Maurizio Cattelan y un museo suizo sorprenden: una muestra de Cézanne se puede visitar con malla o bikini

El museo Fondation Beyeler de Suiza sorprendió al invitar al público a recorrer la exposición de Cézanne en traje de baño

Un museo suizo causó sensación este viernes al invitar al público a disfrutar de las icónicas pinturas de Paul Cézanne sobre bañistas, vistiendo trajes de baño. En la Fondation Beyeler, en las afueras de Basilea, una joven con un bañador negro y una toalla sobre el hombro se sentó contemplando una obra, mientras que, a su derecha, un hombre sin remera y con una malla naranja observaba las obras.

“Es bastante absurdo” y “atrevido” como idea, pero “me gusta”, dijo Julien Rondez, un diseñador gráfico suizo de 34 años. Aceptó “seguir el juego” con el concepto, a pesar de que ya había visto la exposición. Esta vez, comentó, los visitantes con sus trajes de baño se convierten en “una especie de obra de arte dentro del museo”. Sentado sobre una toalla verde en un banco y hojeando el catálogo de la exposición, llevaba su short a rayas y los auriculares de la audioguía.

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Al principio, caminar por el museo en traje de baño fue “difícil” porque solo una minoría de visitantes hacía lo mismo. Pero al final, “es divertido”, dijo, agregando que se sentía un poco como un día “en la piscina”, especialmente porque el clima era caluroso.

Visitantes vestidos con ropa de baño se integraron a las obras de Paul Cézanne, convirtiéndose en una experiencia única

Sol y Cezanne

En el jardín del museo, los visitantes tomaban el sol en el césped o junto a un estanque rodeado de nenúfares y juncos. “Es una experiencia bastante inusual”, señaló Lionnel, quien llevaba un bikini de lentejuelas de colores.

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“Siempre estás mirando” a izquierda y derecha para ver si hay otros visitantes en traje de baño, dijo el hombre de 53 años, que trabaja en recursos humanos. “Si los hay, es genial. Intercambiamos una mirada rápida, una sonrisa cómplice. Es realmente agradable”, añadió, aunque admitió que, en general, “podría ser un poco distraído” a la hora de concentrarse en las pinturas.

Quienes deseen cambiarse a ropa de baño pueden hacerlo en un vestuario. Para animar a los visitantes a sumarse al espíritu de la iniciativa, quienes lleguen en traje de baño pueden evitar la entrada de 25 francos suizos (32 dólares). Algunos visitantes incluso llevaban gorros de natación, mientras que otros caminaban descalzos.

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Laurence Gainet, una galerista que llegó desde Dijon, Francia, para ver la exposición, no había oído hablar del “Día de los Bañistas” del museo de arte contemporáneo y moderno. “Al principio, es sorprendente; te preguntas si es una performance”, comentó.

La acción artística, ideada por Maurizio Cattelan, desafía convenciones en el museo e interpela la percepción tradicional de la visita

Cézanne para bañistas

Ataviado con un bañador naranja, Marc Schmidlin, un paisajista de 40 años, vino desde Thurgau, a unos 150 kilómetros de distancia. “No quería perderme este evento; realmente me gustan los eventos que son únicos y especiales, y no todos los días puedes visitar un museo gratis”, dijo.

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La serie Bañistas del posimpresionista francés Cézanne, quien murió en 1906, a los 67 años, representa figuras desnudas integradas en la naturaleza, estrechamente entrelazando cuerpos y paisaje. “Se puede sentir, a través de las pinturas de Cézanne, que él quiere inspirarse en la naturaleza y exponer esa experiencia orgánica de la naturaleza, de las personas,” dijo Ana Lopes, una arquitecta portuguesa de 34 años que trabaja en Basilea, mientras vestía un bañador de una sola pieza. “Vestirse con traje de baño es parecido, porque estás casi desnudo.”

El proyecto fue concebido por el reconocido artista italiano Maurizio Cattelan. “Esta intervención trae de manera lúdica la visión del artista sobre el cuerpo humano en la naturaleza al presente”, señala el museo en un comunicado. “El entorno inusual abre un diálogo entre el arte y el espectador, cambiando la percepción, disolviendo la distancia e introduciendo un toque de humor y libertad.”

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Lukas Rupt, un ingeniero ambiental de 26 años, también en ropa de baño, pensó que el concepto era una propuesta inteligente. “Me gusta esta idea de romper este código,” dijo. “Me gusta salir de la zona de confort.”

Fuente: AFP

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[Fotos: Sebastien Bozon/AFP]