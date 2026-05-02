El debate sobre la pasión argentina enciende las redes y Luquitas Rodríguez sale a responder a un mes del Mundial

Luquitas Rodríguez defendió la intensidad argentina como parte de la identidad nacional ante las críticas de streamers latinoamericanos (Otro día Perdido)

A menos de un mes del inicio del mundial, el ruido ya arrancó. No en los vestuarios ni en los campos de entrenamiento, sino en las plataformas digitales donde millones de personas consumen fútbol a diario. El eje de la discusión no es táctico ni estadístico: es cultural. El detonante, la forma en que la Argentina vive el fútbol. Y el miedo, concreto y compartido, a que la Selección repita el título.

Los festejos tras el título en Qatar dejaron imágenes que recorrieron el mundo: el colectivo desbordado, los hinchas que impidieron que los jugadores llegaran al Obelisco, los memes del Dibu Martínez y las frases de Messi estampadas en remeras. Lo que más incomoda de todo eso, sin embargo, no es el festejo en sí sino lo que implica: cuatro años de gastadas, cánticos y un orgullo que no se apaga. Ese desgaste acumulado se tradujo, a medida que se acerca el torneo, en un pedido concreto desde varios rincones de Latinoamérica: que la Selección no vuelva a salir campeón.

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La pasión con que la Argentina vive el fútbol volvió a ser tema de debate internacional a medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026 (Gustavo Gavotti)

La reacción que primero empezó a circular fue la de Mike La Máquina del Mal, el streamer mexicano Miguel Alexis Bedean López, que acumula casi 150 mil suscriptores en YouTube y 222 mil en Instagram. Su postura fue directa: los argentinos son insoportablemente intensos y él no está listo para otros cuatro años de lo mismo.

La respuesta no tardó en llegar desde este lado del debate: Luquitas Rodríguez, organizador de Párense de Manos y uno de los referentes del streaming argentino, tomó el tema en su propio canal y eligió contestar sin rodeos.

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Mike y una historia que arranca en Qatar

El vínculo de la Máquina del Mal con la Selección Argentina no es nuevo. Durante el Mundial de Qatar 2022, un video del vestuario argentino —con Lionel Messi y una camiseta de México en el piso— se viralizó y desató una conversación en redes que lo tuvo en el centro.

El debate sobre la intensidad argentina en el fútbol se instaló en las redes sociales antes del inicio del Mundial 2026, con streamers de toda Latinoamérica tomando partido (Télam)

El boxeador mexicano Canelo Álvarez fue el primero en criticar el gesto, y Mike tomó la posta: se animó a cuestionar públicamente la actitud del mejor jugador del mundo. Le dedicó varios videos apuntando contra sus gestos frente a equipos mexicanos. Esa rivalidad tuvo consecuencias concretas: en 2023, perdió una apuesta y debió tatuarse el rostro del 10 argentino en el cuerpo.

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Casi cuatro años después de aquel título, el streamer retomó el tema con el mismo tono. Para él, lo que se desató a partir de ese campeonato —los memes, las canciones, los festejos del colectivo, las imágenes del Dibu Martínez, las frases de Messi convertidas en remeras— fue demasiado. La perspectiva de que todo eso se repita lo llevó a pronunciarse antes de que el torneo siquiera empiece.

Desde Brasil y República Dominicana, la misma conclusión

Lo que comenzó como una reacción individual desde México pronto se convirtió en un patrón. El streamer brasilero Allan Jones sumó su propia lectura combinando reacción en tiempo real y análisis con su audiencia. Volvió sobre escenas que se repitieron en estos años: lo orgullosos que son Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, a quienes definió como “infumables”.

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Streamers de México, Brasil y más allá expresan su mayor temor: que Argentina se consagre campeón del mundo nuevamente

“Si ya están muy agrandados con un Mundial, no me quiero imaginar lo que podría ser con dos consecutivos”, declaró. Su postura fue tajante: “Dos seguidos no. Messi ya ganó su Mundial, que pasen otros 20 años pero que no gane Argentina”.

La misma conclusión llegó desde República Dominicana con Angelo —Will—, de Los Futbolitos. En sus transmisiones, la Argentina aparece de forma constante: en los clips, en los memes, en las discusiones que se extienden más allá de los partidos. Lo que al principio fue sorpresa terminó en una postura compartida: más que el resultado, lo que incomodó fue cómo se vivió la euforia albiceleste. “Por favor, no puedo imaginarme otros cuatro años de semejante intensidad”, expresó Will, sumándose al pedido de que la Selección no repita el título.

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Streamers de México, Brasil y República Dominicana coincidieron en que el mayor temor no es deportivo sino cultural: que la euforia albiceleste se repita otros cuatro años (Franco Fafasuli)

La respuesta de Luquitas Rodríguez

Del otro lado, la reacción no siguió el camino esperable. Con años de trayectoria en el streaming y en los medios digitales, y con un vínculo constante con el fútbol desde el análisis y el humor, Luquitas Rodríguez construyó una voz propia dentro del cruce entre cultura y deporte. Es, además, el organizador de Párense de Manos, el evento de boxeo entre streamers e influencers que ya lleva dos ediciones —la segunda, con Mike Máquina del Mal como participante internacional en el estadio de Vélez Sarsfield.

Cuando los clips empezaron a circular, Luquitas tomó el punto de partida de la conversación y lo llevó más lejos. Reconoció la intensidad argentina, la imposibilidad de ganar en silencio y la presencia constante en las redes. Pero avanzó hacia una lectura distinta: lo que desde afuera se percibe como exceso, para él forma parte de la cultura del país y es motivo de orgullo.

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“Sí, los argentinos somos intensos, pero ¿qué tiene de malo?”, planteó en su stream. Y completó: “El argentino un poco exagera con el fútbol, pero es nuestra forma de vivirlo. Los extranjeros están preocupados, pero los argentinos somos así, intensos, está en nuestra identidad”.