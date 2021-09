Una importante automotriz inauguró un nuevo centro logístico en la Argentina

El Centro Logístico Fátima por dentro (Crédito: prensa Volkswagen Group Argentina)

El desarrollo de la industria automotriz poco a poco comienza a desplegar nuevos avances en la Argentina. Proyectos de innovación que generan nuevos puestos de trabajo al mismo tiempo que plantean un compromiso con el cuidado del medioambiente. Tal es así que días atrás, Volkswagen Group Argentina anunció la inauguración de su último centro logístico en Pilar, provincia de Buenos Aires.

El Centro Logístico Fátima forma parte del plan de inversión anunciado por la compañía por casi mil millones de dólares, de los cuales, 40 fueron destinados a la nueva propuesta.

Del evento de inauguración participaron el presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina, Thomas Owsianski; el director Comercial, Martín Massimino; y la directora de Asuntos Corporativos, Legales y Públicos, Angie Stelzer.

Angie Stelzer, directora de Asuntos Corporativos, Legales y Públicos; Thomas Owsianski, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina; y Martín Massimino, director Comercial (Crédito: prensa Volkswagen Group Argentina)

“Quiero destacar el gran trabajo y profesionalismo de todos los que participaron en la realización de este proyecto: el gobierno nacional, provincial y municipal, así como también el SMATA, nuestros proveedores y colaboradores. Sobre todo, quiero felicitarlos por haber superado todos los desafíos que tuvimos y lograr terminar este increíble proyecto, cumpliendo, una vez más, con los compromisos asumidos”, señaló Thomas Owsianski.

El proyecto cuenta con más de 53 mil metros cuadrados y permite almacenar y distribuir repuestos y accesorios para más de 200 modelos de la compañía, logrando una mejora en los tiempos de entrega del 50%. En ese sentido, brinda la posibilidad de almacenar más de 25 millones de dólares en inventario, lo que equivale a más de 40 mil piezas de stock que serán distribuidas a lo largo del país y a diferentes mercados de exportación tales como Sudáfrica, Europa, América del Sur y Central.

El Centro Logístico Fátima cuenta con más de 53 mil metros cuadrados (Crédito: prensa Volkswagen Group Argentina)

Según indican desde la firma, dicho proyecto fue desarrollado con los estándares más altos de calidad, con foco en la sustentabilidad y responsabilidad con el medioambiente. Cuenta con sistemas de recolección y reutilización del agua que permiten ahorros del 30% y sistemas de calentamiento de agua por energía solar que posibilitan un ahorro de energía de hasta un 70%.

Dichos sistemas forman parte de la estrategia Way to Zero que implementa Volkswagen a nivel global, que ya se puede observar en la Argentina. Como objetivo, este plan busca alcanzar la neutralidad en emisiones de dióxido de carbono para 2050.

Con la apertura del Centro Logístico Fátima, Volkswagen Group Argentina confirma su compromiso con la Argentina, ya que cuenta con más de 41 años de presencia en el país. En esa línea, la compañía continúa profundizando su trabajo por el desarrollo de la industria automotriz nacional, con una marcada identidad productora y exportadora.