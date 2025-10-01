Seis escenarios, más de 60 artistas y una jornada única: así será Creamfields Argentina 2025

Data Piola - Creamfields Argentina 2025

El 11 de octubre, el Parque de la Ciudad en Buenos Aires va a recibir a miles de fanáticos, convocados por una de las icónicas fiestas de música electrónica, más convocantes del mundo: Creamfields.

La edición Argentina 2025 contempla seis escenarios en simultáneo, una grilla que reúne figuras internacionales y nacionales, y servicios desarrollados con el foco puesto en la experiencia del público.

A cargo de Fenix Entertainment, la organización prepara un evento que combina innovación en los servicios con una cuidada puesta visual y sonora. En tanto, las entradas están disponibles exclusivamente a través de Entrada Uno, el canal oficial de venta.

Creamfields Argentina, el icónico festival de música electrónica en su edición Buenos Aires (Fenix)

Seis escenarios, más de 60 artistas y diversidad de estilos

La programación de Creamfields Argentina 2025 se distribuye en distintos espacios. Cada uno, con una propuesta única, diseñada para que el público disfrute de sets de artistas consagrados, nuevos talentos y diferentes estilos dentro de la música electrónica.

El line up anunciado para cada espacio suma figuras internacionales, productores nacionales y DJs emergentes:

Main Stage : Armin Van Buuren, David Guetta, Miss Monique, Mathame (sunset set), Becky Hill, DJs Pareja, Festa Bros, Martin Huergo y Miguel Silver en los changeovers.

Alternative Stage : Ben Klock b2b Chris Liebing, VTSS, Francesco Del Garda, Sol Ortega, E110101, Zisko, Pampa y Franco Rossi.

Electric Garden : Claptone, Solardo, Yotto, Arodes, Coco & Breezy, Sol Porro, Ale Kiss b2b Maiti Merlino y Juan (AR).

Cream Stage : Mind Against, Argy, Cassian, KAS:ST, Olympe, Ugo Banchi, Brigado Crew, Maxi Degrassi b2b Valdovinos y FFina.

The Tent : Anunnakis, Agustin Barbei, Viktoria Jauregui, Dee Jason, Momo Trosman, Solimano (live), Ana Hagen, Valence, Mar Monzon, Lulú Matheou b2b Loïc y Leandro Pazos.

Under Rail: Almela, April Palmer, Bulo, Ciccini, Cossa Nostra, Finally Alone, Hernán Del Val, LION, Miro, Myla, Nach & Navia, This & That y Wais.

Desde 2001, Creamfields Argentina es un referente de la música electrónica en Latinoamérica y cada edición atrae a miles de fanáticos al corazón de Buenos Aires (Fenix)

Servicios, áreas de descanso y sistema cashless: una experiencia pensada para la comodidad

El festival incorpora servicios orientados a acompañar el bienestar y la circulación de los asistentes. La propuesta gastronómica incluye platos y bebidas variadas, con áreas específicas para hidratarse y descansar entre shows. El sistema de pago cashless facilita la gestión de compras dentro del predio, para agilizar el acceso a comidas y bebidas.

La organización contempla un esquema de acceso y movilidad que permite recorrer los diferentes sectores con fluidez. Como ocurre en cada edición, los mayores de edad pueden ingresar y se recomienda consultar las guías oficiales antes del evento para optimizar la vivencia.

Un encuentro con historia e impronta internacional

La historia de este festival comenzó en 1998 en Winchester, Reino Unido. En 2001, la Argentina sumó su propia edición y la Ciudad de Buenos Aires se instaló como una de las plazas fundamentales de la música electrónica en América Latina.

Cada año, miles de personas llegan a la capital argentina para disfrutar del evento en vivo. A lo largo del tiempo, subieron al escenario artistas como Calvin Harris, Martin Garrix, LCD Soundsystem y la colaboración de Bajofondo junto a Gustavo Cerati. Propuestas emergentes y nombres emblemáticos encuentran un espacio donde convergen distintas expresiones y audiencias.

El encuentro funciona, además, como espacio de exploración de la escena electrónica, donde convergen géneros, estilos y generaciones distintas.

El festival ofrecerá seis escenarios con propuestas internacionales y locales (Fenix)

Detalles clave y recomendaciones

Fecha: 11 de octubre de 2025

Lugar: Parque de la Ciudad, Buenos Aires

Artistas confirmados: Más de 60, entre figuras internacionales y propuestas locales

Escenarios: Seis, con programación en simultáneo

Sistema de pago: Cashless

Servicios: Propuesta gastronómica, puestos de hidratación, áreas de descanso

Entradas: Disponibles únicamente en Entrada Uno, canal oficial

La edición de 2025 de Creamfields Argentina consolida al festival como un punto destacado de la agenda musical de la Ciudad de Buenos Aires. El Parque de la Ciudad se dispone a recibir una de las jornadas más esperadas dentro del universo de la música electrónica, con novedades en servicios, producción y una grilla que reúne tanto a referentes globales como a talentos en ascenso.