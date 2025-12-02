In House

Del laboratorio al paciente: un siglo de innovaciones que marcaron la evolución de la medicina moderna

La labor de una histórica cámara empresaria permitió ampliar el acceso a nuevos tratamientos y terapias, con impacto en la calidad de vida y la investigación científica en todo el país

La innovación en salud permitió
La innovación en salud permitió mejorar la calidad de vida de miles de personas en la Argentina (CAEMe)

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) cumplió 100 años como parte activa del desarrollo de la ciencia, la investigación y la mejora en el acceso a la salud en la Argentina.

Desde su fundación en 1925, la entidad nuclea a compañías farmacéuticas y biotecnológicas que se dedican a la creación y el desarrollo de medicamentos con respaldo científico. Su trabajo prioriza la calidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades para la obtención de nuevos tratamientos.

“Desde hace 100 años, CAEMe representa a los laboratorios que lideran la innovación en salud, impulsan el progreso científico y contribuyen al desarrollo de la economía del conocimiento en nuestro país. Hemos acompañado la evolución del sistema de salud argentino promoviendo el acceso oportuno de los pacientes a los tratamientos más destacados”, expresó Carlos Escobar Herrán, director ejecutivo de esta entidad.

CAEMe impulsó el desarrollo de
CAEMe impulsó el desarrollo de terapias innovadoras que transformaron tratamientos en la Argentina (CAEMe)

Impacto de la innovación farmacéutica y la investigación clínica

A lo largo de un siglo, la labor de CAEMe y de la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica (CAOIC) ha estado vinculada de manera central al impulso de la investigación en el país.

Los miembros del sector destinan cada año alrededor de 700 millones de dólares a estudios clínicos, cifra que representa más del 40% del total invertido por empresas privadas argentinas en investigación y desarrollo. Estas inversiones fortalecen el ecosistema científico, generan empleo calificado y contribuyen de forma directa en la salud de la población.

El aporte de la industria farmacéutica, promovido por CAEMe, dejó resultados concretos. El desarrollo de vacunas, antimicrobianos, antirretrovirales y terapias avanzadas ha permitido modificar el abordaje de enfermedades antes mortales.

El ejemplo es contundente: hoy la hepatitis C puede curarse, los medicamentos lograron que el diagnóstico de VIH deje de ser una sentencia irreversible y más de 20 enfermedades prevenibles cuentan con vacunas disponibles para la población. La investigación también generó tratamientos de precisión para distintos tipos de cáncer, lo que posibilitó mejores resultados clínicos.

El centenario de CAEMe destaca
El centenario de CAEMe destaca el compromiso con la investigación clínica y la salud basada en evidencia (CAEMe)

Una referencia en los beneficios de la innovación

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la Argentina. Su evolución clínica atraviesa el impacto de la investigación impulsada por los laboratorios. Durante décadas, las opciones terapéuticas disponibles eran escasas. Sin embargo, el conocimiento molecular en profundidad permitió el desarrollo de medicamentos más efectivos, como los anticuerpos monoclonales y otras terapias dirigidas.

Este enfoque, centrado en la personalización y la precisión, logró aumentar la sobrevida y la calidad de vida de las pacientes. En la Argentina, la incorporación gradual de estos tratamientos se tradujo en una supervivencia a cinco años superior al 85%. El índice se asemeja al de los países de mayor desarrollo, y resultaba inalcanzable solo algunas décadas atrás.

La situación del cáncer de mama refleja el objetivo histórico de CAEMe: estimular una investigación que sirva como fuente de esperanza y que la innovación represente un camino hacia una salud más inclusiva y sustentable.

“Este aniversario es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con una agenda de salud que impulse decisiones basadas en evidencia científica, acelere la llegada de nuevas terapias al país y garantice que sus beneficios lleguen a quienes los necesitan, en un marco de sustentabilidad, transparencia, seguridad jurídica y confianza”, afirmó Gastón Domingues Caetano, presidente de la cámara.

CAEMe cumple 100 años impulsando la innovación y el acceso a la salud en Argentina

El valor del testimonio de los pacientes

Como parte de la conmemoración de su centenario, CAEMe presentó la campaña ‘Mi segundo cumpleaños’. Se trata de una propuesta institucional con énfasis en vivencias reales y en la transformación que generaron distintas terapias innovadoras en la vida de los pacientes.

La campaña está inspirada en el momento en el que una persona, al recibir un tratamiento con el que supera una enfermedad grave, recupera la posibilidad de planificar su futuro. Ese día, que no figura en ningún documento de identidad, pasa a cobrar un valor simbólico: la ciencia brinda una nueva oportunidad. La iniciativa busca destacar que ese segundo nacimiento también merece su celebración.

Más información sobre la historia y las iniciativas de la cámara puede encontrarse aquí.

