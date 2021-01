Tata, jurado de FMS y campeón de la Final Nacional Red Bull 2020: “Ya cumplí un ciclo como juez y ahora empieza el de rapear”

Tata, el jurado campeón #Entrevista

En la cuarta jornada de Freestyle Master Series (FMS) Argentina, realizada el pasado 28 de noviembre, hubo un importante anuncio que no solo cambiará la dinámica de la presente edición, la tercera, sino también la próxima temporada. Tata, histórico jurado del certamen local, abrió la fecha con una bomba, aunque también algo que se veía venir: esa sería su última jornada como juez de la competencia.

“Creo que ya cumplí un ciclo como juez y ahora empieza el de rapear”, resume con claridad Tata –Cristian Javier Sosa, según su DNI- en charla con Infobae. Su regreso a las competencias, según él mismo había definido previamente, dependía, básicamente, de cómo le fuera en los primeros torneos en los que participara.

El comienzo fue más que auspicioso: el primer certamen que se le puso enfrente, la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, lo ganó. En el 2012 ya lo había conseguido, por lo que se convirtió en el segundo bicampeón nacional del torneo más importante de la disciplina –récord que ostentaba en soledad Dtoke, que lo ganó en el 2013 y el 2015-.

Si bien Tata ya había contado anteriormente que iba a dejar de ser jurado, su triunfo en Red Bull apuró los planes. Ganar ese torneo le dio 40 mil puntos para el ascenso a FMS y lo convirtió en el puntero, cómodo, de la tabla para participar de la próxima temporada. El triunfo en Red Bull lo pone en un lugar inmejorable de cara al ascenso, pero para asegurar su presencia en FMS Argentina 2021 deberá sumar más puntos en lo que resta de la temporada.

-¿Cómo fue la decisión de dejar de ser jurado?

-Cuando me inscribí en la Red Bull decidí que ya era mi último año de jurado, ya estaba bastante cansado. Disfruto las batallas pero es como que ya cumplí un ciclo, ya son 3 años de FMS más todos los años que tengo de jurado para atrás. Además, FMS requiere una exigencia más grande. Hacer esa tarea no es nada fácil. Se disfruta pero no es nada fácil.

-Y más allá de Red Bull, ¿cómo te ves para volver al circuito de competencias?

-Me pasó con los chicos de FMS, de aprender viéndolos, y a la vez decir también “bueno, yo estoy a ese nivel”. Si bien no tengo la cantidad de práctica que tienen ellos encima, creo que puedo llegar a ese nivel o más, a mi manera. Después es freestyle, no sabés qué pasa. Además, el haber ganado Red Bull como que te da más aval, de que juzgo pero corroboro siendo campeón. También tengo que entrar un poco en confianza, que eso cuando dejás de competir es difícil. Esa es la desventaja, entrás y no sabés de dónde agarrarte para sentirte firme, y otros que vienen metiéndole ya esa confianza la tienen.

La vieja escuela y el stream

Tata comenzó a rapear por el 2007 en una plaza de Ramos Mejía, su barrio en el Oeste del conurbano bonaerense. Además de talento debió tener constancia para nunca alejarse del circuito: “Supe mantenerme en la escena, pero es difícil a veces cuando tenés muchas responsabilidades”.

A 13 años de sus comienzos en el género y retomando su faceta como competidor, Tata parece estar haciendo el camino inverso que otros colegas de su generación. Los ejemplos de Papo y Dtoke, dos freestylers con los que compartió muchos años en el circuito, así lo evidencian. Ambos, desde hace varios meses, coquetean con la idea de dejar de competir.

“Me parece que está bien lo que están haciendo porque en todos estos años que yo no estuve compitiendo ellos sí y es un desgaste bastante grande”, razona Tata sobre cómo sus colegas se van alejando lentamente de las competencias y abrazando más al streaming y Twitch. Dtoke, por ejemplo, fue caster en Red Bull y host del festival Bs As Trap, además del espacio que se ganó como streamer gracias a sus reacciones y el contenido, ligado a la escena rapera, que comparte en sus redes.

MC Tata performs during the Red Bull Batalla de los Gallos Argentina Natinal Final at Anfiteatro del Parque Centenario in Buenos Aires City, Argentina on October 29th, 2015 // Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool // SI201510300270 // Usage for editorial use only //

-¿Qué valor tiene el laburo que están haciendo tanto Papo como Dtoke?

-Celebro cuando a ellos les va bien y la rompen porque se lo re merecen. Han laburado mucho. Ambos encontraron su forma de disfrutar a su manera y de darle una vuelta a su contenido. Lo que hacen los dos está muy bueno, son personas que siempre se la van a arreglar para crecer. Y también tienen la inteligencia de darse cuenta de lo valioso que es lo que hacen. Creo que también pasa por ahí un poco y empezar a generar muchas cosas alrededor de ellos que me parece que está buenísimo que puedan. En el hip hop en Estados Unidos pasó lo mismo, no todos se dedican a la música o a las batallas sino que se van abriendo miles de cosas.

-¿Y no te ves vos streameando?

-No es mi camino, porque eso yo ya lo tengo en DAMN!. Hoy yo tengo que invertir mi tiempo en hacer música, en rapear; y esa parte streamera, o de tener un medio donde salir, ya está en DAMN! No sé, no lo disfrutaría de la misma forma. Sí me cebo viéndolo, me cago de risa y me exploto. Hay de todo y me parece que eso es muy divertido. A mí lo que me hace flashear es que todos los pibes de la movida han logrado cosas tan grandes, tan increíbles, que está re bueno que seamos nosotros los que lo explotamos.

