La preventa de dos nuevos SUV híbridos impulsa la movilidad sustentable en la Argentina

El segmento de autos ecológicos suma alternativas que combinan tecnología híbrida, seguridad, diseño y precios accesibles. Cuáles son las opciones para quienes buscan un consumo más responsable en su próximo vehículo

El TIGGO 4 HYBRID ofrece
El TIGGO 4 HYBRID ofrece una alternativa compacta, ideal para la movilidad urbana con menores emisiones (Chery)

Chery Argentina abrió la preventa de los TIGGO 4 HYBRID y TIGGO 7 PRO HYBRID, dos de los nuevos SUV que lanzará en su regreso al mercado local. El lanzamiento, previsto oficialmente para octubre, se inscribe en una estrategia global orientada a fomentar el desarrollo de la movilidad sustentable y a la expansión de tecnologías híbridas en el país.

La marca, ahora en alianza con Grupo Corven, apuesta a una renovación de su propuesta comercial con estos dos modelos, que incorporan avances en materia de eficiencia energética y reducción de emisiones gracias a sus modernas plataformas híbridas.

“Con esta preventa damos el primer paso concreto del relanzamiento de Chery en Argentina. Nuestro objetivo es acercar a los clientes una propuesta de valor diferencial, con productos modernos, accesibles y alineados a las tendencias globales de electrificación”, explicó Claudio San Román, director de Chery Argentina

“La nueva familia TIGGO refleja el espíritu innovador de Chery y reafirma nuestro compromiso de ofrecer en el mercado local tecnología de vanguardia, confiabilidad y una experiencia de manejo superior”, añadió

Ambos modelos están disponibles con un precio especial de preventa, respaldados por el Decreto 49/2025, que autoriza la importación de hasta 50.000 vehículos eléctricos e híbridos con un arancel aduanero del 0%. La reserva anticipada se realiza en el sitio oficial y los cupos se asignan por orden de inscripción.

Tecnología avanzada en el TIGGO
Tecnología avanzada en el TIGGO 7 PRO HYBRID: Motor 1.5L Turbo, transmisión automática CVT y un sistema hibrido ligero. (Chery)

Tecnologías híbridas para una conducción eficiente

Ambos modelos introducen tecnologías híbridas diseñadas para optimizar el consumo de combustible y reducir el impacto ambiental, sin resignar confort ni prestaciones.

El TIGGO 4 HYBRID se presenta con el Chery Super Hybrid (#CSH), un sistema hibrido convencional con dos motores eléctricos acoplados a la transmisión, junto con un cuerpo de baterías de ion de litio de 350V. Esto le permite brindar una experiencia de conducción puramente eléctrica, silenciosa y eficiente, especialmente en entornos urbanos con una autonomía máxima de hasta 1.000 km (según ciclo WLTC) con un solo tanque de combustible.

Por su parte, el TIGGO 7 PRO HYBRID utiliza una arquitectura híbrida ligera de funcionamiento tradicional, combinando motor de combustión turboalimentado y motor eléctrico pequeño, decisión que permite reducir notablemente el consumo y las emisiones en momento específicos de la conducción. La batería de alta capacidad de este modelo se recarga tanto por el propio motor como a través del sistema de frenada regenerativa, ampliando la autonomía y favoreciendo la eficiencia.

El TIGGO 7 PRO HYBRID
El TIGGO 7 PRO HYBRID se destaca por su sistema híbrido ligero el cual le permite tener un plus de aceleración y un ahorro en el consumo de combustible de hasta un 15% (Chery)

Características principales y equipamiento

La gama de SUV’s Chery Tiggo Hybrid reúne una serie de atributos orientados a brindar eficiencia en el consumo, máximo confort, seguridad y conectividad avanzada:

  • Transmisión automática en ambos modelos, con sistema CVT asistida en el TIGGO 7 PRO HYBRID que suaviza la entrega de potencia, y transmisión automática DHT para el TIGGO 4 HYBRID para una máxima performance HYBRIDA.
  • Pantalla táctil central de gran tamaño y conectividad para dispositivos móviles, ambas versiones cuentan con grandes centrales multimedia permitiendo la gestión de las funciones inteligentes del vehículo.
  • Sistemas de asistencia a la conducción, como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia y alerta de colisión frontal, entre otros.
  • Baterías de última generación, especialmente en el TIGGO 4 HYBRID, que facilita una transición fluida entre modos y contribuye a la reducción de las emisiones contaminantes.
  • Diseño interior ergonómico y espacioso, pensado para la comodidad de ocupantes, con múltiples espacios de guardado y con baúl acorde al segmento.
  • Seguridad reforzada, con asistente de arranque en pendiente, de descenso en pendiente, de frenada de emergencia y presencia de múltiples airbags en ambos modelos.
Conectividad inteligente y diseño ergonómico
Conectividad inteligente y diseño ergonómico posicionan al TIGGO 4 HYBRID como referencia entre los SUV híbridos en la Argentina (Chery)

Movilidad sustentable y visión institucional

La llegada de la gama TIGGO Hybrid simboliza la decisión de Chery de ampliar su presencia local bajo la premisa de ofrecer vehículos con tecnologías alineadas con la ecología y el medio ambiente.

Esta etapa de preventa representa el primer paso de una estrategia más amplia para consolidar alternativas de movilidad sostenible en la Argentina, reforzando el enfoque global de la compañía y su compromiso con la innovación.

