Lo primero que hay que hacer es haber pasado por las pruebas de menor distancia: haber corrido varios 10 kilómetros, varios 21, como para tener una aproximación. Después, se planea con muchos meses de anticipación. Para alguien que corre habitualmente, lo mínimo son 12 semanas antes. Pero alguien que no lo hace con regularidad, se tiene que preparar con mucho tiempo, porque necesita adaptar su cuerpo a lo que se va a exponer. Siempre recomiendo que, si no vas a poder entrenarte o dudás, no te anotes a un maratón. Es preferible seguir corriendo en distancias más cortas y llegar al maratón como el corolario de haber corrido varias veces antes. Es un desafío para el cuerpo y para la cabeza, ni hablar. Para prepararla hay que cuidarse en las comidas, hablar con un nutricionista, visitar al médico clínico para que constate que no estás anémico. Hay que hidratarse como corresponde, en algunos casos conviene suplementarse. El maratón requiere atender a muchas cuestiones que tienen que ver la salud, porque se pone en juego. A veces te puede dejar lastimado por unos cuantos meses.