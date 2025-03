Así será el festival de deporte y bienestar al aire libre en los Bosques de Palermo

Llega una nueva edición de Festival Farmacity con actividades gratuitas para todas las edades (Gastón Taylor)

El domingo 6 de abril, de 7:30 a 16, se realizará una nueva edición de Festival Farmacity en los Bosques de Palermo, en la intersección de Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, que promueve el bienestar y la vida saludable, contará con carreras, clases de entrenamiento y múltiples actividades de acceso libre y gratuito.

“Nos encanta este evento porque celebramos el bienestar y convocamos a las personas a disfrutar del aire libre con amigos y familia en un entorno único. Estamos entusiasmados por compartir una jornada llena de propuestas diseñadas para conectar con todo lo que nos hace bien”, expresó Fátima Carnero, Head of Marketing de Farmacity.

La quinta edición del evento se llevará a cabo el 6 de abril e incluirá running, rollers, entrenamientos guiados, chequeos de salud y propuestas que fomentan el bienestar (Farmacity)

Una jornada de movimiento y bienestar

Desde temprano, esta quinta edición ofrecerá actividades para todas las edades. A las 7:15, comenzará la bienvenida en el escenario principal, seguida por la entrada en calor en la tarima del pórtico de largada a las 7:45. A las 8, será el turno de la largada de la Run 10K y de la prueba combinada Walk & Run de tres kilómetros. Ambas competencias requieren inscripción paga.

Mientras los corredores y caminantes avanzan por el circuito, a partir de las 9 abrirán los stands del Village, con más de 30 espacios interactivos dedicados a la belleza, la alimentación saludable, el deporte y las tendencias. A las 9:45, quienes hayan participado de las carreras podrán asistir a una sesión de stretching en el escenario principal, con ejercicios de elongación para favorecer la recuperación muscular.

A las 10, llegará el momento de la carrera de Rollers 12K, una competencia dirigida a mayores de 12 años, que pondrá a prueba velocidad y resistencia. Más tarde, a las 11, todos los asistentes podrán sumarse a una clase de gimnasia.

Por la tarde, a las 14:30, Juli Puente encabezará el “Cardio de la Felicidad”, una propuesta que combina entrenamiento físico con motivación. Luego, a las 15:30, se llevará a cabo el cierre del evento en el escenario principal, con un repaso de los momentos más importantes de la jornada. A las 16, el festival llegará a su fin.

Habrá clases de gym y stretching, además de más de 30 stands con propuestas sobre bienestar, deporte y alimentación saludable (Gastón Taylor)

Espacios de salud y sustentabilidad

Además de las actividades deportivas, Festival Farmacity contará con un espacio de salud, donde enfermeros de la compañía realizarán controles gratuitos, como toma de presión y oximetría, acercando herramientas de prevención a la comunidad.

El evento también tendrá un sector especial para los más chicos. El “mini Festival”, de acceso libre y gratuito, ofrecerá juegos diseñados para que los niños disfruten de una jornada de actividad y diversión. Además, la Secretaría de Transporte porteña llevará adelante la iniciativa “Soltate. Dejá tus rueditas”, un espacio pensado para que los más pequeños puedan aprender a andar en bicicleta sin apoyo.

En esta edición, la Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires participará con una propuesta para incentivar hábitos sustentables en la vida cotidiana, brindando información sobre prácticas ecológicas que pueden aplicarse en el día a día.

El evento ofrecerá chequeos gratuitos de toma de presión y oximetría, promoviendo hábitos de prevención y salud (Gastón Taylor)

Un ecosistema dedicado al bienestar

Farmacity es una empresa argentina fundada en 1997, que se consolidó como un ecosistema de negocios integrado por la red de farmacias, Simplicity, Get The Look y The Food Market. Con más de 8.200 colaboradores en todo el país, opera más de 380 puntos de venta distribuidos en Argentina y Uruguay, acercando productos y servicios de salud a miles de personas.

Este festival reunirá a miles de asistentes en una jornada que combinará deporte, bienestar y recreación al aire libre. Para conocer el cronograma completo y los requisitos de inscripción a las carreras, se puede ingresar al sitio web del evento.