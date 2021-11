Cómo invertir en Estados Unidos a través de una aplicación

Spider es un hub de inversiones que permite acceder a oportunidades en Estados Unidos (Crédito: Getty)

Por la vía tecnológica, la compañía Spider propone soluciones 360° y retornos inmediatos en dólares para los inversionistas argentinos y de cualquier parte del mundo. La empresa se ha consolidado en el sector en la última década utilizando la tecnología para ampliar sus servicios en el segmento fintech y llegar a más clientes.

En esa línea, el 24 de octubre presentó su plataforma Spider Connect en la Money 20/20, el congreso más importante del mundo fintech que se realiza en Las Vegas, Estados Unidos. “Contamos con un marketplace que brinda acceso a productos de inversión de renta fija o capitalización, así como propiedades desde 60.000 dólares con renta inmediata vía alquiler y capitalización superior al 10%. Adicionalmente los clientes tienen un wallet para realizar retiros, pagos y transferencias globales con un click, así como servicios para ver su estructura legal y contable. Y, por último, administración de propiedades para ver diariamente la dinámica de ingresos y egresos en el caso de que inviertan en inmuebles. De esta forma, Spider Connect brinda un ecosistema all in one para todos aquellos que deseen invertir en Estados Unidos, pero además, provee visibilidad, transaccionalidad y control absoluto de manera sencilla”, explicó Andrés Goldenberg, fundador de Spider.

Enfocados en llevar a los usuarios de todo el mundo la oportunidad de aprovechar inversiones en el primer mercado financiero mundial, el hub está dirigido a inversionistas con experiencia así como a personas que recién se inician en este ámbito. “El gran objetivo de Spider es brindar acceso, debido a que logramos que las barreras idiomáticas, geográficas, transaccionales y de administración estén en un ecosistema integrado y ahorren el tiempo y esfuerzo que implicaría aprender y administrar a distancia”, manifestó Goldenberg.

Desde una App se puede invertir en Estados Unidos (Crédito: Prensa Spider)

La empresa, con sede en los Estados Unidos, cuenta con desarrollos tecnológicos propios enfocados en facilitar y masificar la experiencia de inversionistas globales para acceder al mercado de ese país. Uno de sus diferenciadores más innovadores es que, mediante su ecosistema digital, el cliente puede gestionar sus inversiones desde su smartphone o desde la computadora. “Solucionamos muchas dificultades, ya que resolvemos los problemas de burocracia y complicaciones de manera transparente y fácil”, mencionó Charbel Najm, gerente de desarrollo comercial para Latinoamérica de Spider.

La compañía considera que su plataforma permite que los ahorristas puedan invertir con facilidad en un mundo global, más allá de la situación económica de la región, y tener rendimientos en lugares seguros para luego disfrutar de los resultados en cualquier lugar. “Hoy en día contamos con muchísimos usuarios argentinos que están diversificando sus inversiones, de hecho, es uno de los tres países de la región con mayor cantidad de descargas de la aplicación y de conversiones en productos de inversión, por eso nuestras expectativas en Argentina son muy altas”, agregó Charbel Najm.

Una de las alternativas de renta inmediata que propone Spider es la de invertir en hipotecas con renta fija, con un rendimiento neto anual de hasta un 7%, según el monto invertido. La entidad explica que esta inversión es de corto plazo ya que tiene un ciclo de 12 meses y su atractivo radica en que, además de generar una renta fija, ofrece una rentabilidad inmediata en vista de que la utilidad se cobra de forma trimestral. Esto significa que, luego de un año el cliente podría retirar su capital, sumándolo a la utilidad que ya fue cobrada en cada trimestre.

Spider también ofrece acceso a propiedades en ciudades del interior de Estados Unidos, con renta inmediata en dólares. En su catálogo de oportunidades desde 60.000 dólares como precio final, con rentabilidades que rondan el 10% por año, es decir, con alquileres mensuales desde 750 dólares.

Por otra parte, destaca que un atractivo fundamental del producto propiedades es el potencial de revalorización que tienen. Spider explica que las ciudades donde está desarrollando estos activos están ofreciendo niveles de revalorización de los inmuebles que rondan el 12% por año.