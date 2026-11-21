El Día Internacional del Vestido se celebra cada 21 de noviembre para destacar la trascendencia de la prenda en alfombras rojas y ceremonias (REUTERS/Daniel Cole)

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El Día Internacional del Vestido, que se celebra cada 21 de noviembre, pone el foco en una prenda que ha trascendido el uso cotidiano para quedar ligada a actuaciones, estrenos, ceremonias y fotos de celebridades que siguen circulando décadas después.

En las alfombras rojas, un vestido puede condensar una imagen pública, la apuesta de un diseñador y el clima cultural de una época. La vigencia de esas piezas se explica, en parte, por su capacidad para reaparecer en nuevas generaciones. Un modelo creado para una sola noche puede volver a ocupar titulares al ser prestado por un archivo, reinterpretado por otra figura o citado desde el estilismo contemporáneo.

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En esta fecha tan especial, un recorrido por aquellos vestidos que no se olvidan: de los escenarios de Hollywood a las escalinatas del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, con la Met Gala como uno de los grandes espacios para hacer visibles los diferentes diseños.

Marilyn Monroe convirtió un vestido con cristales en una referencia de 1962

Marilyn Monroe lució en 1962 un vestido con cristales creado por Jean Louis a partir de un boceto de Bob Mackie (Grosby)

El 19 de mayo de 1962, Marilyn Monroe subió al escenario del Madison Square Garden para cantarle “Happy Birthday, Mr. President” al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy.

Llevaba un diseño de Jean Louis, elaborado a partir de un boceto de Bob Mackie: una silueta ajustada, casi transparente, cubierta por miles de cristales aplicados a mano.

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La pieza estaba pensada para fundirse con el tono de piel de la actriz bajo las luces del escenario. Esa decisión, inusual para el vestuario de una figura de Hollywood de entonces, la instaló entre los antecedentes más citados de los llamados vestidos desnudos.

La prenda exigía un ajuste tan preciso que Monroe fue cosida dentro del modelo antes de la actuación.

La aparición de Kim Kardashian con la prenda de Marilyn Monroe abrió un debate sobre la preservación del patrimonio textil (REUTERS/Andrew Kelly)

Sesenta años después, el vestido volvió a la alfombra roja de la Met Gala de 2022. Kim Kardashian lo llevó de manera breve en las escalinatas del museo y luego se cambió por una réplica, debido al estado delicado de la pieza. La aparición abrió un debate sobre los límites entre exhibir una prenda histórica y preservarla como patrimonio de la moda.

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Jane Birkin llevó el crochet de Schiaparelli a una gala parisina en 1969

En 1969, Jane Birkin asistió a una gala de la Unión de Artistas de París con un vestido blanco de crochet de Schiaparelli. La trama artesanal y la transparencia del tejido propusieron una alternativa a los diseños de noche basados en el brillo o las estructuras rígidas.

Bella Hadid retomó en el Festival de Cannes el diseño de crochet de Schiaparelli que Jane Birkin usó en 1969 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Décadas después, Bella Hadid hizo referencia a ese vestido en el Festival de Cannes con un look de crochet blanco que retomó su estética calada y su silueta ceñida.

La aparición llevó a la alfombra roja una lectura contemporánea de una prenda asociada a la libertad estética de finales de los años sesenta.

El gesto mostró cómo los tejidos abiertos y la construcción artesanal pueden regresar a las ceremonias de alto perfil a partir de citas directas a piezas históricas.

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Madonna y su homenaje a Marilyn Monroe en los Oscar

Madonna integró en los Premios Oscar de 1991 un vestido blanco de satén a su presentación del tema musical de la película Dick Tracy

Los Premios Oscar de 1991 fueron otra fecha decisiva para la relación entre moda y espectáculo. Madonna llegó a la ceremonia con un vestido blanco de satén, guantes largos y joyas de inspiración clásica, en una puesta que remitía a la imagen de Marilyn Monroe en el Hollywood de los años cincuenta.

