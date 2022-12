Visa para EE.UU: cómo obtenerla desde cualquier parte del mundo

El trámite del visado puede dejar de ser un dolor de cabeza (Crédito: Prensa Amerivisa)

En sí mismo, el trámite de solicitud de la Visa a Estados Unidos no parece complicado, pero está lleno de detalles que pueden implicar varias horas de estrés si no se es experto. También es clave no cometer ciertos errores habituales ya que puede trabar todo el procedimiento llevando al interesado a un proceso más lento e incierto.

En tal sentido, la mejor solución puede venir de la mano de expertos que tienen un recorrido avalado por viajeros satisfechos que buscaron ayuda y se encontraron con soluciones rápidas y globales. Tal es el caso de Amerivisa, una empresa creada hace 14 años que brinda servicios de gestión de visas para diversos países. Si bien no aprueban ni expiden visas (potestad solo en manos de las instituciones estatales), tramitan la solicitud de forma correcta y colaboran en el proceso de gestión en su totalidad.

Tramitar la visa no debe ser un impedimento para viajar a Estados Unidos (Crédito: Prensa Amerivisa)

“Nuestra principal actividad es gestionar procesos de visas para Estados Unidos y Canadá, pero también lo hacemos con casi todos los países del mundo, tanto de turista, trabajo, estudio o religiosa. Además, hacemos procesos migratorios como permisos ESTA Y ETA para las ciudadanías que aplican para tal fin”, explica Augusto Hernández, director de Amerivisa.

La entidad se ocupa de trámites dentro de Argentina, pero también de cualquier otro país y para ciudadanos de cualquier parte del mundo y de cualquier edad. Por otra parte, próximamente ampliará sus servicios a las gestiones del permiso ETIAS, autorización que se requerirá para ingresar a Europa a partir del 2023.

“Ofrecemos asesoramiento y un servicio personalizado, seguimos cada trámite hasta la presentación de la documentación final con celeridad, luego retiramos los pasaportes ya visados y los entregamos en domicilio. Somos un equipo de 14 personas que dan asistencia permanente y personal online, y se ocupan del trámite íntegramente. Es un servicio totalmente seguro”, agrega Hernández.

Augusto Hernández, director de Amerivisa (Crédito: Prensa Amerivisa)

Para que una visa sea aprobada por la autoridad consular es muy importante que el perfil del solicitante sea el adecuado y que el proceso se haga correctamente. El solicitante debe demostrar de forma contundente en la entrevista que posee solvencia económica y lazos fuertes en el país como para regresar.

“Hay personas que evitan como opción de viaje Estados Unidos por el simple hecho de no tener que pasar por este proceso. Si bien cualquier persona puede hacer el trámite de forma particular, quien no está acostumbrado a realizarlo puede incurrir en errores y eso derivarle un rechazo, más allá de que su perfil esté en condiciones de que su visa sea aprobada”, advierte el director de Amerivisa.

Otro factor importante es la demora en el otorgamiento de visas a Estados Unidos, algo que se acentuó severamente durante la pandemia. “Paulatinamente todos los procesos se están regularizando, aunque aún hay demoras. En Amerivisa contamos con recursos para la búsqueda de adelanto de cita. Permanentemente monitoreamos las cuentas de nuestros clientes con el fin de mejorar el tiempo de espera para citas y habitualmente lo logramos”, comenta Augusto Hernández.

Si bien la pandemia llevó toda la vida al ámbito virtual, desde hace muchos años Amerivisa ya venía ofreciendo servicios de manera híbrida (presencial y online). Ahora es completamente virtual debido a la comodidad y al alcance de los mismos, pero sobre todo, por el contacto directo que la compañía mantiene con cada cliente.

Planificar un viaje requiere gestionar la visa de manera correcta (Crédito: Prensa Amerivisa)

Para ello reforzó el canal de WhatsApp a través de una plataforma que permite mantener un historial de atención de cada cliente. En el número +5491151194028 Amerivisa recibe las consultas en forma de texto y audio. Allí también se puede consultar los costos de los diversos servicios, así como en el sitio web o en las redes sociales.

Estos canales están al alcance de personas en todo el mundo. “Todos los días hacemos procesos de primera solicitud o renovación para argentinos que residen en el exterior. Deben demostrar arraigo en dicho país y solvencia, o bien pueden realizar sus procesos en Argentina aun viviendo fuera de Argentina”, reconoce Hernández.

Los no argentinos de cualquier parte del mundo también utilizan los servicios de Amerivisas. “Hacemos procesos a diario para extranjeros. Atendemos a una comunidad muy importante de venezolanos, brasileños, colombianos, uruguayos, ecuatorianos, bolivianos y de todo el mundo. Incluso vienen venezolanos y cubanos, puntualmente a realizar sus procesos aquí en Argentina”, cuenta el director de la entidad.

Las calificaciones y recomendaciones del buscador más importante avalan la confianza de los usuarios que realizan su trámite en Amerivisa.