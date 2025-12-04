In House

El acceso al empleo formal transforma realidades de personas con discapacidad

Programas de apoyo, procesos de selección accesibles y políticas de diversidad generan cambios concretos en empresas de varios países de América Latina y el Caribe. Qué opciones hay en la Argentina

Guardar
Daniela Aza, Lucas Adlerstein y
Daniela Aza, Lucas Adlerstein y Ornella compartieron experiencias sobre trabajo inclusivo en un pódcast del canal de McDonald’s (Arcos Dorados)

La inclusión laboral sigue siendo un desafío en la región. En ese marco, Arcos Dorados desarrolla una estrategia integral para promover la empleabilidad de personas con discapacidad en los 20 países de América Latina y el Caribe donde opera la marca McDonald’s.

Según datos de la compañía, actualmente, más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte del equipo en la región, contribuyendo diariamente al crecimiento de la organización y aportando valor a través de su experiencia.

Un entorno laboral accesible y respetuoso

Desde el inicio del proceso de selección hasta la jornada laboral cotidiana, Arcos Dorados implementa medidas para asegurar entornos accesibles, seguros y respetuosos. La empresa pone el foco en facilitar el desarrollo profesional de cada persona, brindando las herramientas necesarias para que puedan alcanzar su máximo potencial laboral.

La perspectiva de la organización sobre este tema se resume en palabras de Eliana Fucaraccio, Consultora Sr. de People & Culture de Arcos Dorados Argentina: “Creemos que cada persona tiene un valor único que aportar. Nuestro compromiso es asegurar que todas las personas encuentren un espacio donde se sientan respetadas, seguras y con las herramientas necesarias para construir su futuro”, indicó.

Lucas Adlerstein es fundador de
Lucas Adlerstein es fundador de Casacusia, y Ornella integra uno de los equipos de McDonald’s (Arcos Dorados)

Avances concretos en la Argentina

En el territorio nacional, Arcos Dorados sumó más de 120 colaboradores con discapacidad en áreas y posiciones diversas dentro de los restaurantes, informó la compañía.

Esta estrategia se sostuvo en alianzas con organizaciones especializadas como la Fundación Discar, mediante el programa Empleo con Apoyo, que acompaña el proceso de integración laboral y apuesta a la formación continua de los equipos.

El trabajo conjunto permite fortalecer un programa que se enfoca en la inserción laboral genuina y el desarrollo profesional de personas con discapacidad. El acompañamiento especializado fue clave para lograrlo.

Una visión que trasciende la inclusión

Durante 2025, y bajo la plataforma “McDonald’s Vio en Mí”, Arcos Dorados puso en el centro la importancia de ver a cada persona más allá de las etiquetas. Este enfoque se materializó en diversas iniciativas:

  • Implementación de procesos de reclutamiento accesibles.
  • Programas de capacitación para los distintos equipos.
  • Adecuación de entornos en restaurantes y oficinas para garantizar accesibilidad e integración plena.

Estas acciones buscan crear espacios donde cada colaborador pueda desplegar su talento y construir un recorrido laboral auténtico, en ambientes cómodos y justos.

Lucas Adlerstein es fundador de
Lucas Adlerstein es fundador de Casacusia, y Ornella integra uno de los equipos de McDonald’s (Arcos Dorados)

Conversaciones sobre inclusión: el valor de la diversidad en los equipos

En una reciente producción, Daniela Aza —licenciada en Comunicación y activista por los derechos de las personas con discapacidad—, Lucas Adlerstein, fundador de Casacusia, y Ornella, colaboradora de McDonald’s, participaron en un capítulo sobre discapacidad del vodcast “Todo lo que soy”, disponible en el canal de YouTube de la marca.

Durante la conversación, abordaron el impacto positivo de la diversidad en los equipos de trabajo y reflexionaron sobre la importancia de promover espacios que sean verdaderamente inclusivos.

Políticas sostenidas y monitoreo de avances

Para respaldar estas medidas, Arcos Dorados cuenta con un Comité de Diversidad e Inclusión, con el Eje de Personas con Discapacidad. Este comité supervisa la implementación de políticas orientadas a asegurar que los ambientes de trabajo sean realmente inclusivos y seguros, promoviendo el respeto y la valorización de la diversidad.