El conjunto, concebido por Bob Mackie, no funcionó como una mera referencia nostálgica. La cantante lo integró a una presentación de “Sooner or Later”, canción de la película Dick Tracy, y convirtió su ingreso, su vestuario y su actuación en una misma escena.

Aquel episodio consolidó una fórmula que luego se volvió habitual: utilizar una gala de premios como extensión de un personaje o de una narrativa artística.

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La presencia de Madonna en esa noche también mostró que la alta costura podía operar como parte de una estrategia visual de la cultura pop. El vestido no quedó separado de la actuación; permaneció asociado a ella y a la capacidad de la artista para intervenir códigos ya establecidos.

Lady Gaga multiplicó su vestido en la Met Gala de 2019

Lady Gaga presentó cuatro transformaciones consecutivas de vestuario en las escalinatas de la Met Gala de 2019 (Foto por Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

La Met Gala de 2019, dedicada al tema Camp, llevó esa lógica de teatralidad a un punto extremo. Lady Gaga llegó con un diseño fucsia de Brandon Maxwell y, sobre las escalinatas, fue revelando cuatro looks consecutivos. Cada capa retirada modificaba el color, el volumen y la lectura del conjunto ante las cámaras.

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Con un vestido fucsia de Brandon Maxwell, Lady Gaga abrió una de las entradas más recordadas de la Met Gala (EFE/Justin Lane/ Archivo)

El momento desplazó la atención desde la prenda final hacia el proceso de transformación. Hubo una capa rosa de gran volumen, un vestido negro de silueta ceñida, otro fucsia y un conjunto de lencería negro que cerró la secuencia.

Los cuatro cambios se realizaron en plena alfombra roja, con asistentes y paraguas que formaron parte de la puesta.

El look final de Lady Gaga, con lencería negra y plataformas (EFE/ Justin Lane/Archivo)

La escena sintetizó una de las características de la Met Gala: el código de vestimenta no se limita a elegir un modelo, sino que propone interpretar un tema anual a través de referencias culturales, técnicas de confección y recursos escénicos.

En ese contexto, los vestidos se presentan como objetos de moda y como dispositivos para la performance.

Kendall Jenner y un vestido de archivo de McQueen

En la Met Gala de 2024, Kendall Jenner eligió un vestido de alta costura de Givenchy diseñado por Alexander McQueen para la colección otoño-invierno de 1999. La prenda, confeccionada en tul nude y negro y bordada con cuentas y lentejuelas, había sido presentada originalmente sobre un maniquí y permaneció resguardada en el archivo de la casa.

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Kendall Jenner con un vestido Givenchy de 1999 que nunca antes había vestido una persona (Evan Agostini/Invision/AP)

Jenner fue la primera persona en usar ese diseño fuera del archivo. El vestido no fue modificado para la ocasión, una decisión que subrayó el valor de la conservación y trasladó a la alfombra roja una pieza concebida 25 años antes.

Su presencia también dialogó con el tema de la noche, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, centrado en el vínculo entre las prendas históricas y sus nuevas lecturas.

Zendaya recuperó un vestido de Givenchy diseñado por John Galliano en 1996

Zendaya combinó un diseño Givenchy de 1996 con un tocado de Philip Treacy de 2007 durante la alfombra de la Met Gala de 2024 (REUTERS/Andrew Kelly)

También en la Met Gala de 2024, Zendaya cambió su primer atuendo por un vestido negro de alta costura de Givenchy, creado por John Galliano en 1996. El modelo de escote palabra de honor, corsé y falda amplia procedía de la primera colección del diseñador para la firma francesa.

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La actriz complementó la prenda con un tocado de Philip Treacy creado para Alexander McQueen en 2007. La combinación de dos piezas de archivo convirtió el segundo look de Zendaya en una referencia directa a distintas etapas de la moda británica y francesa.

El caso mostró que el rescate de una prenda histórica puede construirse a partir de más de un elemento, sin necesidad de reproducir una imagen del pasado.