Boniato en bastón, la nueva alternativa que gana espacio en la gastronomía argentina

McCain Food Service apuesta al boniato y suma una nueva tendencia al mercado gastronómico (McCain Food)

La búsqueda de menús más variados y con valor nutricional gana espacio en restaurantes gourmet y hamburgueserías. Frente a ese escenario, McCain Food Service lanzó en la Argentina su nuevo boniato en bastón. Esta alternativa se suma a su oferta de papas prefritas congeladas y responde a una demanda cada vez más presente en el rubro.

El producto fue presentado en un evento en el barrio porteño de Palermo, donde operadores gastronómicos, distribuidores e influencers conocieron de primera mano sus características. La propuesta apunta a instalarse como un complemento habitual en las cartas de estos locales.

Un lanzamiento marcado por la tendencia global

El boniato, reconocido a nivel internacional por sus beneficios nutricionales y su sabor dulce, encuentra ahora una nueva forma de consumo de la mano de McCain Food Service. Los bastones son elaborados bajo estrictos estándares de calidad y se destacan por su color naranja intenso, textura suave y dulzura natural.

Durante el evento, la empresa destacó que el lanzamiento responde a una creciente demanda por opciones diferentes y con perfil nutricional. La presencia de más de 100 invitados del sector demuestra el interés que despierta la incorporación de nuevos ingredientes en la cocina profesional.

“Con este lanzamiento, buscamos seguir acompañando a nuestros clientes con propuestas innovadoras que respondan a las tendencias globales y a las nuevas preferencias de los consumidores, sumando variedad y valor a sus menús”, afirmó María Clara Bouilly, gerente de Marketing FoodService de McCain.

En ese sentido, la ejecutiva hizo hincapié en la importancia de estar atentos a los cambios de hábitos alimenticios. En ese sentido, la compañía mantiene una política de escucha activa hacia sus clientes, lo que se traduce en el desarrollo constante de productos pensados para el canal gastronómico.

El “clásico que faltaba” se presentó en un evento que reunió a más de cien invitados, entre operadores gastronómicos, distribuidores e influencers (McCain Food)

Innovación y trayectoria en el sector

La incorporación del boniato en bastón se suma a otros lanzamientos recientes de la compañía. En 2025, McCain Food Service había presentado Crosstrax, una papa en formato rejilla reconocida por su crocancia y sabor.

Estas novedades refuerzan una estrategia centrada en la innovación y en la búsqueda de alternativas que permitan enriquecer la experiencia en restaurantes y locales de comida.

En el caso del boniato, la empresa apuesta a que su perfil organoléptico y su versatilidad lo conviertan en una elección frecuente en platos principales y acompañamientos. El producto está pensado para integrarse fácilmente en las cocinas profesionales sin perder calidad ni sabor.

Cabe destacar que McCain Foods es uno de los principales referentes mundiales en el mercado de alimentos congelados. Sus productos llegan a miles de restaurantes y hogares en más de 160 países. En la Argentina, la compañía opera desde hace tres décadas, con actividades que incluyen la siembra y cosecha de papa, investigación y desarrollo, y una fuerte apuesta por la producción local.

Asimismo, la empresa cuenta con certificación B Corp, emplea de manera directa a más de 800 personas y genera alrededor de 3.000 puestos de trabajo indirectos en el país.

La presentación del boniato en bastón ratifica su apuesta por ampliar las posibilidades para el sector gastronómico de la Argentina. Con este lanzamiento, la compañía busca consolidar al boniato como una nueva guarnición habitual dentro del canal gastronómico.

Además de su practicidad operativa, el lanzamiento llega al mercado como una alternativa diferencial para locales que priorizan ingredientes versátiles y presentaciones innovadoras dentro de propuestas orientadas a públicos cada vez más exigentes.

En esa línea, el evento realizado en Palermo marcó el inicio de la comercialización de este “clásico que faltaba”, pensado para responder a la demanda de innovación en los menús y aportar una opción diferente en la mesa de bares y restaurantes.

Para más información sobre la compañía, se puede consultar aquí.