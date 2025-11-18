In House

Café frío: la nueva tendencia que marcó la previa en los shows de Tini Stoessel

Con un clima de fiesta y conexión, los fans disfrutaron del toque fresco de Nescafé Ice antes de cada presentación de la artista en el festival Futttura. Cómo se vivió la propuesta que ya disfrutaron más de 200.000 personas

Guardar
Mía Martínez recorrió el iglú de Nescafé Ice y compartió con los fans la experiencia del café frío en Futttura

Desde su desembarco en Tecnópolis, Futttura transformó el predio en un homenaje a la carrera de Tini Stoessel. El festival inmersivo, creado por la propia artista, invita a recorrer sus 15 años de trayectoria a través de espectáculos de alto impacto, innovación artística y propuestas interactivas distribuidas en nueve jornadas únicas.

En ese vibrante universo, una tendencia internacional sumó frescura a la experiencia: el café frío. Se trata de un fenómeno que viene creciendo de la mano de las generaciones jóvenes y de quienes buscan novedad y practicidad en el día a día. Con opciones listas en segundos, el iglú de Nescafé Ice fue el punto de encuentro en la previa de cada una de las jornadas que fusionaron música, arte y tecnología.

Durante las distintas jornadas del evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar diferentes recetas de café frío, participar de sorteos y conectarse con amigos en un entorno pensado para la diversión, entre cabinas de fotos, espacios instagrameables y concursos exclusivos.

Tini Stoessel marcó tendencia en
Tini Stoessel marcó tendencia en Futttura con propuestas de café frío pensadas para una generación que busca innovación y creatividad (Nescafé)

Un recorrido entre música, outfits y café frío

Mientras la energía de los fans de Tini recorría cada rincón de Tecnópolis, la propuesta del primer café del mercado que se disuelve en agua fría les permitió distenderse y probar diferentes recetas innovadoras que incluían notas de chocolate, vainilla o pistacho.

Invitada por la marca, la influencer Mía Martínez recorrió el iglú para conversar con los asistentes y recolectar impresiones en primera persona. “Vinimos desde la mañana porque queríamos disfrutar cada momento de la propuesta. El café frío nos viene bárbaro para recargar pilas y seguir la fiesta hasta el final”, reconoció una de las participantes, lookeada con tonos plateados y lista para vivir el show con intensidad.

“Siempre fui de tomar esta bebida caliente, pero desde que probé las opciones frías, sumé otra rutina para los días más largos o los momentos en los que quiero algo distinto”, compartió otra de las entrevistadas.

Mía Martínez se sumó a
Mía Martínez se sumó a la experiencia de café frío con pistacho que se sirvió como parte de esta acción (Juan Novelli)

El café frío: una tendencia que crece

El furor por las bebidas heladas va más allá de la moda pasajera. “Hoy, el café frío representa el 6% de las ocasiones de consumo en el país y su adopción crece año tras año, impulsada por nuevas generaciones que transforman la categoría”, afirmaron desde Nestlé.

“Estoy feliz porque hoy pude compartir esto con mis primas y amigas. Vinimos desde La Plata y arrancamos el día preparando los outfits; ya sabíamos que íbamos a pasar por acá para hacer un chin-chin de café antes del show. Es ideal para cargar energía”, le contó una fan a Mía, entusiasmada por el clima del festival.

Además, la interacción con los baristas y la chance de personalizar cada vaso animó a muchos a experimentar con nuevos sabores. “Me gustó mucho el toque de vainilla, y cuando quiero algo dulce, le agrego caramelo. Realmente suma al clima del festival”, comentaron entre risas desde uno de los livings que rodeaban el espacio.

Tecnología, creatividad y una comunidad vibrante

“Ser parte de Futttura es una oportunidad única para conectar con las nuevas generaciones en un entorno donde la música, la creatividad y la innovación son protagonistas. Acompañar este tipo de proyectos refleja el espíritu evolutivo de la marca y su apuesta por propuestas que inspiran, emocionan y se disfrutan al máximo", expresó Sol Fernández Ballart, directora del negocio de Café de Nestlé Argentina.

El café listo para disolver
El café listo para disolver en agua fría es una opción práctica y novedosa para cualquier momento del día (Juan Novelli)

De esta manera, música, creatividad y tecnología se cruzaron para crear vivencias originales y compartidas en tiempo real. El mix de juegos digitales, premios y rincones para la foto hicieron que cada jornada tuviera su sello propio. La comunidad de fans subió los mejores momentos a redes sociales, multiplicando el alcance y conectando a visitantes de todas las edades.

“Estar acá, con tanta energía positiva y propuestas innovadoras, hace que vivir el festival sea aún más especial. El café frío suma un detalle fresco, inesperado y muy práctico para quienes queremos aprovechar cada segundo”, expresó una joven mientras degustaba el suyo.

Futttura, la apuesta artística de Tini Stoessel, reunió a más de 200.000 personas entre octubre y noviembre en jornadas de música ininterrumpida, shows multisensoriales y propuestas para todos los gustos. En ese universo, el Nescafé Ice se destacó como una opción pensada para el ritmo de quienes disfrutan los eventos a pleno.

Temas Relacionados

Café fríoTini StoesselNescafé IceNestléFuttturaTecnópolisBebidasFestivalMía MartínezSol Fernández Ballart

Últimas Noticias

TecWeek 2025: los avances tecnológicos que marcan una nueva era del transporte

El camión con mayor potencia y equipamiento innovador de una marca alemana fue una de las principales atracciones de la muestra que se realizó en Costa Salguero

TecWeek 2025: los avances tecnológicos

Un clásico solidario regresa para apoyar a jóvenes y familias

El Gran Día vuelve a canalizar esfuerzos para sostener programas esenciales en todo el país

Un clásico solidario regresa para

Récord de participación y premios para emprendimientos innovadores argentinos

Nuevas soluciones tecnológicas, ambientales y sociales fueron galardonadas en NAVES, el programa que reconoce ideas disruptivas y proyectos con impacto positivo en el ecosistema productivo nacional

Récord de participación y premios

Científicos argentinos impulsan una posible solución al síndrome urémico hemolítico

El desarrollo de una inmunoterapia innovadora podría convertirse en la primera alternativa contra las graves consecuencias del SUH en pacientes pediátricos

Científicos argentinos impulsan una posible

Por qué cada vez más familias deciden preservar las células madre del cordón umbilical

Consideradas un botiquín de emergencia familiar, cobran relevancia en la medicina regenerativa. Qué enfermedades ya se tratan con este recurso y a quiénes puede beneficiar

Por qué cada vez más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a un hombre que

Detuvieron a un hombre que escupió un templo de la comunidad judía en Villa Crespo

Científicos hallaron pistas inéditas sobre la materia que rodea a los agujeros negros

“Legumbres argentinas de alta calidad”: les secuestraron más de 800 mil dólares y los acusan de lavado de activo

El precio de la soja trepó casi 3% y tocó el nivel más alto en 17 meses

En Rosario secuestraron un arsenal con fusiles semiautomáticos y hay ocho detenidos

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de China intensificó

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos

China amplía su centro de pruebas nucleares en el desierto mientras se reaviva la tensión nuclear

El papa León XIV instó a adoptar “acciones concretas” contra el cambio climático desde la COP30

Trump confirmó que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita

TELESHOW
Pampita: “Soy disléxica, daltónica y

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

La angustia de Juan Manuel Lago, el marido de Alejandra Maglietti, por el incendio de Ezeiza que afectó a su empresa

Las fotos del bautismo y comunión de Juana, la hija de Marcela Kloosterboer: “Nos transformamos”