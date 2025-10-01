In House

Neurociencia y tecnología: los ejes de un método que pretende transformar la educación superior

Presentado por un docente especialista en tributación, este esquema de cuatro etapas está diseñado para estimular la memoria, fortalecer la motivación y optimizar el proceso de aprendizaje

Guardar
El método PAVE integra neurociencia,
El método PAVE integra neurociencia, tecnología y pedagogía para transformar la educación superior (Visuales Infobae)

La educación superior atraviesa un momento de redefinición. La influencia de la tecnología, los avances en neurociencia y la necesidad de generar nuevas dinámicas en las aulas impulsaron la búsqueda de métodos más efectivos. Dentro de ese contexto surge el método PAVE, presentado por Ernesto Carlos Celdeiro, exvocal del Tribunal Fiscal de la Nación.

“La neuroeducación constituye la base para implementar un método de enseñanza innovador y acorde a los desafíos contemporáneos, particularmente en la educación superior”, explica este profesional que es contador público, docente, autor de libros como Hacia un Pacto Social y Económico y Ética en la Tributación y Redistribución del Gasto Público y director de la colección Impuestos Explicados y Comentados, de la editorial ERREPAR.

El enfoque busca unir los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro con las prácticas pedagógicas actuales, lo que genera un marco más sólido para la transmisión de saberes.

Asimismo, el especialista remarca que las aulas no pueden quedar aisladas de los avances científicos ni de la transformación cultural que se vive a diario. “La educación requiere de herramientas que motiven al estudiante, que lo hagan partícipe y que le permitan fijar conceptos de manera más duradera”.

Las cuatro claves del PAVE

El método se estructura en torno a cuatro elementos: Presentación, Avatar, Video y Explicación. Cada uno cumple una función precisa y, en conjunto, construyen un proceso que estimula la atención y fortalece la comprensión.

El primer eje busca atraer el interés del estudiante desde el inicio. Para Celdeiro, el comienzo de una clase es decisivo porque marca la disposición con la que el alumno enfrentará el contenido.

Luego aparece el avatar, una figura digital que acompaña y guía al estudiante durante el aprendizaje. Este recurso aporta dinamismo y cercanía, especialmente en entornos virtuales, donde el contacto humano suele diluirse.

El tercer paso lo constituye el video. Su inclusión, de acuerdo con la explicación de Celdeiro, responde a que el cerebro procesa mejor la información cuando esta ingresa por más de un canal sensorial.

Ernesto Carlos Celdeiro, exvocal del
Ernesto Carlos Celdeiro, exvocal del Tribunal Fiscal de la Nación (Ernesto Celdeiro)

Finalmente, la explicación docente completa la secuencia. Aquí, el profesor refuerza lo trabajado, responde inquietudes y consolida los conceptos esenciales. “Es el momento de cerrar el círculo del aprendizaje, de garantizar que lo visto no quede disperso”, destaca el profesional que promueve el PAVE.

Un puente entre ciencia y pedagogía

Lo distintivo del método es que no se limita a ser una técnica puntual. Tiene sustento en investigaciones sobre memoria, atención y motivación, pilares de la neurociencia aplicada a la educación.

“La docencia no debe reducirse a la transmisión de datos, también la creación de experiencias que dejen huella”, resalta Celdeiro sobre su perspectiva de la educación.

Además, el modelo incorpora los recursos tecnológicos habituales en la vida cotidiana de los jóvenes. De esa forma, lo que para ellos es un entorno natural se convierte en un medio eficaz para aprender. Esto permite acortar la distancia entre la vida académica y las prácticas digitales cotidianas.

Implementación en la educación superior

En algunas instituciones ya se probaron experiencias piloto similares al método PAVE. Los primeros resultados muestran mayor participación estudiantil, mejor retención de la información y un aumento en la motivación para aprender.

Al mismo tiempo, el esquema implica una transformación del rol docente. El método se enfoca en diseñar recorridos, acompañar procesos y facilitar la construcción del conocimiento. Este cambio invita a los profesores a adoptar una postura más activa y flexible en el aula.

