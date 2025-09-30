In House

Una marca cordobesa de indumentaria dio un paso histórico con el lanzamiento de su primera línea femenina

Con la llegada de Bando Mujer, la firma con más de 30 años de experiencia decidió consolidar su crecimiento y ampliar su propuesta más allá de la indumentaria masculina

El sello “hecho en Argentina”
En un mercado donde la moda cambia rápidamente y los contextos económicos generan incertidumbre, pocas marcas se animan a dar pasos decisivos. Bando eligió crecer, consolidando su recorrido y ampliando su propuesta hacia nuevos públicos.

Con más de 30 años de experiencia, y siendo una compañía con una importante impronta familiar, se convirtió en un referente de la indumentaria masculina. Su universo comenzó con básicos urbanos y hoy abarca prendas, calzado y accesorios pensados para distintos momentos del día. Este recorrido sólido le permitió proyectarse hacia un horizonte más amplio: el segmento femenino.

Una identidad que se expande

La flamante línea Bando Mujer no reemplaza la propuesta para hombres, sino que la potencia. El objetivo es continuar desarrollando colecciones urbanas con estilo definido, pero ampliando el alcance. La apuesta refleja un equilibrio entre tradición y modernidad.

Según Constanza Serlin, el lanzamiento responde a un deseo de abrir la marca a más personas. “Queríamos expandir nuestra identidad y acompañar nuevas historias”, explica. Junto a su hermano Lucas y su prima Camila Reisin, lidera el proyecto con visión estratégica.

El proceso creativo detrás del lanzamiento

Durante meses, los equipos de diseño y producción trabajaron en conjunto para desarrollar la colección femenina. Hubo análisis de tendencias, ajustes de prototipos y pruebas constantes. Cada decisión fue pensada para lograr prendas que combinen elegancia, comodidad y versatilidad.

Lejos de plantearlo como una edición limitada o una prueba de mercado, el lanzamiento de Bando Mujer es una decisión definitiva. “No lo pensamos como un ensayo, sino como una apuesta a largo plazo. Queremos vestir a más gente, estar presentes en sus mejores momentos y crecer desde nuestra propia identidad”, agrega Camila.

En este sentido, el proyecto refleja una planificación cuidadosa. Cada pieza lleva el sello “hecho en Argentina”, reafirmando su compromiso con la producción local.

La moda como identidad compartida:
Un legado que continúa

El lanzamiento representa un recambio dentro de la compañía: la segunda camada de la familia asumió el desafío de proyectar a Bando hacia adelante y encontró en la línea femenina un símbolo de ese cambio. Para Lucas Serlin, innovar en tiempos difíciles es una estrategia clave: “Si podemos crecer ahora, lo que venga será más sólido”.

Este nuevo capítulo combina visión a largo plazo con valores de identidad compartida. Asimismo, simboliza la evolución de una empresa que mantiene sus raíces intactas mientras se adapta a las demandas de un público diverso.

Innovar y consolidar en tiempos desafiantes

Bando Mujer se presenta como un hito dentro del recorrido de la compañía. A pesar de que el contexto pueda generar incertidumbre, esta firma cordobesa decidió dar un paso más para seguir creciendo. Cada prenda invita a formar parte de una historia de crecimiento y valentía, en la que tradición y creatividad se encuentran.

El diseño local y la
El mensaje es claro: ampliar horizontes, fortalecer la identidad y apostar al futuro son las claves de esta expansión. La nueva línea femenina de Bando no solo celebra un logro empresarial, sino que también reafirma el compromiso de la marca con quienes la acompañan desde hace más de 30 años.

De cara al futuro, la meta es continuar expandiendo la propuesta y consolidar a la marca como un referente que combina diseño, innovación y compromiso social. Lo que comenzó como básicos masculinos se transformó en un universo completo, y ahora en una propuesta que atraviesa géneros y estilos.

Su ADN sigue intacto, pero ahora se proyecta en una nueva dirección. La esencia construida durante décadas continúa siendo el corazón de la marca, aunque hoy se abre camino hacia un territorio inexplorado. Lejos de abandonar lo que la hizo reconocida, la firma toma esa base de autenticidad, diseño y cercanía para reinterpretarla en un lenguaje femenino, con propuestas que combinan frescura, modernidad y versatilidad.

Para conocer la colección, la marca invita a visitar sus cuentas oficiales en Instagram y TikTok, así como su sitio web oficial.

