Edificios exclusivos para uso temporal: cómo invertir en esta nueva tendencia de desarrollo inmobiliario

El rooftop de La Barceloneta (Crédito: Prensa Grupo Marting)

En el contexto en el que se enmarca la economía Argentina aparecen oportunidades para potenciar el capital de inversión de la mano de los ladrillos. El mercado inmobiliario ya no es sólo para grandes inversores sino que hay posibilidades para los pequeños y medianos ahorristas que quieran generar ingresos a través de este rubro.

Grupo Marting es una reconocida empresa del rubro inmobiliario que decidió enfocar sus negocios de acuerdo a las nuevas tendencias europeas. Su tradicional unidad de real estate diversifica y modifica su oferta hacia la demanda de compradores que buscan comprar para invertir y no para vivir en sus propiedades, mediante el sistema de alquileres temporales para turistas.

“Argentina recibe a diario miles de turistas de todo el mundo, y aún no contamos con la infraestructura suficiente en cantidad ni calidad para poder satisfacer a los viajeros”, comentó Alan Piñeiro, CEO de Grupo Marting quien agregó que debido a esa situación se propusieron construir edificios exclusivos pensados únicamente para vacation rentals bajo el concepto “Feel Free: La Barceloneta” con la impronta europea donde los espacios comunes están pensados con la funcionalidad y diseño de los hostels del primer mundo como espacios para encontrarse y compartir a toda hora momentos en el “Meeting Points”.

Diseñado exclusivamente para alquileres temporarios, La Barceloneta, tendrá disponibles distintos penthouse con terrazas a cielo abierto y una vista privilegiada (Crédito: Prensa Grupo Marting)

El proyecto de Grupo Marting permite invertir en el primer edificio pensado íntegramente para su comercialización por todas las plataformas de alquileres temporarios que existen a nivel mundial gracias a un software que la compañía adquirió a tal fin. A través de esta propuesta se podrá generar un alquiler temporario por el cual la compañía ofrece una renta asegurada en dólares debido al piso histórico del valor de las propiedades en la Ciudad y el alto ticket diario en que paga el turista.

Con este desarrollo y gracias a un formato único La Barceloneta permitirá a los propietarios la customización de cada unidad donde podrán personalizar la impronta del departamento. Un servicio llave en mano a medida que facilitará también el gerenciamiento del negocio del alquiler, optimizando la inversión al minimizar riesgos y tiempos de gestión.

Espacio de recreación (Crédito: Prensa Grupo Marting)

“Al ingresar, en lugar de una recepción los huéspedes podrán disfrutar de la primera galería de arte activa en un edificio en la Ciudad de Buenos Aires. Exposiciones itinerantes de artistas y eventos semanales que conectan a las personas con la gastronomía, la arquitectura y el arte. En el Recreation Room, los huéspedes vivirán la misma experiencia que en un hostel europeo, con piscina, bar y espacios cowork”, agregó Alan Piñero

Dentro de los amenities se puede encontrar un gimnasio, piscina, spa y rooftop con jacuzzis cubiertos y a cielo abierto, fogoneros y espacios chill out. Además todas las semanas se celebra la fiesta propia del edificio para todos sus residentes con brunch in the rooftop.

Alan Piñeiro CEO de Grupo Marting (Crédito: Prensa Grupo Marting)

Grupo Marting le acerca a sus inversores una oportunidad única en la Argentina, convirtiéndose en la primera compañía de real estate en brindar una experiencia completa para turistas de todo el mundo y una solución integral para quienes quieran aprovecharla como inversión en moneda dura de alta rentabilidad.

“La primera etapa de preventa fue un éxito vendiendo las unidades disponibles para esa ocasión y próximamente se abrirá la segunda preventa con solo 10 unidades disponibles”, afirmó Piñeiro.

La Barceloneta es una nueva opción de alojamiento en la Ciudad de Buenos Aires, que se adapta a los estándares y necesidades de viajeros de todo el mundo.