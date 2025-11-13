In House

Día Mundial del ACV: profesionales de la salud y estudiantes se unieron para promover la prevención

El Jardín Japonés fue sede de una jornada educativa para impulsar la detección temprana y la salud cerebro y cardiovascular. Cuáles son los principales síntomas

Guardar
Día Mundial del ACV 2025 - Jardín Japonés

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular (ACV), una fecha que recuerda la importancia del control, la prevención y la atención temprana.

En el marco de esta jornada, Philips, la Fundación Cultural Argentino, Clínica La Sagrada Familia, ENERI y Fundación ENERI organizaron una actividad que reunió a médicos, estudiantes y expacientes en el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue acercar información confiable sobre salud a la comunidad.

La propuesta comenzó con la apertura a cargo del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Fernán Quiroz. La jornada continuó con charlas, actividades educativas y estaciones interactivas dedicadas a la prevención y detección temprana del ACV.

La primera charla estuvo a cargo del Dr. Carlos Bleise, gerente de Innovación y Tecnología de ENERI – Clínica Sagrada Familia, quien subrayó el papel clave de la concientización y los hábitos saludables en la reducción del riesgo de ACV.

La charla inicial del Dr
La charla inicial del Dr Carlos Bleise marcó el eje del encuentro: promover la prevención y acercar el conocimiento médico a la comunidad (Gastón Taylor)

Prevención y diagnóstico temprano

El evento se extendió a lo largo de cuatro horas y combinó información médica con actividades prácticas. Las delegaciones escolares, acompañadas por profesionales de la salud y voluntarios, recorrieron las siete estaciones temáticas instaladas en el Jardín Japonés. El formato participativo permitió que los asistentes aprendieran de manera dinámica y cercana a los especialistas.

“La mayoría de los eventos cerebrovasculares son prevenibles, por lo cual no son un accidente, sino un ataque”, explicó la Dra. Julieta Rosales (MN 144522), neuróloga vascular y coordinadora de la Unidad de Stroke de ENERI.

La especialista señaló que llamarlo “ataque” en lugar de “accidente” ayuda a entender que el ACV no ocurre por azar, sino como consecuencia directa de factores de riesgo que pueden controlarse o tratarse a tiempo.

“Se deben a los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, que está en más del 60% de los pacientes con ACV, el tabaquismo, la dislipemia, el sobrepeso, el sedentarismo, la diabetes y también la apnea del sueño”, detalló la médica.

“La mayoría de los eventos
“La mayoría de los eventos cerebrovasculares son prevenibles, por lo cual no son un accidente, sino un ataque”, remarcó la neuróloga vascular Julieta Rosales (Gastón Taylor)

Reconocer los síntomas salva vidas

En cada estación se abordaron distintos aspectos vinculados al ACV: desde la prevención y el diagnóstico hasta la alimentación saludable, la actividad física y el entrenamiento en maniobras de RCP.

Al manifestarse de forma repentina y requerir atención médica inmediata, detectarlo a tiempo es fundamental para evitar secuelas graves. “Lo importante es saber que los síntomas se presentan de golpe: no es algo que va in crescendo en meses o en años”, señaló la doctora Rosales.

Entre los más frecuentes están los problemas para hablar o comprender, la debilidad de una parte del cuerpo, el vértigo de instalación aguda, los trastornos visuales y el dolor de cabeza que empieza de golpe y con intensidad “diez en diez”, lo que llamamos “cefalea en estallido”.

Los participantes siguieron la guía
Los participantes siguieron la guía de un maestro japonés en una práctica de Radio Taiso, ejercicios simples que combinan movimiento, respiración y energía grupal (Gastón Taylor)

La educación como herramienta preventiva

El evento tuvo un enfoque educativo y participativo. Las delegaciones escolares participaron en talleres sobre factores de riesgo, primeros auxilios y hábitos saludables, con el objetivo de que se conviertan en transmisores de información preventiva dentro de sus familias y entornos.

“De nada sirve tener el conocimiento puertas adentro. Los jóvenes, expacientes y familiares actúan como divulgadores de la información, haciendo hincapié en el reconocimiento de signos y síntomas y en la prevención cardiovascular”, celebró la Dra. Rosales.

Durante la actividad, se presentaron unidades móviles y equipos tecnológicos vinculados al diagnóstico y la atención de emergencias. Philips acompañó la jornada con información sobre innovación en salud y dispositivos destinados al monitoreo cardiovascular, reforzando el compromiso de la compañía con la educación y la prevención.

Cultura y movimiento para cerrar la jornada

Como parte de la propuesta, un maestro que integra la Fundación Cultural Argentino Japonesa ofreció una clase de Radio Taiso, una tradicional rutina de ejercicios matutinos en Japón que combina estiramientos y movimientos suaves para activar la circulación y mejorar la flexibilidad. También se pudo disfrutar de un espectáculo de tambores, que aportó ritmo y energía.

La jornada concluyó con una foto grupal en el icónico puente del Jardín Japonés, como símbolo de unión entre ciencia, comunidad y cultura en torno a un mismo propósito: reducir la incidencia del ACV a través del conocimiento y la prevención.

Temas Relacionados

Día Mundial del ACVprevenciónsaludENERIPHILIPSJardín Japonés

Últimas Noticias

Subastas digitales: el nuevo modelo para renovar vehículos empresariales

Cada vez más compañías apuestan por procesos 100% online para optimizar tiempos, costos y trazabilidad

Subastas digitales: el nuevo modelo

Tan Biónica agotó un Vélez en horas y sumó otra fecha: cómo comprar las entradas

El grupo presentará su nuevo álbum y revivirá las canciones que marcaron a toda una generación. Cómo conseguir los tickets con beneficios exclusivos

Tan Biónica agotó un Vélez

Una emblemática cadena de comida rápida llegó al Barrio Chino

McDonald’s abrió un punto gastronómico único con propuestas pensadas para celebrar la diversidad, promover la sustentabilidad y el empleo joven

Una emblemática cadena de comida

Cuál es el secreto que comparten los edificios más altos del planeta

Una técnica de acristalamiento cambió la historia de la arquitectura y dio forma a los rascacielos más emblemáticos del mundo, incluidos varios de Puerto Madero

Cuál es el secreto que

Cáncer de cuello uterino: por qué los controles siguen siendo una de las herramientas clave en la prevención

Con iniciativas globales y políticas públicas sostenidas, distintos actores del ámbito sanitario trabajan para disminuir la incidencia de una de las principales causas de mortalidad femenina

Cáncer de cuello uterino: por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tan Biónica agotó un Vélez

Tan Biónica agotó un Vélez en horas y sumó otra fecha: cómo comprar las entradas

Cinco recetas de ensaladas fáciles y completas para preparar en casa

Cuánto van a aumentar los jubilaciones en diciembre, tras el último dato de inflación

Detuvieron a cinco mexicanos que vinieron a ver el Superclásico por grafitar trenes del Sarmiento: el video

Caputo confirmó que evalúan cambios en Ganancias pero rechazó una baja inmediata de impuestos

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica

TELESHOW
El pase de factura de

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

Juana Repetto contó el lado menos glamoroso de la maternidad y relató la crisis que sufrió tras el nacimiento de su hijo

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”