La labor de este equipo es constante y abarca todos los países en los que la empresa tiene presencia, permitiendo ajustar y mejorar las iniciativas conforme surgen nuevos desafíos y oportunidades de desarrollo.

Según datos publicados por la empresa, Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s a nivel global y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. Con derecho exclusivo para operar la marca en 21 países y más de 2.400 locales, emplea a más de 100.000 personas.

En esa línea, sostiene un compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que participa, fomenta la inserción de jóvenes en el empleo formal y promueve prácticas responsables mediante su política de Receta del Futuro, orientada al impacto ambiental positivo.

El abordaje de la inclusión laboral de personas con discapacidad es parte de una mirada integral que busca la equidad y la igualdad de oportunidades. Desde la compañía, se destaca el trabajo cotidiano y la convicción de que cada persona puede contribuir de manera significativa. Para más información, se puede ingresar aquí.

Temas Relacionados

Arcos DoradosdiscapacidadMcDonald’sigualdad de oportunidadesmundo del trabajo

Últimas Noticias

La comunidad médica homenajeó a un referente de la formación quirúrgica

El Dr. Adolfo Badaloni, del Centro Médico Vilella, recibió el título de “Maestro de la Cirugía” por su aporte docente y su rol en la construcción de equipos de excelencia

La comunidad médica homenajeó a

Nuevas estrategias: cómo evoluciona el mapa de fusiones y adquisiciones en la Argentina

Empresas e inversores analizan el crecimiento del flujo de operaciones en sectores clave, con la mirada puesta en la transparencia financiera y en la definición de sus próximas decisiones

Nuevas estrategias: cómo evoluciona el

El paraíso del trail refuerza su proyección nacional con una alianza clave

Bariloche100 y adidas presentan un acuerdo destinado a impulsar el crecimiento del evento patagónico, con el fin de destacar una visión compartida enfocada en excelencia deportiva y comunidad

El paraíso del trail refuerza

El crecimiento de una empresa argentina con 35 años de éxito en la industria de alimentos y bebidas

Una compañía con base industrial local avanza en la exportación de productos frutihortícolas y consolida marcas que alcanzaron fuerte presencia nacional en el último año

El crecimiento de una empresa

La estrategia de marca que conecta a River con otras potencias futbolísticas del mundo

El club de Núñez forma parte de un entramado global que incluye a instituciones como el Bayern Múnich, el Flamengo y los tres equipos más grandes de Portugal

La estrategia de marca que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 4 de diciembre

Uno de cada 3 jóvenes aprende sobre dinero en redes sociales: los riesgos que detectó un informe privado ante la falta de educación financiera

La diabetes aumenta el riesgo de muerte cardíaca súbita: el dato inesperado en menores de 50 años

El nuevo oro verde que es furor en el mundo: cómo es el negocio que promete altos retornos en la Argentina

Curso de sensibilización y prohibición de acercamiento a animales: condenaron a dos hombres acusados de torturar y matar a un perro en Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
Una ONG abrirá en Costa

Una ONG abrirá en Costa Rica un Museo de la Memoria sobre violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua

El Banco Central de Paraguay revisó al alza el crecimiento del PIB de 2024 hasta el 4,7%

Leonardo Padura recibió el doctorado honoris causa por su “extraordinaria” obra en México

Rusia restringió las llamadas a través de Facetime, el servicio de mensajería de Apple

Trump recibe a los líderes del Congo y Ruanda para firmar un acuerdo clave para la paz en el este del Congo

TELESHOW
Lali Espósito reveló los cambios

Lali Espósito reveló los cambios extremos en su cuerpo luego de cada show: “Soy Cande Vetrano”

Tini Stoessel compartió el álbum de sus días perfectos: relax entre amigos, familia y cumpleaños

Operaron a La Mona Jiménez: los detalles de su salud

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: “Rodeados de amor”

Pamela David: “Perdimos la batalla”