Una propuesta para el futuro

El método PAVE se presenta como una iniciativa que busca articular la neurociencia con la pedagogía y la tecnología para dar respuesta a los desafíos educativos del presente. Su enfoque integral ofrece herramientas para mejorar la calidad del aprendizaje y adaptarlo a los tiempos actuales.

Tal como señala Celdeiro, el futuro de la educación dependerá de nuestra capacidad para integrar ciencia y práctica, teoría y experiencia, en beneficio de quienes aprenden. Con esa premisa, se abre una puerta hacia un modelo de enseñanza más inclusivo, dinámico y eficaz.

Temas Relacionados

PAVETecnologiaNeurocienciaMétodo PAVEEducaciónErnesto Celdeiro

Últimas Noticias

Híbrido autorecargable: así es el nuevo SUV que llega a la Argentina con tecnología y diseño de avanzada

Con una puesta en escena en el Faena Art Center, Renault presentó oficialmente la última generación de uno de sus vehículos insignia

Híbrido autorecargable: así es el

Seis escenarios, más de 60 artistas y una jornada única: así será Creamfields Argentina 2025

La emblemática cita de la música electrónica se realizará en el Parque de la Ciudad con shows de David Guetta, Armin Van Buuren y Claptone, entre otras grandes figuras. Gastronomía, sistema cashless, puestos de hidratación formarán parte de una propuesta que une a talentos internacionales y locales

Seis escenarios, más de 60

El empresario que apuesta por el shale argentino y la innovación de base científica

El CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio, hizo un recorrido por toda su carrera: desde los inicios de Vaca Muerta, pasando por su petrolera Vista Energy y concluir en Gridx, su apuesta por la biotecnología

El empresario que apuesta por

Industria automotriz: así es el SUV europeo que llega a la Argentina

Peugeot presenta la nueva edición de su vehículo premium en el mercado nacional. Cuáles son sus características más destacadas

Industria automotriz: así es el

Superó el cáncer y hoy lidera una de las empresas de venta de autoelevadores más grandes de la Argentina

Licenciada en Letras y políglota, Juliana San Roman atravesó un camino marcado por la resiliencia y la reinvención. Hoy está al frente de la empresa familiar, desde donde impulsa innovación, sustentabilidad y liderazgo femenino

Superó el cáncer y hoy
ÚLTIMAS NOTICIAS
Macabro hallazgo en Santa Fe:

Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron restos óseos dentro de una camioneta completamente incendiada

Videos disparando armas, alcohol y un vínculo de “bandido” con su hijo: así se mostraba en redes sociales el papá de Pequeño J

Un alumno de 13 años llevó un arma en la mochila a la escuela en Neuquén

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
“Pilates, gordo”: lo que le

“Pilates, gordo”: lo que le dijo la mamá al Dibu tras su gloriosa atajada

EEUU y Panamá llevarán a cabo maniobras militares conjuntas en medio del cerco naval contra el régimen de Maduro

Esther Duflo, Premio Nobel: “Hay que pensar en los economistas como plomeros calificados”

Descubren 7 nuevas especies de flores silvestres en el suroeste australiano

Científicos descubren el punto débil de bacterias resistentes, un avance que revoluciona la lucha contra infecciones graves

TELESHOW
La explosiva versión sobre Julieta

La explosiva versión sobre Julieta Poggio y Martín Salwe después del Martín Fierro: “Pasaron toda la noche juntos”

Un participante ganó en Los 8 escalones y emocionó al contar el destino de su premio: “Mi hija tiene parálisis cerebral”

Eva Bargiela se enfureció por los comentarios maliciosos que recibe en su embarazo: “No te toques más la cara”

Michael Bublé celebró la deslumbrante aparición de Luisana Lopilato en la pasarela de París: “No podría estar más orgulloso”

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: “¡Basta! ¡Es un montón!”