Desde el 2019, Tata tiene su lugar en DAMN!, el ciclo de hip hop que comenzó en Vorterix como la radio del Quinto Escalón, la extinta competencia de plazas más importante del país. “Ya tenía las características de un programa de radio que había trascendido, los pibes supieron optimizarlo, conseguir ese lugar ahí”, explica el freestyler sobre su ingreso al ciclo.

Desde el 2019, Tata forma parte de DAMN! el principal ciclo de hip hop en habla hispana

¿Cómo fue entrar ahí, en un programa que ya era una referencia en el género?

-Cuando entramos con Ale (Pluz) continuamos con la idea, con la bandera, que tenía el programa pero a nuestra forma. Y lo fuimos moldeando y aprendiendo. El irnos de Vorterix y tener que ir por nuestra cuenta fue un cambio interesante también. El equipo se tuvo que replantear: ¿estamos sólidos y unidos para tirar para adelante o esto hace que cada uno se tome el palo y haga la suya? Pero todos nos pusimos las pilas y lo mantuvimos. Nos dimos cuenta de que le podemos dar la forma que queremos y que siempre lo que trata de hacer el programa es bajar data.

Tata, con su victoria en Red Bull y su regreso a las competencias, les está dejando un mensaje claro a otros colegas de su generación. “Es como mi forma de decir que no se rindan y que lo intenten porque a mí me ha pasado lo mismo que a ellos”, reflexiona el rapero de Ramos Mejía.

El mundo de la música, se sabe, puede ser injusto con grandes talentos que, por no estar en el momento y lugar indicados, por falta de un representante o miles de otros motivos, quedaron en el camino. “Conozco un montón de pibes que siempre fueron buenos artistas y hoy su disco no se escucha o les cuesta un huevo llegar, y por eso siguen atados a un laburo que no les cabe”, resume Tata.

-¿Hay futuro en el freestyle para tu camada?

-A mi también me da cagazo, tengo un montón de dudas, flasheo si es posible, si será sostenible en el tiempo. Pero más allá de eso lo intento igual, creo que ese es el mensaje que le dejé a la vieja escuela. Somos tan importantes como los nuevos y no hay que desprestigiarlos, hay que aprender de ellos y respetarlos y ellos también hacen lo mismo con nosotros.

-¿Qué es hoy el hip hop para Tata?

-Por ahí al principio no lo entendía muy bien, pero para mí es un movimiento hermoso, de mucha gente haciendo cosas increíbles que logran un lazo entre ellas que es tremendo, que trasciende las fronteras, que une a todas las cosas. Es arte puro, es gente haciendo y creciendo con eso.

Las pibas y el freestyle

La llegada de mujeres al circuito de competencias de freestyle, como en muchos otros espacios, generó, y lo sigue haciendo, críticas por doquier. Sobre todo, en redes. Cuando se sumó a Tatu Franchi al jurado de FMS, al principio de la actual temporada, hubo reproches virtuales –y no tanto- por su “falta de experiencia”. Lo mismo sucedió cuando Taty Santa Ana fue anunciada como host en la última Red Bull.

“Hay un montón de chicas rapeando, por ahí es más difícil la visibilidad de eso pero cada vez se animan más pibas y hay buenos talentos” analiza Tata sobre el presente femenino en el freestyle. Brasita y Roma son, tal vez, las exponentes actuales que más repercusión tienen. Además, claro, de Tink que ya lleva dos ediciones como jurado en FMS Argentina.

-¿Cómo te pareció que se desenvolvió Taty como host de un torneo tan importante?

-Yo la vi bien. Obviamente tenía que hacer un laburo bajo un contexto que no es fácil para nadie, creo que después de tantos años del Misio es difícil caer al mismo lugar y tener la impronta, tener ese peso y no ser criticado. Es difícil conformar a todos o que no se genere hate, que no haya chicos criticando. Creo que está muy bueno que haya tenido la oportunidad de estar ahí. Y solo será cuestión de que tenga que pasar esta ola de críticas o hinchadas de huevo y seguir.

-¿El cupo femenino ayuda al crecimiento del freestyle entre las pibas?

-De a poco se está abriendo la cancha y está muy bien que haya cupos de mujeres en las batallas. Siempre y cuando estén a la altura de la situación, y hay mujeres que re están a la altura de la situación. De a poco va a ir creciendo eso. Al principio puede chocar un poco pero, al fin y al cabo, la mujer tiene tanto derecho a competir como el hombre, y hay mujeres muy talentosas.

La faceta musical

La vuelta a los campeonatos llegará, además, con la pata musical. “Me gustaría llevar competencia y música a la par, no sé cuánto tiempo pueda sostenerlo pero voy a tratar de mantenerlo el mayor tiempo posible”, razona Tata sobre cómo será su futuro cercano en el freestyle.

Junto con su regreso a las competencias, Tata piensa volver a hacer música

-¿Tenés algo ya preparado?

-Hay cosas. Tengo algo ahí que estoy trabajando con DJ Zone, que es un temita que tenemos ahí. Pero después se está pensando bien encarar algo serio, todavía hay que armarlo. Cuando vuelva tengo que armar bien una estrategia de cómo empezar a laburar musicalmente. Eso ya después depende de…depende de mí en realidad, pero bueno, es saber qué tanto se puede lograr. Y es empezar a darle también por ese camino. Es retomar el rapear de nuevo, que estaba bastante lejos de eso, tanto en una canción como en una batalla. Ahora me acerco de las dos formas posibles, vamos con eso.