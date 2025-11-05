In House

Mar del Plata, destino gourmet: cuáles son los sabores que enamoran a los turistas

La gastronomía se consolidó como un atractivo central en la ciudad, donde conviven recetas tradicionales, cocina internacional y productos de autor

Mar del Plata ofrece todo
Mar del Plata ofrece todo el año una gastronomía variada, con propuestas que abarcan desde desayunos clásicos hasta cocina internacional y cerveza artesanal (EMTURyC)

Mar del Plata no solo es reconocida por sus paisajes y su rambla. También se destaca por la calidad y variedad de su gastronomía. Quienes la visitan suelen sorprenderse con recetas tradicionales de pescados y mariscos, medialunas, alfajores, churros y helados con impronta italiana. La ciudad suma propuestas como cerveza artesanal, gin, vermut y vinos de influencia oceánica.

La gama de platos y bebidas se consolidó como un atractivo central para los turistas. Muchos de ellos eligen este destino en función de sus sabores característicos y probarlos representa una parte importante de la experiencia al visitar este lugar.

Los platos de mariscos frescos
Los platos de mariscos frescos encuentran maridaje ideal con vinos de influencia oceánica (EMTURyC)

Recetas de mar: un sello característico de la zona

Los mariscos y pescados ocupan un lugar protagónico en la gastronomía marplatense. Platos como rabas, paella, besugo o picadas de mariscos siempre son muy buscados.

Probar estas recetas junto al mar agrega valor a la experiencia. Los restaurantes de la ciudad hacen foco en la frescura y la calidad, ya que gran parte del producto se pesca en la zona.

Un clásico del desayuno marplatense

Las medialunas marplatenses tienen fama propia. Hay versiones dulces, saladas, simples y rellenas de diferentes gustos. Recién horneadas y con almíbar, resultan tentadoras.

Su textura y sabor se logran por el uso de materia prima de calidad y el trabajo de los pasteleros. Todo esto hace que la medialuna sea uno de los productos más elogiados por quienes pasan por la ciudad.

Las medialunas marplatenses aparecen en
Las medialunas marplatenses aparecen en desayunos y meriendas en toda la ciudad (EMTURyC)

Una pausa para disfrutar de una bebida caliente

Un buen café de especialidad o un té suelen acompañar el desayuno o la merienda. En ese sentido, Mar del Plata ofrece cafeterías y casas de té con diferentes estilos.

Algunas cuentan con vista al mar, a la ciudad, a las sierras o al bosque. Otras suman la modalidad “take away”, ideal para disfrutar la bebida en la playa, un parque o durante una recorrida.

Parrillas y verduras frescas: la tradición argentina en la mesa

Para quienes prefieren la carne asada, la ciudad cuenta con muchas parrillas de calidad. Lo ideal es sumar verduras y hortalizas frescas, cultivadas en el cordón frutihortícola de Mar del Plata.

El clima y las condiciones del suelo local permiten obtener productos de excelencia que enriquecen la propuesta.

La gastronomía local combina pescado
La gastronomía local combina pescado fresco, carnes y recetas internacionales para todos los gustos (EMTURyC)

Opciones internacionales: una variedad para todos los gustos

La oferta gastronómica incluye también recetas internacionales. Hay alternativas de cocina sushi, mexicana, árabe, peruana o china, entre muchas otras. Mar del Plata muestra así una carta amplia que se adapta a distintas preferencias.

Cerveza artesanal: más de cien estilos para probar

El recorrido por cervecerías artesanales es un plan elegido, sobre todo al atardecer. La producción local incluye más de 100 variedades: Kölsch, Porter, Barley Wine, Pilsen, Imperial Stout, Cream Stout, Honey, IPA, Scotch, Blonde, Golden Ale y Red Ale.

Muchas cervecerías proponen una Canilla Rotativa de Autor, que cambia según la época del año y propone recetas de edición limitada.

Vinos de influencia oceánica, gin artesanal y vermuterías

Los vinos de Chapadmalal ganaron reconocimiento en el último tiempo. Estos varietales se diferencian por la influencia del clima costero y las tierras pampeanas.

Asimismo, Mar del Plata también logró posicionarse como un lugar emblemático para el gin artesanal. Probarlo en barras de la ciudad o comprarlo como recuerdo se volvió tendencia entre los turistas.

Por otra parte, en distintas zonas de la ciudad abrieron nuevas vermuterías que retoman la costumbre de tomar esta bebida acompañada por platos para compartir. Algunas opciones incluso ofrecen opciones de producción local.

Los helados artesanales muestran la
Los helados artesanales muestran la impronta italiana de la gastronomía costera (EMTURyC)

Sabores dulces durante todo el día

No hay horario para disfrutar los dulces marplatenses. Sin dudas, estos productos se convirtieron en un clásico para acompañar el mate, ya sea en la playa o en cualquier rincón de esta localidad.

Los alfajores ofrecen combinaciones novedosas: mousses, frutas, chocolate blanco, negro, vegano, amargo y versiones sin TACC, entre otras. Los churros pueden ser simples, rellenos con dulce de leche, pastelera o bañados en chocolate.

Por su parte, el helado artesanal es otro destacado de la ciudad, donde la impronta italiana se percibe en la calidad y variedad de sabores. Tanto en el postre como en cualquier momento del día, el helado suma opciones para los paladares más exigentes.

Elección de zonas y ambientes: alternativas para cada ocasión

Mar del Plata presenta varios sectores dedicados a la gastronomía. Cada una propone una experiencia distinta.

Hay lugares relajados, sofisticados, terrazas, decks a la calle, paradores de playa, cabañas en el bosque, salones con vista al mar o a las sierras. El centro, Alem, Güemes, Constitución, Chapadmalal y la calle Córdoba son áreas destacadas junto al tradicional Centro Comercial del Puerto.

A cualquier hora, en cada rincón de Mar del Plata, la gastronomía invita a descubrir nuevos sabores en ambientes únicos. Para más información, se puede consultar aquí.

