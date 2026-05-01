Este es el pronóstico del clima en EEUU para mayo tras semanas de tornados y tormentas severas

Estados Unidos experimenta un marcado descenso en la intensidad y frecuencia de tormentas graves en mayo, tras el abril más activo en tornados de la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos experimenta en mayo una reducción en la frecuencia y la intensidad de tormentas graves, luego de registrar en abril uno de los períodos más activos de la última década en cuanto a tornados y daños asociados, de acuerdo con fuentes oficiales y servicios meteorológicos. Las proyecciones afectan principalmente a regiones del centro y sur del país, zonas que acumularon más de 260 tornados durante abril, según el recuento de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la agencia meteorológica oficial de Estados Unidos. El cambio en el comportamiento atmosférico involucra a millones de personas que viven en áreas tradicionalmente expuestas a fenómenos extremos.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), agencia meteorológica del gobierno federal, y el Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, los patrones que favorecieron los brotes graves durante abril tienden a debilitarse, lo que genera expectativas de una menor actividad extendida en mayo. Los principales medios especializados, como Fox Weather y The Weather Channel —canales meteorológicos estadounidenses— coinciden en que, aunque mayo suele ser el mes con mayor cantidad de tornados, las condiciones actuales disminuyen la probabilidad de secuencias prolongadas de tormentas extremas.

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El contexto de este cambio radica en la configuración del jet stream y otros factores atmosféricos. En abril, una combinación de vaguada profunda sobre el oeste y dorsal en el este de Estados Unidos propició la formación y el desplazamiento de sistemas graves. El fenómeno provocó daños materiales, desplazamientos y víctimas, lo que llevó a la declaración de emergencia en varias localidades, según la NOAA y reportes institucionales.

¿Por qué disminuye la actividad de tormentas severas en mayo?

El análisis del Centro de Predicción Climática señala que, históricamente, mayo muestra el promedio histórico de tornados en mayo es de 278 en Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones atmosféricas que impulsaron la actividad en abril han comenzado a modificarse. Como expone Fox Weather: “Las extensas rachas de clima extremo podrían ser menos significativas respecto a lo observado en semanas recientes”. La debilidad del patrón activo se atribuye a una reconfiguración de los sistemas de presión y del jet stream, que limita la persistencia de brotes graves.

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El NWS detalla que, en abril, el país registró 4 jornadas con riesgo nivel 4 de 5 para tormentas graves y un periodo de 7 días bajo alerta nivel 3, situación que no se observaba desde 2024. Para mayo, los modelos anticipan la formación de una cresta sobre el oeste, lo que favorece condiciones más cálidas y secas, mientras que una vaguada sobre el noreste permite la llegada de aire frío. Este cambio disminuye la probabilidad de tormentas de gran escala, aunque no descarta episodios aislados.

La NOAA y el NWS reportan más de 260 tornados registrados en abril, con daños significativos y emergencias en zonas del centro y sur del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles fueron los daños y cifras reportadas en abril?

La actividad registrada en abril ha sido una de las más intensas de los últimos años. Según la NOAA, la agencia meteorológica oficial de Estados Unidos, se reportaron más de 260 tornados a lo largo del mes, con especial concentración en el Midwest y las Grandes Llanuras. Uno de los eventos más destacados fue el tornado EF4 que impactó Enid, Oklahoma, con vientos estimados de 170 a 175 millas por hora (273 a 282 km/h), lo que llevó a las autoridades a declarar una emergencia. El fenómeno causó daños estructurales, desplazamientos de familias y al menos dos víctimas mortales en Texas.

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De acuerdo con información de The Weather Channel, canal meteorológico estadounidense, las tormentas de abril incluyeron lluvias intensas, granizo de gran tamaño y vientos superiores a los 95 km/h (59 mph). Las autoridades locales informaron la caída de árboles, daños a viviendas y cortes eléctricos en varias ciudades, como Indianápolis.

¿Qué zonas siguen bajo mayor vigilancia en mayo?

El riesgo de tormentas graves y tornados en mayo permanece focalizado en el corredor central del país. Según la NOAA, los estados con mayor probabilidad de episodios graves son Texas, Oklahoma, Kansas y el Valle del Mississippi. Estas regiones experimentan la convergencia de aire húmedo y cálido proveniente del Golfo de México con masas de aire frío del norte, condición propicia para la formación de tormentas potentes.

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La vigilancia institucional se mantiene en estas áreas, aunque la expectativa es que los eventos sean más esporádicos y menos extensos que en abril. El Storm Prediction Center (SPC), centro especializado en predicción de tormentas, enfatiza que la previsibilidad de brotes graves para los primeros días de mayo es baja, pero la alerta continúa ante la posibilidad de tormentas fuertes aisladas.

¿Qué cambios introduce el nuevo patrón atmosférico?

