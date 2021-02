Cómo adquirir un ‘Pocket Wi-Fi’ y teletrabajar desde cualquier lugar

El teletrabajo no solo es estar encerrado en un escritorio hogareño, sino que también permite estar en cualquier ámbito de la casa, hasta incluso si decide pasar unos días o semanas en otras ciudades. (Crédito: @viictoriathomass en Instagram)

La globalización ya lo adelantaba tres décadas atrás. El mundo se dirige hacia un lugar interconectado donde las fronteras sean solo divisiones políticas de los países. Y por más que cuando se mencionaba este asunto en los años ´80 y ´90 parecía algo muy lejano o solo visto en películas de ciencia ficción, el correr de los años le dio la razón a aquellos filósofos e historiadores que adelantaban este fenómeno.

Hoy, el mundo se encuentra en un momento en el cual la gran mayoría de las personas, pueden conectarse a Internet y leer cualquier noticia del mundo, conectarse con sus seres queridos desde la otra punta del globo, así como invertir en otros países sin la necesidad de estar físicamente en el lugar.

Pero poco a poco, el mundo sigue cambiando y avanzando para poder ver -en un futuro a corto plazo-, un entorno wireless, sin cables, sin ataduras a un lugar. Básicamente, la posibilidad de estar conectado desde cualquier lugar del mundo.

¿Cómo lograr esto? En la actualidad hay distintas empresas que brindan servicios inalámbricos para no llegar a un lugar y darse cuenta que no tienen Wi-Fi o que la potencia es baja. Y esto no solo pasa en otros países sino que en la Argentina, dos emprendedores crearon lo que se puede llamar ‘Tu ‘Pocket Wi-Fi’ en cualquier lugar”. ¿Sus tres características principales? Portabilidad, practicidad y comodidad.

beconnected invita a que las personas puedan estar conectadas estén donde estén y vayan donde vayan. Desde Wi-Fi de back-up para las casas, Wi-Fi en el auto, bar, espacios de co-working, segunda residencia, zonas alejadas o rurales, viajes por el mundo o dentro del país, eventos virtuales, etc

El teletrabajo no solo es estar encerrado en el escritorio hogareño, sino también permite estar en cualquier ámbito de la casa, hasta incluso si decide pasar unos días o semanas en otras ciudades, seguir con una buena conexión para sus actividades diarias. Esta idea fue la que siguieron Francisco Ruiz Luque y Jorge Thomas, socios y fundadores de beconnected: “Hoy la empresa se proyecta como una de las más innovadoras en prestación de servicios”, destacan los expertos en telecomunicaciones.

Expansión en el mundo

No solo tiene cobertura en la Argentina sino que se encuentra en más de 170 países, con lo cual, el viajero puede contratar el servicio portable para usar en el mundo. Por ello también beconnected se encuentra desembarcando en España, para su desarrollo en ese país con servicios adaptados a la demanda de los españoles y proyectando su expansión de servicios a toda la UE.

“Hoy el mundo se orienta a la practicidad y la portabilidad de servicios. Solucionar la vida de las personas, tanto grandes empresas del país que ya nos han elegido como profesionales independientes, es el desafío de los próximos años. La conectividad es uno de los principales eslabones. Nosotros vamos en ese camino”, comentan Francisco y Jorge.