Pesos o dólares: qué activos eligen los analistas para aprovechar el actual escenario financiero

Una baja de las tasas podría darle soporte al deprimido dólar.

En lo que va del año la inflación en Argentina se posicionó por encima de las previsiones. Las tasas de interés en pesos que ofrece el mercado en las curvas de rendimientos de los bonos del Tesoro resultaron levemente negativas contra la referencia inflacionaria. Pero dada la debilidad del dólar, que tuvo una caída nominal, brindaron altas ganancias medidas en “moneda dura”.

Tanto las oscilaciones del dólar en el mercado mayorista como las posturas de precios en los contratos de dólar futuro permiten especular en los próximos meses con una estabilidad cambiaria, que podría al mismo tiempo extender el “veranito” financiero para las inversiones en moneda local.

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Sin embargo, no debe perderse de vista que hacia fin de año, por motivos estacionales, suelen converger una oferta de divisas más equilibrada con una creciente demanda, a la vez que un retorno al camino de la desinflación podría presionar a una baja en las tasas de interés del mercado.

“Creemos que el mercado se pasó en dos frentes: primero, con la apreciación cambiaria, cuando el dólar llegó a tocar niveles cercanos a $1.340; y segundo, con la compresión de las tasas reales, que llegaron a ubicarse en terreno negativo a lo largo de 2026. Parte de ese movimiento estuvo explicado por el exceso de liquidez del sistema, que empujó demanda hacia instrumentos en pesos y comprimió rendimientos. Hacia adelante, vemos probable que hayamos visto el piso de las tasas reales. El Tesoro viene absorbiendo liquidez en las licitaciones quincenales, lo que debería ayudar a normalizar gradualmente la curva. De todos modos, no esperamos un salto hacia tasas reales demasiado elevadas mientras el tipo de cambio se mantenga relativamente estable y no reaparezca una demanda fuerte de cobertura cambiaria”, definieron los expertos de Sailing Inversiones.

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“En términos de carteras, no vemos conveniente ir a un extremo. El peso todavía puede ofrecer oportunidades si el flujo de dólares acompaña, pero tampoco parece prudente quedar completamente desdolarizado en un contexto donde la nominalidad sigue elevada y las tasas reales son bajas. Por eso, priorizamos un enfoque equilibrado entre instrumentos en pesos y cobertura en dólares, más que una apuesta direccional agresiva por uno u otro lado”, explicaron desde Sailing Inversiones.

“Para el posicionamiento en pesos, esto implica ser más selectivos. Ya no vemos tanto valor en correr duration sin discriminar, pero sí seguimos encontrando oportunidades en instrumentos que ofrecen cobertura contra inflación. En particular, nos gusta la curva CER 2028, que combina protección frente a una nominalidad todavía elevada con potencial de compresión si el mercado empieza a convalidar un escenario de tasas reales largas algo más bajas”, acotaron.

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Hay que subrayar que el dólar mayorista -referencia del sistema- perdió 64 pesos o 4,4% en el primer cuatrimestre del año, en contraste con una inflación acumulada en torno al 12 por ciento. A la vez, el último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central, anticipa para fin de año una desaceleración de la inflación anual al 29,1% enual en diciembre de 2026, y a 19,3% en diciembre de 2027, desde el 32,6% de marzo de este año.

Proyecciones de inflación del REM del BCRA.

Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Compañía, aportó: “Junto con nuestra preferencia por la curva CER, vemos valor relativo en algunos bonos que pagan tasa TAMAR (hoy en 22,6% nominal anual) dado que las breakeven (punto de equilibrio) por debajo de 20% de tasa nominal lucen optimistas dadas las expectativas de inflación".

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El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano explicó que “la fuerte baja de la tasa en pesos generó un cambio en la orientación de las inversiones en el mercado. Una Letra al 30 de noviembre de 2026 (S30N6) rinde 26,9% anual, mientras que la Letra X30N6, que vence en igual fecha, rinde 0,11% más inflación. Esto implica que el mercado, a seis meses, descuenta una tasa de inflación anualizada del 26,9%, reflejando expectativas contenidas en un contexto de baja de tasas”.

Por otra parte, “un Boncap que vence el 30 de abril de 2027 (T30A7) rinde 29,7% anual. Comparado con una letra que ajusta por inflación a igual plazo (TZXA7), que rinde 1%, se está descontando una inflación a un año del 29,7%“, amplió Di Stefano.

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“Para mayo seguimos viendo un escenario donde conviene mantener una cartera prudente, con baja dolarización relativa y mayor foco en instrumentos en pesos que permitan capturar tasa sin perder cobertura. Dentro de renta fija, hoy priorizamos bonos ajustados por CER con horizonte hacia junio o julio, ya que ofrecen una buena combinación entre rendimiento y protección ante eventuales movimientos del tipo de cambio o desvíos inflacionarios. También vemos valor en Lecap selectivas y en instrumentos de corto plazo como cauciones o letras del Tesoro”, puntualizó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

“En deuda hard dollar, mantenemos una visión táctica sobre Bonares y Globales, especialmente en los tramos más cortos, aprovechando eventuales compresiones de riesgo país si se sostiene la estabilidad cambiaria. El principal factor a monitorear durante mayo será la liquidación del agro. Si el campo acelera ventas, el ingreso de divisas podría sostener la calma cambiaria y favorecer estrategias en pesos. Si, por el contrario, decide demorar liquidaciones esperando un tipo de cambio más alto, podría haber algo más de volatilidad", avanzó Pablo Lazzati.

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“En renta variable local, seguimos viendo oportunidades en compañías vinculadas a sectores estratégicos para la economía que viene, como agro, energía, materiales e infraestructura. En ese marco, nos gustan nombres como Adecoagro, Cresud, Loma Negra, Ternium Argentina y bancos, que deberían verse favorecidos por una recuperación gradual del crédito y la inversión. En acciones internacionales seguimos positivos en tecnología, satélites y biotecnología, aunque creemos que todavía conviene esperar mejores puntos de entrada antes de tomar posición”, amplió el CEO de Insider Finance.