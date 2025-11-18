Café frío: la nueva tendencia que marcó la previa en los shows de Tini Stoessel

Mía Martínez recorrió el iglú de Nescafé Ice y compartió con los fans la experiencia del café frío en Futttura

Desde su desembarco en Tecnópolis, Futttura transformó el predio en un homenaje a la carrera de Tini Stoessel. El festival inmersivo, creado por la propia artista, invita a recorrer sus 15 años de trayectoria a través de espectáculos de alto impacto, innovación artística y propuestas interactivas distribuidas en nueve jornadas únicas.

En ese vibrante universo, una tendencia internacional sumó frescura a la experiencia: el café frío. Se trata de un fenómeno que viene creciendo de la mano de las generaciones jóvenes y de quienes buscan novedad y practicidad en el día a día. Con opciones listas en segundos, el iglú de Nescafé Ice fue el punto de encuentro en la previa de cada una de las jornadas que fusionaron música, arte y tecnología.

Durante las distintas jornadas del evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar diferentes recetas de café frío, participar de sorteos y conectarse con amigos en un entorno pensado para la diversión, entre cabinas de fotos, espacios instagrameables y concursos exclusivos.

Tini Stoessel marcó tendencia en Futttura con propuestas de café frío pensadas para una generación que busca innovación y creatividad (Nescafé)

Un recorrido entre música, outfits y café frío

Mientras la energía de los fans de Tini recorría cada rincón de Tecnópolis, la propuesta del primer café del mercado que se disuelve en agua fría les permitió distenderse y probar diferentes recetas innovadoras que incluían notas de chocolate, vainilla o pistacho.

Invitada por la marca, la influencer Mía Martínez recorrió el iglú para conversar con los asistentes y recolectar impresiones en primera persona. “Vinimos desde la mañana porque queríamos disfrutar cada momento de la propuesta. El café frío nos viene bárbaro para recargar pilas y seguir la fiesta hasta el final”, reconoció una de las participantes, lookeada con tonos plateados y lista para vivir el show con intensidad.

“Siempre fui de tomar esta bebida caliente, pero desde que probé las opciones frías, sumé otra rutina para los días más largos o los momentos en los que quiero algo distinto”, compartió otra de las entrevistadas.

Mía Martínez se sumó a la experiencia de café frío con pistacho que se sirvió como parte de esta acción (Juan Novelli)

El café frío: una tendencia que crece

El furor por las bebidas heladas va más allá de la moda pasajera. “Hoy, el café frío representa el 6% de las ocasiones de consumo en el país y su adopción crece año tras año, impulsada por nuevas generaciones que transforman la categoría”, afirmaron desde Nestlé.

“Estoy feliz porque hoy pude compartir esto con mis primas y amigas. Vinimos desde La Plata y arrancamos el día preparando los outfits; ya sabíamos que íbamos a pasar por acá para hacer un chin-chin de café antes del show. Es ideal para cargar energía”, le contó una fan a Mía, entusiasmada por el clima del festival.

Además, la interacción con los baristas y la chance de personalizar cada vaso animó a muchos a experimentar con nuevos sabores. “Me gustó mucho el toque de vainilla, y cuando quiero algo dulce, le agrego caramelo. Realmente suma al clima del festival”, comentaron entre risas desde uno de los livings que rodeaban el espacio.

Tecnología, creatividad y una comunidad vibrante

“Ser parte de Futttura es una oportunidad única para conectar con las nuevas generaciones en un entorno donde la música, la creatividad y la innovación son protagonistas. Acompañar este tipo de proyectos refleja el espíritu evolutivo de la marca y su apuesta por propuestas que inspiran, emocionan y se disfrutan al máximo", expresó Sol Fernández Ballart, directora del negocio de Café de Nestlé Argentina.

El café listo para disolver en agua fría es una opción práctica y novedosa para cualquier momento del día (Juan Novelli)

De esta manera, música, creatividad y tecnología se cruzaron para crear vivencias originales y compartidas en tiempo real. El mix de juegos digitales, premios y rincones para la foto hicieron que cada jornada tuviera su sello propio. La comunidad de fans subió los mejores momentos a redes sociales, multiplicando el alcance y conectando a visitantes de todas las edades.

“Estar acá, con tanta energía positiva y propuestas innovadoras, hace que vivir el festival sea aún más especial. El café frío suma un detalle fresco, inesperado y muy práctico para quienes queremos aprovechar cada segundo”, expresó una joven mientras degustaba el suyo.

Futttura, la apuesta artística de Tini Stoessel, reunió a más de 200.000 personas entre octubre y noviembre en jornadas de música ininterrumpida, shows multisensoriales y propuestas para todos los gustos. En ese universo, el Nescafé Ice se destacó como una opción pensada para el ritmo de quienes disfrutan los eventos a pleno.