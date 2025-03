Talento tech: las tendencias que marcan el rumbo del mercado laboral en la industria

Santiago Urrizola, CEO de Flux IT, dialogó con Infobae sobre la participación de la compañía en Great Place To Work

La cultura organizacional, el bienestar de sus colaboradores y una visión de crecimiento centrada en las personas llevaron a la firma tecnológica Flux IT a consolidarse como uno de los mejores lugares para trabajar en el país.

El pasado 13 de marzo, la compañía fue reconocida por Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar en la Argentina dentro de la categoría de empresas con 251 a 1000 empleados. Su modelo de trabajo está basado en la flexibilidad, la cercanía y el desarrollo profesional, lo cual ha marcado la identidad de la organización desde sus inicios.

Un modelo de trabajo centrado en las personas

Con más de 300 colaboradores, conocidos internamente como “fluxers”, la firma apuesta por un enfoque que combina la innovación tecnológica con un fuerte sentido de comunidad. Su equipo se dedica a crear soluciones digitales para diversas industrias, mientras promueve un ambiente laboral que prioriza el aprendizaje, la autenticidad y el bienestar.

La posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo y beneficios que acompañan cada etapa de la vida laboral impulsan el compromiso de los equipos (Jaime Olivos)

“Desde que fundamos Flux IT trabajamos para generar un espacio seguro, de aprendizaje y de crecimiento. Este reconocimiento nos llena de energía para continuar siendo una organización centrada en su gente, donde cada persona pueda crecer y desarrollarse”, explicó Santiago Urrizola, CEO de la tecnológica.

En sus 16 años de trayectoria, la compañía ha expandido su presencia en Latinoamérica, Norteamérica y Asia, acompañando a diversas organizaciones en su transformación digital, con un ritmo sostenido del 50% anual.

“Somos una empresa que está expandiéndose y abriendo caminos en nuevos mercados. Eso genera muchas oportunidades, y priorizamos siempre el crecimiento interno. Nuestro compromiso es desarrollar las herramientas y procesos necesarios para que todas las personas puedan acceder a esas oportunidades”, agregó Urrizola.

Santiago Urrizola, CEO de Flux IT, destacó la importancia de crear un entorno de trabajo centrado en el crecimiento y bienestar de las personas (Jaime Olivos)

Beneficios y cultura fluxer

El equilibrio entre la vida laboral y personal es una de las premisas centrales dentro de Flux IT. En ese sentido, la empresa ha desarrollado un conjunto de políticas y beneficios que buscan mejorar la calidad de vida de su equipo, que incorporan iniciativas que van más allá de lo convencional.

Entre las propuestas más valoradas por los colaboradores se encuentran el softlanding por maternidad y paternidad, el día libre para chequeo médico anual, vacaciones extendidas, el día off por el cumpleaños de los hijos y licencias para el cuidado de mascotas.

Asimismo, en el último tiempo, incorporaron Work from anywhere, una modalidad que da libertad para trabajar desde cualquier parte del mundo. “Este beneficio nos permite viajar y explorar mientras seguimos desarrollando nuestra carrera”, explicó Miguel Chalar, Head of People en Flux IT.

Programas de formación y diversidad

Además de ofrecer un ambiente laboral flexible, la empresa impulsa el crecimiento profesional a través de First job, un programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes talentos con potencial de desarrollo. Esta iniciativa combina formación técnica y desarrollo de habilidades interpersonales mediante un modelo de aprendizaje estructurado.

“Este programa es una academia in company que pone foco en el aprendizaje de las tecnologías más buscadas y en la adquisición de competencias y buenas prácticas que aceleren la inducción laboral de jóvenes talentos”, explicó Chalar.

Flexibilidad, aprendizaje y bienestar son pilares fundamentales en los entornos laborales más valorados por el talento tecnológico (Jaime Olivos)

A su vez, la compañía apuesta a la diversidad como un pilar clave de su cultura organizacional. A través de su programa SOY, busca construir un entorno laboral equitativo e inclusivo, donde cada persona pueda desarrollar su carrera en un espacio que valore la autenticidad y el respeto por las individualidades.

Mirando al futuro

Con la vista puesta en 2030, Flux IT proyecta un crecimiento sostenido, reforzando su cultura organizacional como motor de su expansión. A través de una combinación de innovación tecnológica y bienestar laboral, la empresa sigue consolidándose como un referente en la industria.

“En Flux IT creemos que un gran lugar para trabajar se construye día a día, escuchando a las personas y acompañándolas en su crecimiento. Nuestro desafío es seguir evolucionando como organización, manteniendo siempre a nuestra gente en el centro de cada decisión”, concluyó Santiago Urrizola, CEO de Flux IT.