El posteo de la atleta olímpica Jenny Dahlgren con un mensaje de empoderamiento hacia las mujeres

View this post on Instagram

En la preadolescencia me llené de estrías... y de inseguridades. • De golpe mi cuerpo estaba marcado con pequeñas grietas rojas. En la cola, en la panza, en las lolas... y en las axilas. Esas me fueron las más difíciles de ocultar y por ende las que más me inhibieron. • No usaba musculosas, y si las usaba intentaba no levantar los brazos... • Pero con el pasar del tiempo sané viejas heridas y fui mejorando mi autoestima. Hoy estas líneas forman parte de mi historia. Mis estrías fueron desvaneciendo... como también mis inseguridades con ellas. • Hoy mis emociones, me invitan a levantar los brazos y mostrarme como soy! #LevantemosLosBrazos