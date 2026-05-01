Ciencia

Descubren señales de una galaxia que podría estar “oculta” en la Vía Láctea

Un equipo internacional de astrónomos analizó 20 estrellas con curiosas características químicas para lograr el hallazgo

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Imagen de una galaxia espiral con un núcleo brillante y brazos tenues de gas y polvo, rodeada por un campo oscuro salpicado de estrellas brillantes.
El hallazgo de 20 estrellas pobres en metales en el plano galáctico sugiere la integración de Loki a la estructura de la Vía Láctea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una antigua galaxia enana denominada Loki podría estar oculta en el corazón de la Vía Láctea, según un reciente análisis publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

A partir de la identificación y el estudio detallado de 20 estrellas pobres en metales localizadas en el plano galáctico, un equipo de astrónomos sugiere que estos astros comparten un pasado común y que, probablemente, fueron parte de una galaxia enana que se integró al entramado de nuestra galaxia durante sus etapas iniciales, participando en la conformación de su estructura actual.

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El trabajo fue realizado tras comparar las abundancias químicas y las órbitas de estos objetos singulares con las de otras poblaciones estelares del halo galáctico y de varias galaxias enanas.

Se trata de una de las señales más sólidas de que provienen de un sistema distinto, probablemente externo, que actuó como bloque de construcción fundamental en la evolución temprana de la Vía Láctea.

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Imagen de una galaxia espiral vista desde el espacio, con un núcleo brillante y brazos tenues de estrellas, polvo y gas, sobre un fondo de innumerables estrellas.
Las composiciones químicas y órbitas de las estrellas analizadas indican un origen en una galaxia enana distinta del halo galáctico tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrellas pobres en metales como rastros de fusiones galácticas

En la cosmología moderna, se entiende que las primeras estrellas se formaron únicamente a partir de hidrógeno y helio, elementos forjados unos instantes después del Big Bang. La sucesiva fusión nuclear en estos astros primigenios permitió la creación de elementos más pesados, como el hierro, que alimentaron a generaciones posteriores de estrellas.

Los astrónomos denominan “pobres en metales” a todas aquellas estrellas compuestas casi exclusivamente por hidrógeno y helio, con cantidades mínimas de elementos pesados, dado que su origen es anterior a la polinización química del universo.

Infografía sobre el hallazgo de restos de la galaxia enana Loki en la Vía Láctea, mostrando una galaxia espiral, estrellas y gráficos explicativos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de miles de millones de años, la Vía Láctea se moldeó a través de la fusión e incorporación de galaxias más pequeñas. Esta dinámica dispersó material estelar, gaseoso y materia oscura, permitiendo que las estrellas con menor metalicidad de origen externo poblaran las regiones centrales, mientras que otras, surgidas de fusiones posteriores, se distribuyeron en el halo exterior.

Tal como lo plantean los autores, el análisis de la metalicidad y las órbitas de las estrellas ofrece un método robusto para identificar el aporte de sistemas foráneos a la Vía Láctea.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un reciente análisis identifica a la galaxia enana Loki como parte fundamental en la formación temprana de la Vía Láctea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de estrellas con muy baja metalicidad—una marca típica de estos bloques fundacionales—es más habitual en el halo que en el plano galáctico. Sin embargo, algunas evidencias sugieren que las estrellas con trayectorias retrógradas solo pueden formarse durante las etapas primitivas de la Vía Láctea, mientras que las órbitas progradas tienden a agregarse por capturas posteriores.

El reciente estudio se centró en 20 estrellas localizadas en el plano galáctico de la Vía Láctea con pobres niveles de metales. Dentro de esta muestra, los investigadores distinguieron tanto estrellas con órbitas progradas como retrógradas y registraron en todas una excentricidad elevada. Para profundizar en su origen, compararon sus firmas químicas con las de estrellas del halo, de galaxias enanas conocidas y con poblaciones obtenidas en simulaciones numéricas.

El hallazgo central es que estos astros presentan una firma química característica de un entorno altamente energético y de corta duración. Las abundancias sugieren un enriquecimiento impulsado por supernovas de alta energía, hipernovas, estrellas masivas de rápida rotación y fusiones de estrellas de neutrones, pero no por explosiones de enanas blancas.

Esta combinación particular apunta a un origen en una galaxia enana que se habría integrado rápidamente al sistema mayor de la Vía Láctea, aportando material con un desarrollo químico propio y marcado por eventos extremos.

Espacio profundo y nebulosa Muerte de estrella y luz cósmica Esplendor celestial en el universo Observación astronómica impresionante Imagen que muestra una nebulosa en el espacio profundo, resaltando la luz que emana de la muerte de una estrella, una visión celestial que inspira asombro. - (Imagen ilustrativa Infobae)
La investigación enfatiza que el estudio de estrellas pobres en metales permite reconstruir la cronología y ensamblaje de la galaxia (Imagen ilustrativa Infobae)

El grupo de astrónomos identificó 20 estrellas pobres en metales en el plano galáctico cuya composición química y trayectoria orbital sugieren que se formaron en una galaxia enana llamada Loki. El análisis apunta a que estas estrellas no derivan del halo de la Vía Láctea sino que fueron asimiladas durante una etapa temprana de formación, marcando evidencia directa de un proceso de acreción galáctica que moldeó la estructura actual de la galaxia.

Reconstruir la historia de la Vía Láctea mediante el estudio de sus componentes estelares más antiguos constituye uno de los desafíos más complejos de la astrofísica moderna. Las estrellas pobres en metales actúan como registros fósiles de una era en la que la galaxia se construyó a partir de múltiples fusiones con sistemas externos. Determinar el origen de estos objetos permite no solo afinar la cronología interna sino comprender el ritmo y la naturaleza de los procesos de acreción y ensamblaje galáctico.

Aunque el grupo objeto del estudio es pequeño, estos resultados abren una nueva vía para identificar otras fusiones tempranas ocultas entre las estrellas del disco galáctico.

El futuro inmediato, según el equipo que publica en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, será clave para ampliar el conocimiento sobre este proceso.

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