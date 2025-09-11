La carrera con causa más grande del país transformó cada kilómetro en ayuda: récord de inscriptos y apoyo comunitario

Se corrió la Bimbo Global Race: la carrera con causa más grande del país que dona pan a bancos de alimentos por cada corredor.

La décima edición de la Bimbo Global Race se realizó el 7 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, marcando un récord de convocatoria con más de 10.600 personas inscriptas. Este encuentro con fines solidarios se consolidó como el más grande en su tipo en la Argentina, al unir deporte y ayuda comunitaria a través de una donación masiva de pan a bancos de alimentos.

La consigna de la carrera fue imponente: por cada participante inscripto, Grupo Bimbo donó 20 rebanadas de pan. El resultado fue la recolección de más de 213.000 rebanadas que serán entregadas a la organización Banco de Alimentos de Buenos Aires y Córdoba. El evento ofreció circuitos de 3, 5 y 10 kilómetros, además de una modalidad kids, lo que permitió una amplia inclusión de corredores de diferentes edades y niveles.

“Queremos agradecer a todas las personas que se acercaron a correr y compartir con nosotros los valores de la solidaridad y el deporte. Desde Grupo Bimbo nos llena de orgullo poder contribuir con estas iniciativas que nos acercan a nuestro propósito de alimentar un mundo mejor”, sostuvo José Zavalía Lagos, gerente general de Grupo Bimbo Argentina.

José Zavalía Lagos, gerente general de Grupo Bimbo Argentina, también corrió la carrera con causa más grande del país (Gastón Taylor)

Una iniciativa global con impacto local

La Bimbo Global Race es una competencia que se realiza simultáneamente en más de 22 países, con la Argentina ocupando un lugar destacado por su alta participación. De hecho, este año el evento local aumentó su convocatoria en un 45% respecto de 2024, según datos de la organización.

Desde la organización, el motivo principal siempre fue vincular la actividad deportiva a causas sociales de largo alcance. “Hoy rompimos todos los récords, más de 10.000 corredores por esta causa lindísima que es la donación de veinte rebanadas de pan por cada inscrito, al Banco de Alimentos. Estamos muy felices del resultado”, expresó Zavalía Lagos.

“Nos llena de alegría ver cómo la gente se reúne para celebrar una causa solidaria como la Bimbo Global Race. Es muy importante que empresas como Bimbo se comprometan con causas sociales a partir de iniciativas que involucren a la comunidad”, expresó Fernando Uranga, director del Banco de Alimentos de Buenos Aires.

Las exleonas Magui Aicega y Mechi Margalot también participaron con su familia (Gastón Taylor)

Voces de quienes vivieron la carrera

La jornada reunió a participantes muy variados, desde familias enteras hasta atletas reconocidos y profesionales de distintas áreas. El formato inclusivo generó un ambiente festivo y distendido, en el que la solidaridad fue el eje central.

Entre las participantes destacadas se encontraron las exleonas Magui Aicega y Mechi Margalot. “Siempre que haya un fin solidario detrás, me parece que es una causa más que noble para entrenar, para venir”, subrayó Mechi Margalot. “Cada vez que nos convocan para venir a este tipo de carreras y que tenga un fin solidario, bienvenido sea”, añadió Magui Aicega.

“Muy bien. La verdad, personal best para mí y sobre todo ayudar en esta carrera que tiene como fin único la solidaridad, y sobre todo con alimentos, que es lo más importante para las personas más humildes”, comentó la triatleta y economista Euge Brusca.

La profe de Ed. Física y entrenadora Lara Martinelli junto a la triatleta y economista Euge Brusca (Gastón Taylor)

“El espíritu de este encuentro, de este evento solidario, se sintió en cada minuto, en cada kilómetro. Me encontré con personas de todas las edades, con familias pasándola súper”, afirmó Lara Martinelli, profesora de Educación Física y entrenadora personal

Por su parte, Flor Zimmerman, influencer de running, resaltó la combinación única que ofrece la jornada: “Es espectacular porque hacés dos cosas juntas, que son hermosas, que es correr, que te hacés un bien a vos y encima donás. O sea, le hacés un bien a un montón de personas”.

La maratonista Sofía Luna esta vez corrió con su esposo y su dos hijos (Gastón Taylor)

La experiencia familiar y el mensaje a la comunidad

El formato abierto y la variedad de recorridos permitieron que grupos de amigos y familias completas fueran parte de la carrera. “Todos hicimos diferentes distancias. Yo hice 10, Renatita hizo 5 y Santi con el bebucho hicieron los 3 K caminando. Fue hermosa”, aseguró la maratonista Sofía Luna, que vino con toda su familia.

De este modo, cada kilómetro recorrido se transformó en una acción concreta de ayuda, superando ampliamente las expectativas planteadas por la organización y actores sociales involucrados. Para más información se puede ingresar aquí.