Hoy, soñar con viajar es posible: las 5 mejores playas de El Salvador para los amantes del surf y del mar

No importa si se es o no un avanzado cabalgador de enormes olas, surfista o no, aunque vale aclarar que estas playas prometen lo mejor para estos deportistas. Para aquellos que no sean tan fanáticos de este deporte podrán, de todos modos, disfrutar del maravilloso espectáculo que brinda la geografía de El Salvador en sus costas que se vuelcan sobre el Océano Pacífico.

Un recorrido por las mejores playas que van desde imponentes olas hasta atardeceres dignos para relajarse y practicar yoga:

1-Punta Roca

Punta Roca El Salvador

Esta playa es reconocida en todo América por tener las mejores olas: potentes, huecas y grandes para surfistas intermedios y avanzados. En este spot se pueden manejar grandes swells y se podrá ver a los mejores surfistas del país.

La particularidad de este spot es que las olas duermen durante la temporada de lluvias. Por varios meses, desde noviembre hasta marzo, se vuelve plano, pero con la temporada de lluvias en el Pacífico, la asombrosa Punta Roca comienza a despertar y todos los surfistas como religión llegan y disfrutan dándole la mejor bienvenida montando unas olas.

Además, el lugar tiene una variedad de hoteles que están dispersos en diferentes sectores de la playa además de los reconocidos restaurantes y bares donde se pueden encontrar los mejores pescados y mariscos para degustar.

Ubicación: Puerto La Libertad, Departamento de La Libertad

¿Cómo llegar allá? Desde la capital San Salvador, dirigirse a la Carretera Puerto de La Libertad (CA-4) aproximadamente a 30 km, al llegar al Puerto de La Libertad, incorporarse sobre la Carretera del Litoral (CA-2). Como referencia tomamos el Muelle Artesanal del Puerto La Libertad, que se encuentra junto a la playa La Paz.

2-Punta Mango

Punta Mango.

Encantadora, silenciosa y apasionante, uno de los destinos de surf más importantes de El Salvador. Su extensa playa rodeada de vegetación la convierte en un paraíso escondido con olas perfectas para surfeadores de todo el mundo. Los locales que ofrecen un ambiente seguro, con la hospitalidad de la gente de Usulután, ese amor criollo que te hace sentir como parte de sus familias.

Punta Mango es probablemente el segundo lugar con mejores olas del país. De fondo rocoso y fuertes corrientes, hace que la playa sea muy exigente desde el punto de vista deportivo.

Ubicación: Municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután

¿Cómo llegar allá? Desde la capital San Salvador, dirigirse a la Carretera hacia el Aeropuerto Internacional “San Óscar Arnulfo Romero”, aproximadamente a 36 km, tomar el desvío hacia la Carretera del Litoral (CA-2E) en dirección al oriente del país en el Delirio tomar la carretera a playa El Cuco, para luego tomar calle a Punta Mango.

3-Playa Las Flores

Playa Las Flores.

Ubicada en San Miguel, esta playa se encuentra situada en la zona conocida como el oriente salvaje debido a sus grandes formaciones rocosas bosques. Ofrece un ambiente tropical, cálido y muy agradable además de tener unas impresionantes aguas cristalinas.

Para aquellos amantes del surf, Las Flores es un lugar que se debe visitar al menos una vez ya que es considerada una de las mejores playas para surfear dentro de América Central.

Aquí también es posible encontrar una gran variedad de restaurantes con cartas de mariscos y tragos. Ideal para compartir en familia o con amigos.

¿Cómo llegar allá? Desde la capital San Salvador, dirigirse a la Carretera hacia el Aeropuerto Internacional “San Óscar Arnulfo Romero”, aproximadamente a 36 km, luego, tomar el desvío hacia la Carretera del Litoral (CA-2E), o Carretera a Zacatecoluca y ruta cañera, y del Delirio tomar la carretera a Cuco. En la playa El Cuco diríjase hacia el oeste sobre calle a Las Flores.

4-Playa el Sunzal

El Sunzal.

En el departamento de La Libertad, específicamente en el municipio Tamanique se encuentra la Playa el Sunzal, la cual está situada entre volcanes, lagos y cafetales. Sus maravillosas playas la convierten en un auténtico paraíso para viajar y compartir en familia o en pareja.

Además de ser un lugar inigualable, los surfistas se reúnen para disfrutar de las mágicas olas ya que, es considerada como una de las mejores playas en el mundo para practicar surf. Asimismo, para aquellos que no están tan familiarizados con el deporte, pueden disfrutar del buceo y snorkel.

A su vez, tiene un precioso lecho marino rocoso en el que se puede observar diversidad marina. Abundan las langostas, ostras y otros crustáceos de manera clara, sobre todo en los meses de verano.

Para disfrutar un poco más se puede circundar por la zona, puesto que es muy atractiva. Allí se encontrará un pequeño pueblo con personas muy amables. En este pueblo abundan hoteles, posadas y hostales a diferentes precios.

¿Cómo llegar allá?

Desde la capital San Salvador, dirigirse a la Carretera Puerto de La Libertad (CA-4) ) luego hacia el oeste por la carretera del Litoral (CA-2), hasta el km 42.

5-Playa el Tunco

Playa El Tunco.

Otra de las alternativas es visitar esta reconocida playa de arena negra donde por supuesto, también, se destaca el surf. Ubicada en el departamento de La Libertad, en este lugar se pueden realizar diversas actividades, desde tomar sol en una hamaca, largas caminatas hasta degustar de su gastronomía como así también disfrutar de fiestas durante la noche.

Tip: A sus alrededores encuentras variedad de hospedajes de buena calidad, habitaciones con aire acondicionado, baño privado, tv con cable e internet, amplios jardines y piscina.

El Sunzal se encuentra contigua a la famosa y también hermosa playa, El Tunco

¿Cómo llegar allá? Desde la capital San Salvador, dirigirse a la Carretera Puerto de La Libertad (CA-4) ) luego hacia el oeste por la carretera del Litoral (CA-2), hasta el km 42.5

Más allá de ser un atractivo turístico para aquellos que quieren surfear o para las personas que disfrutan mucho de las vacaciones en la playa, El Salvador es un auténtico país tropical donde se pueden apreciar parques nacionales, museos con historia, lagos volcánicos y una amabilidad muy cálida por parte de los lugareños.