El cambio más destacado identificado por los organismos meteorológicos es la alteración en la dinámica del jet stream. Mientras que en abril predominaba una vaguada profunda en el oeste y una dorsal en el este, en mayo se anticipa una cresta sobre el oeste y una vaguada en el noreste. Según el CPC, esto genera temperaturas superiores a lo normal en el sur y oeste de Estados Unidos, mientras que el noreste experimenta condiciones más frescas.

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Las proyecciones del CPC indican también precipitaciones por encima del promedio en el sur de las Grandes Llanuras, con un comportamiento cercano a los valores habituales en el resto del país. “Las condiciones menos propicias para brotes prolongados no eliminan el riesgo de episodios graves puntuales”, detalló el SPC en su reporte oficial.

Los servicios meteorológicos estadounidenses anticipan menos brotes prolongados de tormentas severas en mayo por cambios en el jet stream y otros patrones atmosféricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos tornados y tormentas se esperan en mayo y cómo se compara con otros años?

El promedio histórico de tornados en mayo es de 278, cifra que supera en casi 80 a los registrados en abril, según el NWS. Para 2026, la expectativa es que la cifra se mantenga dentro de los valores normales, sin alcanzar los picos observados en abril. El monitoreo de la NOAA y Fox Weather advierte que, aunque la cantidad de tornados confirmados podría igualar o superar la de abril, la intensidad y la duración de los brotes disminuirán por la nueva configuración atmosférica.

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En comparación con años anteriores, la actividad de abril de 2026 se sitúa entre las más altas de la última década. El registro de 7 días consecutivos bajo riesgos elevados y la cantidad de tornados confirmados marcan un precedente relevante para la estadística climática del país, según datos oficiales.

¿Qué recomiendan las autoridades y cómo afecta esto a la población?

La NOAA y el NWS, agencia meteorológica del gobierno federal, recomiendan a la población de las zonas bajo vigilancia mantener la atención sobre las alertas meteorológicas y seguir los protocolos de seguridad establecidos para tormentas graves. La disminución de la recurrencia de brotes continuos representa un alivio temporal, pero no elimina la posibilidad de eventos peligrosos.

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“El monitoreo diario y la preparación ante alertas locales siguen siendo prioritarios para las comunidades expuestas”, indicó el Centro de Predicción Climática. La presencia de sistemas que favorecen tormentas aisladas exige mantener la vigilancia, especialmente en áreas donde la infraestructura es vulnerable.

¿Cómo impacta el cambio en la previsión de tormentas al sector agrícola y a las infraestructuras?

El descenso en la frecuencia de tormentas graves durante mayo tiene implicaciones directas en sectores como la agricultura y las infraestructuras críticas. Las lluvias intensas y el granizo reportados en abril generaron daños en cultivos y afectaron la logística de transporte en varios estados del centro del país, de acuerdo con informes de la NOAA y organismos estatales.

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La expectativa de un mayo más estable permite a productores y autoridades planificar con mayor certeza las actividades agrícolas y de mantenimiento de servicios. Sin embargo, las autoridades resaltan la necesidad de mantener protocolos de contingencia ante la posibilidad de tormentas puntuales.

Texas, Oklahoma, Kansas y el Valle del Mississippi permanecen como regiones bajo mayor vigilancia por el riesgo de tormentas graves y tornados en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué perspectivas se mantienen para lo que resta del mes y el inicio del verano?

Las proyecciones del Centro de Predicción Climática para el resto de mayo señalan temperaturas superiores a la media en el sur y oeste, así como condiciones cercanas a la normalidad para la mayor parte del país. El SPC, centro especializado en predicción de tormentas, mantiene la vigilancia sobre el corredor central, pero señala que la previsibilidad de brotes graves disminuye a medida que avanza el mes.

El inicio del verano podría marcar una nueva transición en los patrones atmosféricos, con posibilidades de cambios en la frecuencia de eventos extremos. Las agencias meteorológicas continuarán actualizando sus reportes ante cualquier variación significativa en los modelos de predicción.

¿Qué información debe seguir la población y cuáles son las fuentes oficiales de consulta?

La NOAA, la agencia meteorológica oficial de Estados Unidos, el NWS, la agencia meteorológica del gobierno federal y el Storm Prediction Center, centro especializado en predicción de tormentas, actualizan diariamente los avisos y pronósticos de tormentas graves. Las recomendaciones incluyen seguir los canales oficiales, consultar las alertas locales y mantener planes de emergencia vigentes. Medios como Fox Weather y The Weather Channel, canal meteorológico estadounidense, ofrecen coberturas especializadas y acceso a recursos para el monitoreo de fenómenos meteorológicos.

“Las condiciones menos activas para mayo no excluyen la posibilidad de eventos de alto impacto”, reiteró el NWS. Las autoridades instan a la población a utilizar recursos institucionales y a atender las instrucciones de protección civil ante cualquier alerta.