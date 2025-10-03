Más allá de las axilas: surge una nueva tendencia en desodorantes

La protección corporal integral impulsa una nueva era en el cuidado personal (Unilever)

Durante los últimos años, la rutina de higiene personal en la Argentina experimentó cambios profundos impulsados por consumidores cada vez más informados y exigentes. La búsqueda de productos versátiles gana terreno rápidamente. Ya no se trata únicamente de proteger las axilas, sino de encontrar soluciones integrales adaptadas a cada zona del cuerpo.

Como respuesta a estas transformaciones, Unilever presenta los primeros desodorantes corporales All Body de la Argentina, bajo sus reconocidas marcas Rexona, Dove y Dove Men+Care. La propuesta está pensada para acompañar rutinas cotidianas que ya no se conforman con soluciones parciales.

De acuerdo a los datos relevados por la compañía, el 70% de las personas manifiesta percibir olor en partes del cuerpo distintas a las axilas. De hecho, solo el 1% del sudor corporal se produce en esa área. Además, cerca del 30% de los usuarios recurre a productos que no fueron desarrollados para otras zonas, exponiéndose a problemas de irritación o manchas en la ropa.

La innovadora propuesta suma alternativas en crema y aerosol (Unilever)

La gama All Body se basa en una nueva fórmula, desarrollada en los laboratorios de Unilever en el Reino Unido, que cuenta con tecnología exclusiva Odour Adapt, diseñada para brindar protección eficaz contra el olor en todas las zonas del cuerpo.

Desde Unilever explicaron que la base de este desarrollo se sustenta en que cada zona del cuerpo tiene un microbioma único, una combinación específica de bacterias naturales que habitan en la piel. Sin embargo, no todas estas son perjudiciales ni causan mal olor, por ello su forma de actuar es de manera inteligente y en dos frentes: primero, elimina desde la raíz las bacterias responsables del mal olor; y si este ya se ha producido, lo captura y neutraliza, sin alterar el equilibrio natural del cuerpo.

Características diferenciales y evidencia de tendencia global

La compañía de consumo masivo detalló a Infobae que según los datos que les provee Google Trends, las búsquedas globales de desodorantes para todo el cuerpo crecieron un 1000% entre marzo de 2023 y marzo de 2024, lo que refleja una tendencia que trasciende la protección exclusiva de las axilas. A su vez, señalaron que muchas personas utilizaban desodorantes clásicos u otros productos en áreas como el pecho, la espalda o los pies, lo que a veces generaba molestias, ardor o manchas.

La tendencia de los desodorantes para todo el cuerpo busca brindar protección más allá de las axilas (Unilever)

Las fórmulas de esta línea de productos priorizan la seguridad y el bienestar. No contienen alcohol ni aluminio, cuentan con aprobación dermatológica y fueron testeadas a nivel ginecológico, para garantizar su uso en zonas sensibles. Están disponibles en dos formatos: aerosol con glicerina, para hidratar y proteger, y crema con niacinamida, que se absorbe rápido sin dejar residuos visibles.

“Con este lanzamiento, damos un paso más en nuestra historia de más de 30 años en el segmento de cuidado personal: abrimos una nueva categoría en el mercado, incorporando un desodorante para todo el cuerpo que amplía y complementa la rutina de las personas. Esta propuesta enriquece nuestro portafolio y responde a los hábitos de consumo en constante evolución, reafirmando nuestro liderazgo en investigación, ciencia e innovación”, explicó Micaela García Alai, directora comercial del negocio de Cuidado Personal en Unilever.

Desafíos y proyección a futuro

Se trata de una propuesta integral que busca transformar la mirada y el hábito de uso en el cuidado corporal. Es así que, el objetivo de la multinacional es que los desodorantes para todo el cuerpo lleguen a representar hasta el 9% del segmento, con la Argentina como país pionero en esta nueva categoría.

Uno de los ejes estratégicos de la campaña es la educación y la comunicación clara, con el objetivo de destacar que All Body constituye un complemento al uso tradicional. Su fórmula ha sido especialmente desarrollada para cuidar el microbioma, no contiene antitranspirantes y asegura confianza durante toda la jornada sin interferir en el proceso natural de transpiración.

Micaela García Alai, directora comercial del negocio de Cuidado Personal en Unilever (Unilever)

En línea con los estándares de sustentabilidad de Unilever, el desarrollo de la categoría también contempló el diseño de envases reciclables, orientados a favorecer una correcta disposición de los materiales y alineados al compromiso global de reducción de plásticos de la compañía.

“Tuvimos que encontrar nuevas formas de conectar con el público y explicar, de manera sencilla, que existe otra manera de acompañar las rutinas de cuidado personal, ya que en la Argentina siempre se vinculó el desodorante únicamente con las axilas”, explicó García Alai.

Para la directora comercial del negocio de Cuidado Personal, la llegada de esta categoría responde a las demandas de quienes buscan bienestar sin complicaciones: “hubo mucho aprendizaje en todo el recorrido, desde la coordinación entre los distintos equipos hasta el diálogo con los consumidores para entender qué necesitaban realmente. Adaptarnos fue clave en cada etapa del lanzamiento”.