transformar más de 500 kilotones anuales de residuos plásticos posconsumo en productos circulares.

El modelo se apoya en el reciclaje mecánico a gran escala y busca replicabilidad en otras ciudades. Una investigación de la organización Delterra respalda el alcance y el potencial de esta iniciativa.

Como líder productor de polietileno en la Argentina, Dow suma su experiencia técnica para potenciar la recolección y el reciclaje, en coordinación con las capacidades operativas de BRa y la colaboración con cooperativas urbanas. El enfoque incluye el rediseño de productos para la reciclabilidad, la adopción de tecnologías de recuperación y la integración de actores sociales en la cadena de valor.

La inversión en infraestructura y la promoción de marcos regulatorios eficientes resultan esenciales para el desarrollo de modelos de gestión de residuos que favorecen una economía circular, competitiva y sustentable tanto a nivel nacional como regional. Así, se busca contribuir con la reducción de emisiones de CO₂ y del impacto ambiental.

Ecosistema de materiales y transición justa

La transición del modelo lineal hacia uno circular exige una gestión integral de los residuos plásticos. Dow impulsa la innovación y la colaboración en toda la cadena de valor, con el fin de aumentar la recolección, clasificación y reciclaje, y desarrollar mercados para el plástico reciclado.

El reciclaje inclusivo ocupa un lugar central: la compañía reconoce a los recicladores informales como actores fundamentales y promueve iniciativas que mejoran sus condiciones laborales, su integración y su reconocimiento económico y social. El trabajo en conjunto con cooperativas, ONG y gobiernos busca incorporar a los recicladores al sistema formal, facilitar el acceso a herramientas y garantizar una remuneración justa.

Producción de envases fabricados con alto contenido de material reciclado posconsumo (Dow)

Innovación en reciclaje y desarrollo de nuevos materiales

La innovación tecnológica es el motor que permite crear soluciones de alto rendimiento con menor impacto ambiental. Dow impulsa el diseño de productos que priorizan la reducción, la reutilización y la reciclabilidad, manteniendo los estándares técnicos exigidos por el mercado.

Asimismo, colabora con gobiernos, universidades y organizaciones no gubernamentales para desarrollar alternativas como envases y empaques diseñados para ser reciclados o con contenido de material reciclado posconsumo.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentran soluciones que integran el reciclaje mecánico, mediante resinas recicladas posconsumo y envases pensados desde el origen para su posterior recuperación. Estas innovaciones facilitan la adaptación a normativas como la ley REP (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), además de responder a las demandas de los consumidores y la industria.

Resinas recicladas y valor compartido

La línea REVOLOOP representa el esfuerzo de Dow por transformar los plásticos en recursos valiosos. Se trata de una gama de resinas recicladas posconsumo destinadas a aplicaciones en envases flexibles y rígidos, cables y otros usos industriales.

Su portafolio incluye más de 10 resinas recicladas posconsumo (PCR) producidas y disponibles en toda América Latina. Cabe destacar que los productos cuentan con certificaciones como GreenCircle para América Latina y validaciones técnicas y toxicológicas que aseguran su seguridad y rendimiento.

Dow considera que la innovación y la colaboración son las fuerzas impulsoras que transforman los residuos en recursos. La colaboración con empresas como Mastellone Hnos. (La Serenísima) permitió desarrollar un film termoencogible para envases de leche que utiliza un 20% de contenido reciclado posconsumo con resinas REVOLOOP. Del mismo modo, la alianza con Celomat y Unilever posibilitó envases flexibles con un 30% de este material reciclado para productos del cuidado del hogar, según datos de Dow.

Además, este año una película stretch fabricada con resinas REVOLOOP fue reconocida internacionalmente con un Edison Award por su bajo impacto ambiental.

Ciencia, experiencia y colaboración para acelerar la innovación

Pack Studios es una plataforma colaborativa creada por Dow, orientada a conectar a toda la cadena de valor para acelerar el desarrollo de soluciones de empaque más sostenibles. A través de laboratorios y espacios de trabajo compartido, la plataforma vincula a marcas, diseñadores, fabricantes y expertos en materiales para resolver desafíos de reciclabilidad y explorar nuevas técnicas y materiales.

La experiencia de Dow en ciencia de materiales, su capacidad para convocar actores diversos y la apuesta por soluciones escalables posicionan a la empresa como actor clave en el proceso de evolución de la industria.

