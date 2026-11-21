Pueblos mineros, bases científicas y antiguas factorías balleneras quedaron abandonados en algunos de los territorios más fríos y aislados del planeta

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Cuando el frío extremo supera los -30 °C, el tiempo se detiene de una manera distinta: las bacterias no pueden descomponer la madera, el óxido avanza en cámara lenta y las habitaciones abandonadas conservan intactos los muebles, los libros y las herramientas de quienes se marcharon hace décadas.

En los rincones más remotos del Ártico y la Antártida existen ciudades mineras enteras, factorías balleneras y bases secretas que alguna vez bulleron de actividad industrial y que hoy yacen en silencio absoluto bajo la nieve.

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Ya sea por el colapso de la Unión Soviética, por erupciones volcánicas o por el fin de la caza de ballenas, estos enclaves quedaron congelados en su último día de vida.

A continuación, un recorrido por 7 pueblos fantasma del Ártico y la Antártida donde el hielo detuvo el reloj para siempre.

1. Pyramiden en Svalbard: la cápsula del tiempo soviética frente a un glaciar ártico

Los edificios de Pyramiden permanecen frente al glaciar Nordenskiöldbreen desde que la antigua ciudad minera soviética fue evacuada en 1998

Ubicada en el archipiélago noruego de Svalbard, Pyramiden es el asentamiento fantasma más septentrional del planeta. Fundada por Suecia en 1910 para extraer carbón y adquirida por la Unión Soviética en 1927, durante la Guerra Fría funcionó como un escaparate modelo del comunismo ártico, equipado con piscina olímpica climatizada, teatro, biblioteca y el busto de Lenin más al norte del mundo.

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Tras el colapso de la URSS y el agotamiento de las vetas rentables, la ciudad fue evacuada repentinamente en 1998. Hoy, sus edificios de ladrillo y madera permanecen inalterados gracias a las temperaturas bajo cero, custodiados únicamente por gaviotas, zorros árticos y ocasionales osos polares frente al imponente glaciar Nordenskiöldbreen.

2. Estación Ballenera Hektor en Isla Decepción: ruinas dentro de un volcán activo

Tanques oxidados y estructuras industriales de la estación Hektor sobreviven dentro de la caldera volcánica inundada de la isla Decepción, en la Antártida

En la costa de Bahía Balleneros, dentro de la caldera inundada de la Isla Decepción en la Antártida, yacen los restos esqueléticos de la única factoría ballenera terrestre que operó en el continente blanco. Levantada en 1911 por una compañía noruega, procesó miles de cetáceos rodeada de playas de ceniza volcánica negra donde el agua geotérmica hierve junto a los glaciares.

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La caída del precio del aceite de ballena forzó su cierre en 1931, pero el golpe final llegó décadas después: las erupciones volcánicas de 1967 y 1969 desataron aludes de barro hirviendo que sepultaron parte de las calderas y arrasaron las instalaciones vecinas. Sus tanques oxidados y el fuselaje de un antiguo avión descansan hoy entre fumarolas de vapor y nieve eterna.

3. Grytviken en Islas Georgias del Sur: la capital ballenera y la tumba de Shackleton

La antigua factoría ballenera de Grytviken cerró en 1966 y hoy forma parte de un paisaje ocupado por fauna subantártica y maquinaria industrial abandonada

Enclavada en una bahía rodeada de cumbres nevadas en las remotas Islas Georgias del Sur, Grytviken fue la primera estación ballenera moderna del hemisferio sur. Fundada en 1904 por el explorador noruego Carl Anton Larsen con capital argentino, llegó a contar con una iglesia luterana prefabricada, hospital, cine y una gigantesca planta industrial que operó hasta diciembre de 1966.

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Desde su abandono, la fauna subantártica reclamó el espacio: cientos de elefantes y lobos marinos descansan entre las hélices oxidadas y los buques arponeros encallados en la costa. A pocos metros de la factoría se halla el pequeño cementerio donde reposa el célebre explorador polar Sir Ernest Shackleton, fallecido en esa bahía en 1922.

