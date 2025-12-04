El acceso al empleo formal transforma realidades de personas con discapacidad

Daniela Aza, Lucas Adlerstein y Ornella compartieron experiencias sobre trabajo inclusivo en un pódcast del canal de McDonald’s (Arcos Dorados)

La inclusión laboral sigue siendo un desafío en la región. En ese marco, Arcos Dorados desarrolla una estrategia integral para promover la empleabilidad de personas con discapacidad en los 20 países de América Latina y el Caribe donde opera la marca McDonald’s.

Según datos de la compañía, actualmente, más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte del equipo en la región, contribuyendo diariamente al crecimiento de la organización y aportando valor a través de su experiencia.

Un entorno laboral accesible y respetuoso

Desde el inicio del proceso de selección hasta la jornada laboral cotidiana, Arcos Dorados implementa medidas para asegurar entornos accesibles, seguros y respetuosos. La empresa pone el foco en facilitar el desarrollo profesional de cada persona, brindando las herramientas necesarias para que puedan alcanzar su máximo potencial laboral.

La perspectiva de la organización sobre este tema se resume en palabras de Eliana Fucaraccio, Consultora Sr. de People & Culture de Arcos Dorados Argentina: “Creemos que cada persona tiene un valor único que aportar. Nuestro compromiso es asegurar que todas las personas encuentren un espacio donde se sientan respetadas, seguras y con las herramientas necesarias para construir su futuro”, indicó.

Lucas Adlerstein es fundador de Casacusia, y Ornella integra uno de los equipos de McDonald’s (Arcos Dorados)

Avances concretos en la Argentina

En el territorio nacional, Arcos Dorados sumó más de 120 colaboradores con discapacidad en áreas y posiciones diversas dentro de los restaurantes, informó la compañía.

Esta estrategia se sostuvo en alianzas con organizaciones especializadas como la Fundación Discar, mediante el programa Empleo con Apoyo, que acompaña el proceso de integración laboral y apuesta a la formación continua de los equipos.

El trabajo conjunto permite fortalecer un programa que se enfoca en la inserción laboral genuina y el desarrollo profesional de personas con discapacidad. El acompañamiento especializado fue clave para lograrlo.

Una visión que trasciende la inclusión

Durante 2025, y bajo la plataforma “McDonald’s Vio en Mí”, Arcos Dorados puso en el centro la importancia de ver a cada persona más allá de las etiquetas. Este enfoque se materializó en diversas iniciativas:

Implementación de procesos de reclutamiento accesibles .

Programas de capacitación para los distintos equipos.

Adecuación de entornos en restaurantes y oficinas para garantizar accesibilidad e integración plena.

Estas acciones buscan crear espacios donde cada colaborador pueda desplegar su talento y construir un recorrido laboral auténtico, en ambientes cómodos y justos.

Conversaciones sobre inclusión: el valor de la diversidad en los equipos

En una reciente producción, Daniela Aza —licenciada en Comunicación y activista por los derechos de las personas con discapacidad—, Lucas Adlerstein, fundador de Casacusia, y Ornella, colaboradora de McDonald’s, participaron en un capítulo sobre discapacidad del vodcast “Todo lo que soy”, disponible en el canal de YouTube de la marca.

Durante la conversación, abordaron el impacto positivo de la diversidad en los equipos de trabajo y reflexionaron sobre la importancia de promover espacios que sean verdaderamente inclusivos.

Políticas sostenidas y monitoreo de avances

Para respaldar estas medidas, Arcos Dorados cuenta con un Comité de Diversidad e Inclusión, con el Eje de Personas con Discapacidad. Este comité supervisa la implementación de políticas orientadas a asegurar que los ambientes de trabajo sean realmente inclusivos y seguros, promoviendo el respeto y la valorización de la diversidad.

La labor de este equipo es constante y abarca todos los países en los que la empresa tiene presencia, permitiendo ajustar y mejorar las iniciativas conforme surgen nuevos desafíos y oportunidades de desarrollo.

Según datos publicados por la empresa, Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s a nivel global y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. Con derecho exclusivo para operar la marca en 21 países y más de 2.400 locales, emplea a más de 100.000 personas.

En esa línea, sostiene un compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que participa, fomenta la inserción de jóvenes en el empleo formal y promueve prácticas responsables mediante su política de Receta del Futuro, orientada al impacto ambiental positivo.

El abordaje de la inclusión laboral de personas con discapacidad es parte de una mirada integral que busca la equidad y la igualdad de oportunidades. Desde la compañía, se destaca el trabajo cotidiano y la convicción de que cada persona puede contribuir de manera significativa. Para más información, se puede ingresar aquí.