Las bebidas isotónicas ganan terreno entre los nuevos hábitos deportivos en la Argentina

La incorporación de productos enfocados en la rehidratación responde al ritmo de las disciplinas y necesidades de quienes eligen la actividad física como parte del día a día

El deporte en la Argentina
El deporte en la Argentina potencia la demanda de opciones de hidratación para amateurs y profesionales (CCU)

Del fútbol 5 al pádel, del running al boxeo, cada vez más personas en la Argentina eligen el deporte como una forma de salud, encuentro y pasión. Esta tendencia no solo se observa en la popularidad de nuevas disciplinas, sino también en la aparición de marcas pensadas para acompañar ese ritmo.

La llegada de Full Sport al mercado representa una respuesta a este escenario. Se trata de una bebida isotónica que busca instalarse para acompañar a quienes realizan actividad física en el país.

Deporte como parte de la vida diaria

En los últimos años, se detectó una intensificación del fenómeno deportivo en el país. Las canchas de fútbol 5, los gimnasios y los clubes barriales mantienen una demanda constante durante toda la semana.

Las reservas para jugar partidos se ocupan con varios días de anticipación, y actividades como el básquet recreativo o el boxeo amateur atraen a cada vez más practicantes.

Detrás de esa expansión hay un cambio cultural: el deporte dejó de ser solo un entrenamiento. Para mucha gente, representa una vía de socialización, un desafío personal o un escape de la rutina.

Según establece la Organización Mundial de Salud (OMS), las personas adultas tienen que realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 a 150 minutos de actividad física vigorosa.

La pasión es el factor común. Muchos se levantan temprano para salir a correr, enfrentan la lluvia para cumplir con una reserva o se quedan practicando hasta dominar una técnica. No importa la edad o el nivel competitivo: lo fundamental es el entusiasmo con que cada uno enfrenta el movimiento.

La bebida isotónica Full Sport
La bebida isotónica Full Sport acompaña el crecimiento de los hábitos saludables entre deportistas amateurs (CCU)

El auge de nuevas disciplinas y espacios

Las opciones para hacer deporte se multiplican. Además de fútbol y pádel, disciplinas como el functional, el crossfit o las clases de boxeo suman adeptos todos los meses. Los clubes barriales y los gimnasios renuevan propuestas para ofrecer diferentes alternativas recreativas o de alto rendimiento.

Un punto destacado de este crecimiento es la inclusión de más mujeres y adolescentes, que se suman a propuestas tanto individuales como grupales. Al mismo tiempo, las redes sociales y las aplicaciones para organizar partidos o carreras colaboran para expandir la oferta y democratizar el acceso.

Por otro lado, la expansión de los torneos internos o las competencias amateur vuelve a impulsar el espíritu competitivo. Hoy la frontera entre lo amateur y lo profesional resulta cada vez más difusa. El deseo de superación personal convive con la búsqueda de pertenencia en un grupo.

Full Sport ofrece electrolitos y
Full Sport ofrece electrolitos y minerales para quienes buscan rehidratación durante la práctica deportiva (CCU)

Una propuesta para la nueva pasión deportiva

En este contexto, marcas locales observan la oportunidad de acompañar a quienes eligen vivir el deporte día a día, como Full Sport, desarrollada y producida en la Argentina. Se trata de una bebida isotónica con el lema “La bebida oficial de los que AMAN el deporte”, que busca posicionarse como aliada de la nueva generación de deportistas amateurs.

“La categoría está en constante crecimiento, impulsada por el auge de los buenos hábitos y el deporte amateur. Identificamos una gran oportunidad para ofrecer un producto que combine calidad, sabor y precio competitivo”, manifestó Carolina Gallego, directora de Marketing y R&I de Aguas de Origen.

La marca apuesta por la industria local, ya que es elaborada por Aguas de Origen —una alianza entre CCU y Danone— en la localidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires. Esta nueva categoría, que ingresa al segmento de isotónicas, se suma al portafolio de firmas conocidas como Villavicencio, Villa del Sur, Ser, Levité y Brío.

La propuesta enfatiza la rehidratación y el aporte de electrolitos y minerales, con la intención de integrarse en el ritual de quienes ven al deporte como un espacio de bienestar y superación.

La dinámica deportiva deja en segundo plano la búsqueda de medallas o podios. Lo central es la pasión: la de quienes entrenan, transpiran y disfrutan cada instancia del desafío. En ese clima colectivo, emergen propuestas como Full Sport, que integran la industria local al movimiento de quienes celebran el deporte todos los días.

