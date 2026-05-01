Un estudio explica por qué sigue siendo tan difícil predecir las lluvias por región

La distribución local de la lluvia depende sobre todo de los grandes patrones de viento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La predicción de lluvias en el contexto del cambio climático sigue siendo un desafío importante, según un reciente estudio de la Universidad de Oxford y ETH Zurich. Aunque se conocen los principios de cómo una atmósfera más cálida retiene mayor humedad, determinar con precisión dónde y cuánta lluvia caerá en regiones específicas continúa siendo una tarea compleja.

La dificultad para anticipar las precipitaciones, incluso en la actualidad, se debe a que la humedad atmosférica global aumentó por el calentamiento, pero la distribución local de la lluvia depende sobre todo de los grandes patrones de viento.

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Estos patrones pueden variar debido a causas naturales y al impacto humano, y a día de hoy los modelos climáticos no logran simularlos con la exactitud necesaria para generar pronósticos fiables a nivel regional.

Un análisis de datos de 1950 a 2022 mostró que, si bien los modelos climáticos predicen correctamente el aumento de humedad en la atmósfera por el calentamiento global, presentan dificultades para anticipar los cambios en los patrones de circulación. Esta limitación reduce la utilidad de las previsiones regionales sobre sequías e inundaciones en contextos concretos.

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Los patrones de viento y la variabilidad atmosférica complican los pronósticos hídricos regionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre en estas predicciones afecta a ámbitos como la agricultura, la gestión del agua y la prevención de desastres. Ejemplos recientes, como las inundaciones ocurridas en Europa en 2024, ilustran la dificultad para prever eventos extremos críticos, incluso con tecnologías meteorológicas avanzadas.

El informe señala que, en zonas particularmente vulnerables, sigue siendo incierto si lloverá más o menos en los próximos años.

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Limitaciones de los modelos climáticos y patrones de viento

Los científicos subrayan que los modelos climáticos reproducen fielmente los efectos termodinámicos del calentamiento, en especial el incremento de humedad en el aire. Sin embargo, suelen fallar al representar el comportamiento cambiante de los patrones de circulación de los grandes vientos, que son los que realmente determinan dónde y cuándo llueve.

La predicción de lluvias sigue siendo un reto en el contexto del cambio climático global

En el sur de Europa, por ejemplo, los modelos solo logran simular en torno a 10% de la tendencia observada en lluvias asociadas a estos cambios de circulación. Este desajuste amplía la diferencia entre las previsiones de los especialistas y la realidad observada, como señala el análisis.

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Por qué sigue habiendo tanta incertidumbre en las proyecciones

Existen dos factores fundamentales que explican la persistencia de la incertidumbre. El primero es la variabilidad natural de los patrones de circulación atmosférica, que puede durar décadas y ocultar las tendencias producidas por el cambio global.

El segundo, según los científicos, es que los modelos tienden a subestimar el impacto de la respuesta a las emisiones humanas en esos mismos patrones de viento.

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Los modelos climáticos actuales presentan errores al simular la circulación de los grandes vientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación complica distinguir cambios temporales de las alteraciones a largo plazo causadas por la actividad humana. Por ello, la confianza en los pronósticos regionales de lluvias sigue limitada, como remarcó el equipo al analizar simulaciones recientes.

Nuevos enfoques y estudios para mejorar la predicción

Para enfrentar estos retos, el Dr. Lei Gu (Universidad de Oxford) y colegas del ETH Zurich participan en el proyecto BREATHE. Esta iniciativa utiliza modelos de alta resolución desarrollados por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Mediano Plazo para investigar la relación entre el cambio climático y los patrones de circulación atmosférica.

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El aumento de la humedad por el calentamiento no garantiza lluvias predecibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito es analizar cómo estas variaciones inciden en el riesgo de sequías e inundaciones, mejorando la robustez de las proyecciones de lluvia a escala regional. La Dra. Antje Weisheimer, desde la Universidad de Bristol, coordina además nuevas líneas de investigación sobre la atribución de lluvias extremas y la prevención de desastres.

Si bien persisten interrogantes sobre la intensidad real de los cambios en los patrones de viento, las investigaciones de estos equipos, son un avance para perfeccionar los modelos climáticos y dotarlos de mayor precisión frente a un escenario de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

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