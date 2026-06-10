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Logística de última milla: un segmento que crece al ritmo del ecommerce

Para fortalecer a las empresas del sector, una cámara ofrece herramientas técnicas, capacitación y representación institucional

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AECAUM reúne a empresas que concentran más del 40% del volumen del mercado postal privado argentino (AECAUM)

La logística de última milla se consolida como uno de los eslabones más importantes de la cadena de distribución a medida que el comercio electrónico continúa ganando protagonismo en la economía argentina.

En ese escenario, una cámara impulsa un plan de crecimiento institucional orientado a sumar nuevos asociados, fortalecer la representación sectorial y ampliar su presencia tanto a nivel nacional como internacional.

Fundada el 15 de agosto de 2003, la Asociación de Empresas de Correo de Argentina Última Milla (AECAUM) se presenta como la más antigua del segmento de última milla en el país y reúne actualmente a 31 empresas que concentran más del 40% del volumen total del mercado postal privado.

Según datos de la organización, las compañías asociadas movilizan alrededor de 262 millones de piezas por año, un volumen que les otorga peso específico en las discusiones regulatorias y en la definición de políticas vinculadas al sector.

“Formar parte de AECAUM no es simplemente afiliarse a una cámara; es integrarse de lleno al ecosistema postal y logístico más influyente de la Argentina”, afirmó Bárbara Anzini, gerente ejecutiva de AECAUM.

La directiva destacó, además, que el objetivo de la nueva etapa es incorporar empresas que busquen operar con mayor previsibilidad y respaldo institucional: “Estamos abriendo las puertas a nuevas organizaciones para que operen con respaldo, previsibilidad y una representación que realmente entiende la complejidad del negocio de última milla”.

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La gerente ejecutiva de AECAUM, Bárbara Anzini (AECAUM)

Proyección internacional

Uno de los hitos que la organización proyecta para este año es su ingreso a la Unión Postal Universal (UPU), organismo especializado de las Naciones Unidas que coordina los servicios postales a nivel global.

De concretarse, la incorporación permitirá a las empresas asociadas acceder a espacios de intercambio sobre tendencias regulatorias, estándares internacionales de calidad y nuevas herramientas vinculadas a la logística para el comercio electrónico y los envíos transfronterizos.

A nivel local, AECAUM también mantiene una participación activa dentro de la Federación Argentina de cámara es de Transporte y Logística (FAETYL), de la cual es socio fundador.

Beneficios para las empresas asociadas

Su estrategia de crecimiento se apoya en una propuesta de valor orientada a brindar herramientas a las compañías del sector. Entre los principales beneficios que ofrece se encuentran el vínculo institucional con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para la gestión de cuestiones regulatorias, la participación en negociaciones paritarias, el acceso a informes técnicos especializados y asesoramiento legal en materia postal, laboral y tributaria.

Además, las firmas asociadas cuentan con acceso al índice de costos de última milla elaborado junto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), un elemento utilizado para el análisis de tarifas y la planificación financiera.

La cámara también promueve espacios de networking empresarial, participación en congresos y eventos especializados, así como acciones destinadas a fortalecer la visibilidad de las compañías dentro de la industria. “En un mercado complejo, el conocimiento técnico y la actualización regulatoria constante ya no son un diferencial, sino una condición de supervivencia”, sostuvo Anzini.

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La cámara ofrece acceso a asesoramiento técnico, información estratégica y representación institucional (AECAUM)

Crecimiento del empleo y capacitación

Más allá de la representación institucional, la cámara destaca la evolución de sus empresas asociadas en materia de empleo. Mientras que el mercado postal consolidado registró en 2025 una reducción del 1,8% en su dotación de personal, las compañías nucleadas en AECAUM incrementaron su plantilla un 12,9%, al pasar de 9.614 a 10.859 trabajadores. Como resultado de esa evolución, la participación de las empresas asociadas dentro del empleo total del sector pasó del 31,6% al 36,3%.

Para acompañar ese crecimiento, AECAUM desarrolla un programa de formación junto a la Universidad Nacional del Delta (UNDelta). La iniciativa apunta a capacitar a mandos medios y personal operativo en áreas vinculadas a la gestión logística, comercio electrónico, fulfillment multicanal e incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a procesos de distribución.

Actualmente, se encuentra en marcha la tercera edición de la Diplomatura en Logística, eCommerce y Optimización de Procesos. Más de 200 alumnos ya participaron de la propuesta y más de 50 obtuvieron su certificación. La capacitación es gratuita para los empleados de las empresas asociadas y forma parte de la estrategia de profesionalización impulsada por la cámara.

Con una mayor representatividad dentro del mercado, una agenda de expansión federal, nuevos programas de formación y la mirada puesta en la inserción internacional, AECAUM busca consolidar su papel como uno de los principales actores de la logística de última milla en la Argentina.

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