4. Kadykchan en Siberia Oriental: la ciudad del Gulag congelada tras el fin de la URSS

Departamentos, escuelas y edificios públicos quedaron vacíos en Kadykchan tras el cierre de la mina de carbón y la evacuación de sus habitantes en la década de 1990

A lo largo de la temida Autopista de Kolimá, en una de las regiones habitadas más frías de la Tierra donde el invierno desciende por debajo de los -50 °C, Kadykchan se alza como un monumento de hormigón congelado en el permafrost siberiano. Construida en 1943 por prisioneros de los campos del Gulag, albergó a más de diez mil personas dedicadas a extraer carbón a cuatrocientos metros de profundidad.

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En septiembre de 1996, una explosión de gas metano mató a seis mineros y llevó al gobierno ruso a clausurar la mina y apagar la central térmica urbana. Sin calefacción central para evitar el congelamiento de las tuberías, la población fue evacuada de urgencia, dejando miles de apartamentos intactos con muebles, televisores y fotografías cubiertos de escarcha.

5. Port Lockroy en la Península Antártica: la base secreta convertida en museo polar

La Base A de Port Lockroy, creada por el Reino Unido en 1944, fue restaurada como museo y oficina postal estacional en la península Antártica

En el diminuto islote rocoso de Goudier, rodeado por los picos glaciares del canal Neumayer, Port Lockroy (Base A) conserva intacta la huella de la Operación Tabarin, una misión secreta británica desplegada en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial para vigilar movimientos navales enemigos y consolidar reclamos territoriales.

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Tras funcionar como estación científica dedicada al estudio de la ionosfera, fue abandonada en 1962 y quedó sepultada bajo la nieve durante más de tres décadas. Restaurada a su aspecto original de los años cincuenta, hoy opera como museo histórico y oficina postal en verano, rodeada por una numerosa colonia de pingüinos papúa que anidan bajo sus pasarelas.

6. Grumant en Svalbard: el enclave minero ruso encajado en un acantilado

Restos de vías, viviendas y estructuras mineras recuerdan la actividad soviética en Grumant, un asentamiento abandonado en la costa de Svalbard

Situada en el fiordo Isfjorden, a mitad de camino entre Longyearbyen y Barentsburg, Grumant es una aldea fantasma que desafía la geografía más escarpada del Ártico. Operada por la Unión Soviética hasta 1961, llegó a alojar a más de mil mineros al pie de acantilados verticales que impedían construir un puerto; para sacar el carbón, excavaron un túnel ferroviario de seis kilómetros a través de la montaña.

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Tras el agotamiento de las vetas y su abandono definitivo, los ciclos anuales de congelación y deshielo del permafrost fueron derrumbando lentamente las edificaciones de madera, dejando vías férreas retorcidas y chimeneas solitarias mirando hacia el océano Glacial Ártico.

7. Leith Harbour en Islas Georgias del Sur: la mayor factoría desierta del Atlántico Sur

Los galpones y las instalaciones de Leith Harbour, la mayor estación ballenera de las Georgias del Sur, permanecen cerrados por el deterioro de las estructuras y la presencia de amianto

Ubicada en la bahía Stromness, Leith Harbour fue la más extensa y productiva de las estaciones balleneras del Atlántico Sur. Inaugurada en 1909 por una compañía escocesa, funcionó como una ciudad industrial autosuficiente equipada con diques secos, fundiciones, hospital y viviendas para más de mil trabajadores.

Fue la última factoría en cerrar sus puertas en el archipiélago en diciembre de 1965. A diferencia de Grytviken, permanece completamente abandonada y cercada al turismo debido al peligro de derrumbes y contaminación por amianto. Sus galpones de chapa retorcidos por los vientos catabáticos emergen entre ventisqueros como una catedral industrial fantasma dominada por pingüinos rey.

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