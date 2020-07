Productos de EE.UU. con envío internacional gratuito y hasta 80% de descuento: cinco ventajas para aprovechar el “Hot Sale”

Cada año, el “Hot Sale” se presenta como una oportunidad imperdible para comprar aquellas cosas que se necesitan con descuentos más que convenientes (Shutterstock)

Cada año, el “Hot Sale” se presenta como una oportunidad imperdible para comprar aquellas cosas que se necesitan con descuentos más que convenientes: electrodomésticos, indumentaria, bazar y alimentos, entre otras opciones.

Según a lo informado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el año pasado casi 3 millones de personas se interesaron por las ofertas del “Hot Sale” 2019. Este año el evento llega en un contexto de mucho crecimiento para el segmento del e-commerce.

Ahora, la edición 2020 será los próximos 27, 28 y 29 de julio. Tiendamia, el e-commerce que permite comprar en las tiendas más grandes del mundo como Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos, anuncia distintas oportunidades para aprovechar al máximo las ofertas.

El sitio anunció que tendrá descuentos que llegan hasta el 80%, con productos en liquidación en Estados Unidos. Además, ofrecerá envío internacional gratuito durante los tres días. Y, como siempre, la gran ventaja es que los precios se congelan en pesos y se puede pagar en hasta 12 cuotas fijas. “La estrella de esta edición será la tecnología”, aseguraron desde Tiendamia.

El objetivo de Tiendamia es brindar el mejor servicio de compras en el exterior dando acceso a las principales tiendas del mundo.

Comprar en el exterior desde Argentina es fácil con Tiendamia. El usuario simplemente debe armar su carrito de productos -los cuales elige de Amazon, eBay o Walmart, por ejemplo- y seleccionar entre los métodos de envío: Correo Argentino o courier (correo) privado.

Si se elige courier privado, el usuario tiene grandes ventajas. La tecnología, por ejemplo, paga impuestos bajos en Aduana, lo cual hace que las categorías de notebooks, tablets, accesorios para gaming, componentes informáticos, entre otros, tengan precios hasta 60% más baratos. Por ejemplo, una Macbook Air tiene un costo final de 131.990 pesos o un iPad de 30.000 pesos. Y, además, los libros que se compren y envíen por correo privado tendrán envío gratuito y no pagan impuestos en Aduana.

Por Correo Argentino son otras las ventajas. Las compras que no superen los U$S 50 (o su equivalente en pesos) no pagarán impuestos en Aduana. Esto hace que productos como el Termo Stanley, que tiene un valor de 1.900 pesos en Amazon (y en promo llegará hasta 1.500 pesos), solo pague el adicional del costo de envío y nada de impuestos aduaneros.

Cinco grandes ventajas de Tiendamia para el Hot Sale

El objetivo de Tiendamia es brindar el mejor servicio de compras en el exterior dando acceso a las principales tiendas del mundo. Para ello, cuentan con una plataforma online amigable e intuitiva y grandes ventajas para quienes quieran comprar en el exterior.

1. Pagos locales con precios congelados en pesos y hasta 12 cuotas fijas.

2. Hay grandes beneficios impositivos y no hay sorpresas en el precio. En Tiendamia se puede comprar tecnología pagando impuestos bajos, de 15.2% sobre el valor del producto, enviando el pedido por courier privado hasta 5 veces al año. Y por Correo Argentino se puede comprar hasta 12 veces y las compras menores a U$S 50 no pagan ningún impuesto en Aduana. En todos los casos aparece un detalle preciso de lo que el usuario está abonando antes de hacerlo.

3. La variedad de productos es infinita y hay, literalmente, miles de millones de productos que se consiguen en esas tiendas y no localmente.

4. No hay que realizar trámites aduaneros ni de ningún tipo ya que Tiendamia hace toda la gestión. El usuario solo compra y recibe como si estuviese comprando en cualquier e-commerce local.

5. Las órdenes tienen garantía de entrega y se cumplen los plazos prometidos al momento del pago con seguimiento constante del estado de cada orden.

Las órdenes tienen garantía de entrega y se cumplen los plazos prometidos al momento del pago con seguimiento constante del estado de cada orden (Shutterstock)

“Buscamos ser la mejor forma de comprar productos en el mundo, pero también la forma más transparente de venderlos”, agregó Roger Dimant, Country Manager de Tiendamia, haciendo mención a que el sitio muestra en detalle el precio final de la compra al momento de seleccionar el envío. “Y algo muy importante es que nuestra consolidación logística hace que el usuario pueda comprar productos de distintas tiendas de Estados Unidos y pagar un solo envío y recibir todo junto”, concluyó.

